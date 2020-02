VIDEO: Předjaří rozvášnilo ještěry, předvádějí své milostné rituály

Ještě na konci ledna tito plazi téměř nevěděli o světě a najednou s nimi jako o život cloumá explozivní snaha o rozmnožování. Tak aspoň úžasný výbuch aktivity a energie v expozici se šesti druhy ještěrů, paještěrkou očkatou a stepními želvami nazývá ten nejpovolanější – Petr Velenský, kurátor plazů Zoo Praha.

„Během období zimování, tedy v prosinci a v lednu, udržujeme v expozici Kattakum 13 °C. Teď se nám její obyvatelé ze zimního spánku probudili, v expozici jsme proto vypnuli klimatizaci, rozsvítili všechna světla a zapnuli topné kameny, čímž jsme jim zase prodloužili den,“ vysvětlil.

Samec agamky písečné se stočeným ocasem. Námluvy a dvoření mohou začít.

Světlo a postupné prodlužování délky dne brzy vybudilo citlivé pouštní živočichy – zvyklé na časné a rychlé jaro – k námluvám, které jsou fascinující podívanou. Nejenže se někteří samci pouštních ještěrů odívají do pestrých zásnubních šatů, v nabídce mají i stáčení ocásků, dělání kliků či komické vykračování si na tenkých nožkách. Největší cvrkot se v expozici, kterou najdete uprostřed Pavilonu šelem, odehrává mezi 11. a 15. hodinou.

Nechybí ani souboje o samice, ritualizovaná kousání a konečně i páření. Tedy pokud je to na místě. Například samice agam stepních dávají najevo svou graviditu, aby bylo jasno, že už o žádné námluvy nestojí.

Světově unikátní expozici Kattakum zprovoznil Petr Velenský se svými kolegy v roce 2011 v první řadě pro agamky písečné, jejichž chov a rozmnožování jsou velmi náročné. Potřebují totiž naprosto speciální podmínky: písek rozpálený do teploty jdoucí až přes 50 °C a současně vlhký písek nutný pro kladení vajíček. To není úplně jednoduché zařídit. A tady se to povedlo.

Vlevo samice trnorepa mezopotámského, uprostřed vybarvený samec, vpravo pár při značkování.

Za posledních devět let se tu v chovu jedinečných středoasijských plazů zasloužili o řadu úspěchů, odehrály se tu i některé světově významné prvoodchovy. Skóruje a úspěšně se tu rozmnožuje například i trnorep mezopotámský, který je jakousi další vlajkovou lodí jedinečné expozice, podobně jako agamy stepní. Další druhy se tu obměňují.

Chovatele každopádně těší, jak bouřlivě si jejich svěřenci své období jara užívají. Řada druhů ještěrů je totiž krátkověká, přežijí jednu až tři sezony, takže bez potomstva byste je tu také za rok vidět nemuseli. Tak ať se námluvy daří, mají na to zhruba ještě tak dva tři týdny.