Právě proto, že má doktorát v oboru chování zvířat, byla prý sama k podobným schopnostem původně velmi skeptická. Pak ovšem absolvovala kurz komunikace se zvířaty. „Jedna část ve mně říkala, že je to nesmysl, že to nemůže být skutečné,“ vzpomíná na své první pocity.
Současně si to však chtěla sama na sobě vyzkoušet. „Jelikož mám vědecké vzdělání a jsem zvyklá vše zpochybňovat, potřebovala jsem si to sama experimentálně ověřit,“ vysvětluje, proč do toho prostě musela jít, i když tomu z počátku moc nevěřila.
Chování i hlasu zvířat Karolína rozumí
Při prvních pokusech měla komunikovat se zvířaty, která nikdy předtím neviděla. Fungovalo to, a tak nezůstalo jen u několika pokusů. Podle svých slov totiž začala od zvířat získávat velmi konkrétní informace, které jejich majitelé následně potvrzovali. Přitom jí k telepatické komunikaci se zvířaty stačila jejich fotografie, jméno a pohlaví zvířete. A jak nám prozradila, aktuálně už není nutný ani ten snímek. „Fotografii ke spojení už nepotřebuji, je to jednodušší bez ní. Stačí mi vědět jméno zvířátka, pohlaví, a jestli je žijící nebo zesnulé,“ uvedla pro iDNES.cz z Kanady.
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Nejde zdaleka jen o psí či kočičí domácí mazlíčky. „Spojit“ se prý dokáže i s hospodářskými zvířaty, což může mít i praktické využití na farmách pro zlepšení životní pohody zvířat – viz úvodní video z farmy, kde se tomuto tématu Karolína věnovala v rámci své doktorandské práce. Komunikace jí ovšem funguje i s delfíny, rybami, dokonce i s příslušníky hmyzí říše, jak si ověřila například na štěnicích, tedy tzv. bedbugs.
„Dr. Dolittle“, specialistka v oboru...
„Vždy jsem cítila hluboké spojení se zvířaty, ale nikdy mě nenapadlo, že by něco jako telepatická komunikace s nimi vůbec mohlo existovat,“ svěřila se britskému magazínu creatorzine.com Karolína, kterou právě umění komunikace se zvířaty dnes živí.
Karolína miluje procházky se svými kočkami. Má výhodu, mohou si i povídat.
Při své práci se během sezení soustředí především na navázání spojení. „Zprávy přicházejí v různých podobách – jako obrazy, slova, fyzické pocity, nebo emoce, které rozhodně nejsou moje,“ vysvětluje Karolína, která všechna sdělení namlouvá a nahrávku následně posílá klientovi. Samozřejmě ji zajímá zpětná vazba.
Zvířata jí totiž prozrazují i kuriózní detaily ze svého života. Jedno kotě jí například údajně sdělilo, že rádo pije tekoucí vodu z kohoutku u vany, což je u koček poměrně časté. Kotě však přidalo i detail – prý rádo olizuje vodu z nohou svého majitele po sprchování. Jeden zlatý retrívr si zase jednou údajně posteskl, že má staršího psího parťáka – který mu nejenže krade pelíšek, navíc bohužel trpí plynatostí. Majitelka prý obojí potvrdila.
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„Často jsou to právě podobné drobné a konkrétní detaily, které na klienty zapůsobí nejvíc. Protože jen oni ví, zda jsou pravdivé. A někdy jsou tyto podrobnosti až absurdně přesné,“ popsala Karolína. Uvedla příklad psa, který se svěřil, že pokaždé po návratu domů ho „panička“ obejme a zpívá mu vlastní písničku. Majitelka prý potvrdila, že přesně to každý den dělá.
Se zvířaty komunikující etoložka uvádí, že klienti potvrdí přibližně 80 procent informací, které během sezení od zvířat získá. „Pořád jsem vědkyně, takže si pořád kladu otázky. A po každém jednotlivém sezení žádám o zpětnou vazbu,“ popisuje svou praxi, která je pro ni fascinující.
„Nikdy mě nepřestane překvapovat, kolik toho zvířata vědí o lidech, s nimiž žijí. Moc dobře vnímají energii domu a domácnosti, a vědí, co je pro jejich člověka dobré a co ne. Poznají, když je něco špatně, a to ještě dřív, než si to dotyčný sám připustí,“ pokračuje Karolína podle níž jsou zvířata přímá a upřímná. Navíc nemají žádný filtr, prostě vám cokoliv řeknou, jak to cítí. „Když vám třeba nějaký vztah neprospívá, zvíře vám to řekne napřímo, aniž by to jakkoliv zmírňovalo.“
Zaujala vás možnost nahlédnout svému zvířecímu parťákovi do hlavy? Ač má moderní doktorka Dolittle svůj web i instagramový profil v angličtině – a najdete na něm spoustu příspěvků, psát jí lze samozřejmě i česky.
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