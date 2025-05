Proč nám v zimě někdy létá po chalupě babočka paví oko? Proč mají housenky tělo pokryté chlupy? A jak by vypadala naše planeta bez hmyzu? Kromě toho, že by hmyzožravci neměli co žrát... Odpovědi na podobné otázky přiblížil v rozhovoru entomolog Dominik Vondráček z Národního muzea v Praze.