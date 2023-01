Pes v domácnosti snižuje riziko ekzému u dítěte. Kladně ovlivní imunitu

Američtí vědci sledovali výskyt ekzému u 789 dětí, jejichž rodiče měli psa. Podle expertů má kontakt se psem významný ochranný účinek proti ekzému.

Odborníci sledovali výskyt ekzémů u dětí mladších dvou let a zjišťovali, zda jejich rodiče chovali psa doma během těhotenství nebo v prvním roce jejich života. Ekzém, který postihuje až jedno z pěti dětí a jednoho z deseti dospělých, je zánětlivé onemocnění, které způsobuje svědění, suchost a popraskání kůže.

Ekzém Ekzém je chronický svědivý kožní zánět (dermatitida). Zánět je neinfekční a může být alergického i nealergického původu. Alergický ekzém (kontaktní, atopický) však bývá velmi častý. Zánět postihuje především pokožku. V akutní fázi se projevuje výskytem svědivých, začervenalých ložisek, na kterých se později tvoří mokvající puchýřky (papulky a pustulky). Pro chronickou formu je typické zhrubnutí kůže (lichenifikace) a barevné změny kůže. Zdroj: Wikipedie

Odborníci obecně neznají jeho přesnou příčinu, ale domnívají se, že může být genetická a způsobená tím, že kožní bariéra nefunguje správně, což umožňuje průnik alergenů. Vystavení bakteriím v prvních měsících po narození může dítěti pomoci vyvinout zdravý imunitní systém, což může snížit zánětlivé stavy, jako je ekzém.

Výzkum ukázal, že některé bakterie, které mohou zhoršit ekzém v pozdějším věku, mohou ve skutečnosti zabránit vzniku tohoto onemocnění, pokud je jim dítě vystaveno dříve. Léčba neexistuje, ale příznaky mohou s věkem dětí vymizet. Lékaři doporučují používat zvlhčující přípravky na suchou pokožku a mohou předepsat lokální kortikosteroidy ke zmírnění otoků a svědění.

Předchozí studie ukázaly, že vyrůstání se psem může také pomoci chránit děti před vznikem astmatu, dalšího zánětlivého onemocnění, které je častější u dětí s ekzémem.

Do nejnovějšího výzkumu, publikovaného v časopise Journal of Allergy and Clinical Immunology, byly zařazeny těhotné ženy, které měly termín porodu mezi zářím 2003 a prosincem 2007.

Lékaři kontrolovali jejich děti, když jim byly dva a deset let, aby mohli posoudit, zda se u nich onemocnění ekzémem časem objevilo. Byly rozděleny do čtyř skupin: ty, které ho nikdy neměly, měly ho ve dvou letech, ale do 10 let zmizel, měly ho trvale v obou věkových kategoriích a rozvinul se u nich do 10 let.

Matky byly dotazovány před porodem a na konci studie, aby se zjistilo, zda byly jejich děti vystaveny vlivu psa ještě v matčině děloze a v prvním roce života. Výsledky ukázaly, že u dětí, jejichž matky měly psa v době těhotenství a v prvním roce života, bylo riziko vzniku tohoto onemocnění ve dvou letech výrazně nižší.

Podle odbornice na alergie Amy Eapenové, která studii vedla, výsledky naznačují, že první rok života je kritickým obdobím pro prevenci ekzému. „Naše údaje naznačují, že prenatální expozice a expozice psem v raném věku má významný ochranný účinek na rozvoj ekzému ve věku dvou let nebo dříve,“ uvedla ve studii.

Jde o to, že chov domácích zvířat ovlivňuje složení střevní mikroflóry kojenců. Nižší výskyt ekzému u dětí vystavených psům může souviset se změněným vývojem imunity v raném věku, který je vyvolán mikrobiální expozicí.

„Klinicky naše zjištění naznačují, že prenatální expozice psem by mohla chránit před raným ekzémem,“ naznačuje studie. I když zároveň přiznává, že studie byla čistě observační (pozorovací).

Výzkumníci se také nemohli vyhnout možnému zkreslení v případech, kdy se samotní rodiče s alergickým onemocněním vyhýbali chovu domácích mazlíčků, a nemohli také rozklíčovat, zda bylo důležitější vystavit se vlivu psa v období těhotenství, anebo až po narození dítěte. Většina párů si totiž nechala svého psího společníka i po porodu.