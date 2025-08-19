Z malých kuliček se staly hvězdy. Pandí dvojčata oslavila narozeniny

Marek Burza
Dvojčata pandy obrovské, Jia Jia a De De, která se narodila v Hongkongu, oslavila své první narozeniny večírkem ve svém domě v Ocean Park Hong Kong za přítomnosti oddaných fanoušků z celého Hongkongu.
Fotogalerie4

Dvojčata pandy obrovské, Jia Jia a De De, která se narodila v Hongkongu, oslavila své první narozeniny večírkem ve svém domě v Ocean Park Hong Kong za přítomnosti oddaných fanoušků z celého Hongkongu. | foto: ČTK

Samice pandy Jia Jia a samec De De se narodili Le Le a Ying Ying, druhému páru pand darovaných ústřední vládou Hongkongské zvláštní administrativní oblasti.

Dvojčata pandy obrovské, Jia Jia a De De, která se narodila v Hongkongu, oslavila své první narozeniny večírkem ve svém domě v Ocean Park Hong Kong za přítomnosti oddaných fanoušků z celého Hongkongu.
Správci připravili narozeninový dort s polevou z mraženého bambusu a mrkve, na kterém byly vyryty iniciály dvojice a číslo „1“.
Pandy se ihned vrhly na svůj narozeninový dárek.
První vzaly za své ozdoby na dortu.
4 fotografie

V pavilonu s pandou velkou v zábavním parku připravili správci narozeninový dort s polevou z mraženého bambusu a mrkve, na kterém byly vyryty iniciály dvojice a číslo „1“. Dvojice se k dortu vrhla hned, jak vstoupila do místnosti. Po krátkém přičichnutí začala Jia Jia dort chroupat, zatímco si De De hrál se správci.

Pandí mládě vypadá po narození jako přerostlá chlupatá housenka

Fanoušci se hemžili v pavilonu, nasadili si narozeninové čepice a nesli plyšové hračky připomínající Jia Jia a De De. Žena příjmením Čao z jihočínského města Kanton přinesla vlastnoručně vyrobené magnety na ledničku inspirované touto dvojicí, aby si s ostatními fanoušky mohli vyměňovat zboží s obřími pandy.

Panda velká

Panda velká (Ailuropoda melanoleuca) je savec, větší druh medvěda řazený do čeledi medvědovití (Ursidae) a jediný žijící zástupce rodu Ailuropoda (panda). Vyznačuje se výraznou černobílou srstí a zavalitým tělem. Ačkoli patří do řádu masožravců (Carnivora), je to býložravec (přesněji možná folivor neboli listožravec), neboť více než 99 % jeho jídelníčku tvoří bambusové listy, stonky nebo výhonky. Příležitostně se však živí i jinými rostlinami, drobnými živočichy nebo dokonce mršinami.

Zdroj: Wikipedia

„Jsou jako členové mé rodiny. Pohled na ně je pro mě terapeutický,“ řekla.

V Číně našli fosilii pandy, může být až 200 tisíc let stará

Z dříve růžových mláďat, která při narození vážila 122 a 112 gramů, jsou nyní dvě pandy velké, vážící 30 kilogramů. Byli to první pandy velké narozené v Hongkongu a jejich narození udělalo z Ying Ying nejstarší matku pandy velké v historii.

Dvojice je vnímána jako magnet pro turisty, přitahuje výrazně více návštěvníků do Ocean Parku Hong Kong a inspiruje výzdobu ulic a trajektů po celém Hongkongu.

VIDEO: Jak si čínská panda pohrála s pravým kanadským sněhulákem

Ocean Park Hong Kong plánuje v roce 2027 odhalit vedle stávajícího pavilonu dva nové domovy, kde by Jia Jia a De De mohli žít samostatně, jak budou dospívat. Také pro dvojici natáčí dokument o dospívání, jehož premiéra je plánována na rok 2026.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Praktikuje zahradní darwinismus, u domu v Jizerkách trávu změnila v příběh

Soutěž

Když v roce 2013 postavili dům na zelené louce v podhůří Jizerských hor, v malé obci nedaleko Liberce, nebylo tu nic. Jen tráva, svah a výhled sahající až k Ještědu, pokud se kousek vyběhne po louce.

Zahrádka u řadovky v Ostravě, kde mají i květiny v nádobách vlastní terasu

Soutěž

Čtenářka Daniela buduje zahradu u ostravského rodinného domu spolu s manželem. Rádi pak na ní tráví čas i se svým jorkšírem. Zahrádka to není zrovna rozlehlá, má pouhých 270 čtverečních metrů, ale ve...

Firemní zahrada u barokní Oranžérie, kde se obědvá, odpočívá i pracuje

Když se tato zahrada objevila mezi příspěvky loňského ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada (letošní ročník právě probíhá), bylo tak nějak na první pohled jasné, že to není tvorba nějakého zahradního...

Po službě v nemocnici boří ruce do hlíny a plní si romantické představy

Soutěž

Zahradu u rodinného domu na Českobudějovicku buduje čtvrtým rokem hlavně srdcem a s láskou ke květinám, která prý přišla až s věkem. Díky tomu se pozemek velký cca 450 čtverečních metrů stává místem,...

Šokující úlovek. Rybářka v Koreji vytáhla ze sítě obřího mořského slimáka

Rybářka u břehů Jižní Koreje vytáhla ze sítě obrovského mořského tvora. Záznam sdílený na internetu vyvolal rozruch a nález udivil mnoho lidí svou velikostí a vzhledem.

Z malých kuliček se staly hvězdy. Pandí dvojčata oslavila narozeniny

Dvojčata pandy obrovské, Jia Jia a De De, která se narodila v Hongkongu, oslavila své první narozeniny večírkem ve svém domě v Ocean Park Hong Kong za přítomnosti oddaných fanoušků z celého Hongkongu.

19. srpna 2025

Klidnou zahradní oázu chtěli doplnit sprchovým koutem, je z něj menší bazén

Soutěž

Příběh své rodinné zahrady v obci poblíž Turnova, ležící na břehu řeky Jizery, nazval čtenář Radek: Od náletů k oáze klidu. Vznikala postupně zhruba deset let spolu se svépomocnou výstavbou nového...

19. srpna 2025

Praktikuje zahradní darwinismus, u domu v Jizerkách trávu změnila v příběh

Soutěž

Když v roce 2013 postavili dům na zelené louce v podhůří Jizerských hor, v malé obci nedaleko Liberce, nebylo tu nic. Jen tráva, svah a výhled sahající až k Ještědu, pokud se kousek vyběhne po louce.

18. srpna 2025

Šokující úlovek. Rybářka v Koreji vytáhla ze sítě obřího mořského slimáka

Rybářka u břehů Jižní Koreje vytáhla ze sítě obrovského mořského tvora. Záznam sdílený na internetu vyvolal rozruch a nález udivil mnoho lidí svou velikostí a vzhledem.

18. srpna 2025

Tančící Bubble dobývá internet. Roztomilý králíček lidi dostal do kolen

Internet obletělo video tančícího králíka, které si na TikToku získalo miliony fanoušků a ukázalo, jak zábavní a společenští tito domácí mazlíčci mohou být. Videa, která se stala virálním fenoménem,...

17. srpna 2025

Zahradu v lese nelze oplotit, terorizují je srny i divočáci. Ale neměnili by

Soutěž

Jejich lesní zahrada je nikdy nekončící práce nejen proto, že ji chtějí neustále vylepšovat. Nepatří totiž pouze jim, ale ze zákona i lesní zvěři. Ta jim ovšem s péčí nijak nepomáhá, jen zahradu...

16. srpna 2025

Vlaštovčím sirotkům vzalo rodiče vedro, v záchranné stanici jim servírují červíky

Jen pár dnů stará vlaštovčí mláďata se snaží udržet při životě v záchranné a záchytné stanici v Bílé Lhotě - Pateříně na Olomoucku. Mouchy jim jako rodiče sice nachytat nezvládnou, ale na červíky a...

15. srpna 2025  12:12

Vybírejte nejroztomilejší mazlíčky srpna, hrají o granule, vy o knížky

Anketa o nejrozkošnější mazlíky měsíce srpna je tu a čtenářské hlasy teď rozhodnou, kdo se bude radovat z kvalitních granulí v psí nebo kočičí variantě od společnosti Brit Care. Ani jako hlasující...

1. srpna 2025,  aktualizováno  15.8 8:59

Střety mezi námi s Ondrou byly vždy, navzájem jsme se nešetřili, říká Filip Sajler

Premium

Když vaří, pak precizně a bez zbytečných improvizací. Když podniká, pak soustředěně a naplno. Totéž, když se v autě na závodech řítí do vrchu. Filip Sajler je známý hlavně díky kulinářské sérii Kluci...

15. srpna 2025

Zdeněk Pohlreich se po devíti letech znovu chystá řádit v Ano, šéfe!

V rozhovoru s oblíbeným šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem se objevují jeho názory na gastronomické trendy, životní styl a podnikání v oboru. Zastihli jsme ho v době, kdy připravoval pořad Ano, šéfe!,...

15. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chapadla a rohy jako z hororu. Americké králíky napadl bizarní virus

Divocí králíci v americkém státě Colorado svým vzezřením vyvolali zájem na sociálních sítích. U těchto zvířat se šíří nemoc známá jako Shopeho virus papilomatózy králíků, který způsobuje, že jinak...

14. srpna 2025  16:36

Zahrádka u řadovky v Ostravě, kde mají i květiny v nádobách vlastní terasu

Soutěž

Čtenářka Daniela buduje zahradu u ostravského rodinného domu spolu s manželem. Rádi pak na ní tráví čas i se svým jorkšírem. Zahrádka to není zrovna rozlehlá, má pouhých 270 čtverečních metrů, ale ve...

14. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.