Samice pandy Jia Jia a samec De De se narodili Le Le a Ying Ying, druhému páru pand darovaných ústřední vládou Hongkongské zvláštní administrativní oblasti.
V pavilonu s pandou velkou v zábavním parku připravili správci narozeninový dort s polevou z mraženého bambusu a mrkve, na kterém byly vyryty iniciály dvojice a číslo „1“. Dvojice se k dortu vrhla hned, jak vstoupila do místnosti. Po krátkém přičichnutí začala Jia Jia dort chroupat, zatímco si De De hrál se správci.
Fanoušci se hemžili v pavilonu, nasadili si narozeninové čepice a nesli plyšové hračky připomínající Jia Jia a De De. Žena příjmením Čao z jihočínského města Kanton přinesla vlastnoručně vyrobené magnety na ledničku inspirované touto dvojicí, aby si s ostatními fanoušky mohli vyměňovat zboží s obřími pandy.
Panda velká
Panda velká (Ailuropoda melanoleuca) je savec, větší druh medvěda řazený do čeledi medvědovití (Ursidae) a jediný žijící zástupce rodu Ailuropoda (panda). Vyznačuje se výraznou černobílou srstí a zavalitým tělem. Ačkoli patří do řádu masožravců (Carnivora), je to býložravec (přesněji možná folivor neboli listožravec), neboť více než 99 % jeho jídelníčku tvoří bambusové listy, stonky nebo výhonky. Příležitostně se však živí i jinými rostlinami, drobnými živočichy nebo dokonce mršinami.
„Jsou jako členové mé rodiny. Pohled na ně je pro mě terapeutický,“ řekla.
Z dříve růžových mláďat, která při narození vážila 122 a 112 gramů, jsou nyní dvě pandy velké, vážící 30 kilogramů. Byli to první pandy velké narozené v Hongkongu a jejich narození udělalo z Ying Ying nejstarší matku pandy velké v historii.
Dvojice je vnímána jako magnet pro turisty, přitahuje výrazně více návštěvníků do Ocean Parku Hong Kong a inspiruje výzdobu ulic a trajektů po celém Hongkongu.
Ocean Park Hong Kong plánuje v roce 2027 odhalit vedle stávajícího pavilonu dva nové domovy, kde by Jia Jia a De De mohli žít samostatně, jak budou dospívat. Také pro dvojici natáčí dokument o dospívání, jehož premiéra je plánována na rok 2026.