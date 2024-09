Velrybí, kytarový, vousatý a skvrnitý. Žraloci, kterých se nemusíte bát

Zástupci zajímavých paryb, o kterých bude dnes řeč, patří mezi ty, kterých se plavci ani potápěči bát nemusí, přestože ohromí například svou velikostí.

Něžný obr

26. července 2016

Největším žralokem světa je žralok velrybí zvaný též obrovský. Jeho délka dosahuje až devíti metrů a vážit může i devět tun.

Proplouvá tropickými vodami tří oceánů velmi pomalu, a to pouhých pět kilometrů v hodině. Šířka tlamy žraloka velrybího je až dva metry, a přestože by se do ní vešlo bez problému pět dospělých lidí, člověk se ho bát nemusí. Tento druh žraloka filtruje vodu a živí se výhradně planktonem anebo drobnými rybkami.

O reprodukci těchto monumentálních tvorů se toho příliš neví, odhaduje se ale, že potomstvo může plodit, až doroste délky šest nebo sedm metrů. A toho dosahuje až okolo třicátého roku života.

Nemá přirozené nepřátele. Jeho jediným nepřítelem je člověk, zejména v Asii velrybího žraloka loví jen kvůli ploutvím a chrupavkám.

Naštěstí jej zachraňuje turistika, která přináší značné zisky. Státy, v jejichž vodách se vyskytuje, se tedy snaží tohoto ohromujícího tvora chránit.