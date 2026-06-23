Češi jsou národem pejskařů. Chovají jich přes dva a půl milionu a skoro každý třetí obyvatel naší republiky vlastní psa. Hafani jsou pro ně parťáci či mazlíčci a rádi s nimi jezdí na dovolenou. Některé země či turistické regiony jsou k pejskařům velmi přátelské a pro čtyřnohé cestovatele mají nejen speciální programy, ale i psí bary s nabídkou pro čtyřnohé parťáky i jejich majitele.
Češi ani nemusí jezdit moc daleko, protože v Polsku huňáče milují. Ve velkých městech jsou běžně k dispozici pítka pro psy, speciální psí hřiště nebo zóny v parcích. Psi mají často i volný vstup do restaurací a kaváren. A pro psy přátelská místa lze najít i v Chorvatsku či Itálii.
Bar má v nabídce jídlo a nápoje jak pro lidi, tak psy. Třeba psí chipsy, pizzu, dokonce i prosecco.