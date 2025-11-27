Zase dopravní zácpa? Mravenci a ptáci vědí, jak na to, pracují pro celek

Michael Fokt
Další podzimní pondělní ráno. Stromy u silnice se zbarvily do žluta a dočervena, zatímco já pod nimi popojíždím v každodenní zácpě. Nade mnou letí směrem na jih hejno vlaštovek a já se závistí myslím na obyčejné mravence. Jak to, že oni na svých trasách nikdy zácpy nemají? A jak se v hejnu orientují ptáci, aby se za letu nesrazili?
Ti, kteří se vracejí do hnízda, zpravidla cestují rychleji než jedinci, kteří...

Ti, kteří se vracejí do hnízda, zpravidla cestují rychleji než jedinci, kteří teprve míří za potravou. | foto: Getty Images

Mravenci mají kolektivní myšlení a v genech „program“, že to hlavní je zájem...
Mravenci Atta mexicana
Tisíce špačků vytvořily na obloze nádherné obrazce.
Pohled z blízka
5 fotografií

Ten pocit, když auta ve vedlejším pruhu jedou rychleji než my, dokáže být skoro nesnesitelný. Lidé ztrácejí nervy, přejíždějí z pruhu do pruhu a lepí se na vozidla před sebou jako vosy na bonbon. Každý z nás zkrátka spěchá za svým vlastním cílem a snaží se, aby si urval maximum výhod sám pro sebe.

Chování, které možná funguje ve stádech a tlupách na savaně, se na silnicích velkoměst jednoduše zadrhne. Než bys řekl auto, je tu dopravní zácpa.

Auta s rozumem

Mravenci sice mají mozeček velký asi jako špička jehly, přesto je pro ně fronta na Jižní spojce něco, co absolutně neznají. Všichni pracují pro „vyšší věc“ a chovají se tak, aby přinesli do mraveniště co nejvíc potravy. Často cestují ve skupinkách po třech až dvaceti a od ostatních skupin si ukázněně udržují odstup, který účinně pohltí veškeré nepravidelnosti v dopravě.

Mravenci jsou motorem evoluce, říká odborník Pech. Přežijí i dobu ledovou

Mravenci také patří k několika málo živočichům kromě lidí, kteří bravurně zvládají obousměrný provoz. Ti, kteří se vracejí do hnízda, přitom zpravidla cestují rychleji než jedinci, kteří teprve míří za potravou.

Nesou totiž cennosti v podobě jídla i informací, kde se jeho zdroj nachází. Když se provoz na mravenčích trasách zahušťuje, jedinci na rozdíl od aut na silnici dokonce zrychlují, aby ostatním uvolnili místo.

Když už to dál nejde, udržuje hmyzí proud stálou rychlost a přebyteční mravenci prostě počkají, až se cesta uvolní. Díky tomu hravě zvládají dvojnásobnou hustotu provozu než my.

Takové vozy spolu budou umět komunikovat jako sociální hmyz, a když dobře napodobí jeho chování, možná nás konečně čekají města bez zácpy.

Dlužno však říct, že se na rozdíl od nás díky tvrdé vnější kostře nemusejí obávat havárií, a protože informace o dopravě získávají čichem díky feromonům a také hmatem, vědí o dění kolem sebe i bez zpětných zrcátek.

Šestinozí „řidiči“ také zvládají něco, co je v lidském světě možné jenom ve filmech o superhrdinech nebo Jamesi Bondovi. Když jim „vozidlo“ před nimi opravdu překáží, můžou přes ně „přejet“ – tedy v mravenčím podání přeběhnout.

Mravenci mohou být pomocníky, ale i obávanými bojovníky

Sobečtí a neukáznění lidé však možná brzy mravencům vrátí úder. Dostanou totiž do ruky vychytávku, jakou neměl v rukávu ani agent s povolením zabíjet – auta s autonomním řízením. Takové vozy spolu budou umět komunikovat jako sociální hmyz, a když dobře napodobí jeho chování, možná nás konečně čekají města bez zácpy.

Povolte přistání

Neuvěřitelné kreace ptačího hejna v Izraeli

Rychlé vyhodnocování informací je otázkou výkonného hardwaru a samotného množství vjemů, které do výpočetního centra proudí. Letečtí dispečeři by mohli hodiny vykládat o tom, proč mívají pocit, že jim praskne hlava. A když čas od času usnou, může se klidně stát, že začnou praskat křídla a trupy letadel.

To špačci, holubi, jespáci a další ptáci vytvářející velká hejna se jim můžou klidně vysmát za zády do očí. Na to, aby na počkání předváděli své úchvatné vzdušné divadlo, jim stačí informací jen trocha.

6. února 2018

Musejí pozorně sledovat sedm svých nejbližších sousedů a uzpůsobovat podle nich směr i rychlost letu. A proč zrovna sedm? Přidejte dva tři další ptáky, a špaččí či holubí mozeček nestihne příval informací v reálném čase správně zpracovat. Odeberte jednoho či dva, a údajů k naplánování letu bez kolizí bude příliš málo.

Je to těžko k uvěření, ale takové ptačí hejno je ukázkou demokratického zřízení. Prvotní impulz ke změně směru může vydat kterýkoli z jeho členů a impulz se pak hejnem šíří jako mexická vlna obíhající zaplněný stadion. Jen mnohem rychleji.

VIDEO: Statisícové hejno špačků ohromilo Prahu v Malešicích

Třeba pro špačky je to skvělá zpráva. V hejnu jich může poletovat klidně přes půl milionu, takže si kupříkladu útočícího sokola určitě nevšimnou všichni najednou. Přesto můžou zareagovat jako jedna fascinující masa těl.

Právě proto také svá hejnová představení pořádají. V množství je bezpečí, což ví každý světem protřelý špaček. A také je v něm možná úspora tepla. Pokud nocuje mnoho špačků společně, své tělesné teplo částečně sdílejí. Akrobatické představení pak můžou být pozvánkou pro další špačky, aby věděli, kde přesně se pro dnešní noc bodytermální lázně otevírají.

