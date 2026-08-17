Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Jak zvířata i lidi změnila domestikace. Zdomácněli jsme sami sebe?

Michael Fokt
aktualizováno  4:17
Psi v serotoninovém opojení, králíci s pozměněným mozkem a lišky vrtící ocasem – když se člověk pustí do zdomácňování zvířat, může to dopadnout všelijak. Dokonce i tak, že při tom zdomácníme sami sebe.
Část 1/3

Mezidruhová hormonová extáze

Smutné psí oči

Když k někomu pocítíme lásku, může za to hlavně hormon oxytocin. Jeho přílivová vlna nás v době zamilovanosti po prvním pohledu do očí vystřeluje do oblak a také způsobuje, že tak hluboce milujeme své děti.

Může však i za zvláštní komunikaci třetího druhu. Snad každý si dokáže představit, co to je psí pohled. Nejlepší přítel člověka se nám upřeně dívá do očí a vypadá, že se samou roztomilostí doslova rozteče. Většinou něco chce – ať už je to naše pozornost, nebo večeře.

Na rozdíl od nás však pro psa takové chování vůbec není přirozené. Kdyby se jeden vlk ve smečce přímo zadíval do očí druhému, asi by se se zlou potázal.

Vydry v japonské zoo pomáhají s úklidem bazénu. Za odměnu dostávají led

U psovitých šelem je totiž upřený pohled vyjádřením hrozby. Jak je tedy možné, že se na nás domácí psi dívají jako na svatý obrázek? Je to jednoduché – v průběhu domestikace jednoduše naskočili na naši oxytocinovou vlnu. Dokonce i jim se při pohledu do očí páníčka rozlévá v mozku hormon lásky.

Zajímavé je, že láskyplná relace funguje jen a pouze mezi člověkem a psem. Nejlepší přátelé člověka ve vzájemné komunikaci považují přímý pohled stále za hrozbu, a také se na vás přímo a nadlouho nezadívá ani vlk, i kdyby byl ochočený.

Není ani jednoznačné, kde se první „protopsi“ k lidem přidali. A docela dobře to mohlo být dokonce i v Česku. Archeologové totiž objevili v Předmostí u Přerova podivné lebky psovitých šelem z doby ledové, tedy z doby před asi 28 500 lety.

Nejošklivější psi světa v jedné galerii. 30 let příběhů, které vás dojmou

Některé z nich měly ostré zuby a podobaly se vlčím, jiné však měly zuby obroušené, jako by se jejich majitelé dlouho živili tuhou stravou. Že by třeba kostmi a zbytky z okolí táborů tehdejších lovců?

Každopádně to zhruba odpovídá odhadované době první domestikace psa. Vědci ji většinou umisťují do doby před asi třiceti tisíci lety a někam na Střední východ.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Co do myčky zásadně nepatří. 30 prohřešků, které vás vyjdou pěkně draho

Myčka nádobí výrazně šetří čas i vodu, avšak vysoké teploty, agresivní chemie z...

Myčka nádobí výrazně šetří čas i vodu, avšak vysoké teploty, agresivní chemie z mycích tablet a silný tlak vody mohou určité materiály nenávratně zničit. Nesprávně zvolené nádobí v myčce podléhá...

Na samotě u lesa poladila zahradu po tátovi a přetvořila včelín po dědovi

Soutěž
Domeček, kde odpočívám a piji kávu.

„Bydlíme na samotě u lesa, a tuto zhruba tři tisíce metrů čtverečních velkou zahradu buduji už možná 30 let. Tedy necelých, a s velkými přestávkami, prostě tak jak to život přinesl,“ píše čtenářka od...

KVÍZ: Vyznáte se v názvech neobvyklých pokrmů?

AMUSE-BOUCHE! Speciální překvapení od šéfkuchaře. Cibulový košíček. Monastiq...

Otestujte své znalosti gastronomických pojmů a zjistěte, co vás na talíři čeká v lepší restauraci.

Ve škole ji zahrady nechytly. Té vlastní pod Tatrami ovšem naprosto propadla

Soutěž
První strom v zahradě

Jmenuje se Lívie a vystudovala zahradnickou školu. Profesně sice cestou zahrad nepokračovala, nicméně realizuje se na té své, oblíbené a milované. Přiznává, že na škole ji tento obor nijak extra za...

Z části zahrady na Znojemsku si student botaniky udělal květinovou laboratoř

Soutěž
Pohled do záhonu na začátku června

Není to zahrada založená podle pravítka, ani se nesnaží působit dokonale upraveným dojmem, popisuje milované zelené království v jihomoravské obci čtenář Matěj.

Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky

Soutěž
Zahradu ve Slezsku si majitel vlastnoručně vybudoval ve středomořském stylu.

Příběh této zahrady začal někdy před dvaceti lety, když si rodina od Havířova postavila přízemní dům mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou.

17. srpna 2026

Jak zvířata i lidi změnila domestikace. Zdomácněli jsme sami sebe?

ilustrační snímek

Psi v serotoninovém opojení, králíci s pozměněným mozkem a lišky vrtící ocasem – když se člověk pustí do zdomácňování zvířat, může to dopadnout všelijak. Dokonce i tak, že při tom zdomácníme sami...

17. srpna 2026,  aktualizováno  4:14

KVÍZ: Vyznáte se v názvech neobvyklých pokrmů?

AMUSE-BOUCHE! Speciální překvapení od šéfkuchaře. Cibulový košíček. Monastiq...

Otestujte své znalosti gastronomických pojmů a zjistěte, co vás na talíři čeká v lepší restauraci.

vydáno 16. srpna 2026

Jak se zbavit vos, které vám otravují život. Odpuzujte, i lákejte a likvidujte

Zrající ovoce vosy přitahuje stejně jako naše jídlo či jeho zbytky.

Jsou žravé a neberou ohledy na to, že my je u svého jídla nechceme. Ani na zahradě, kde kvůli současnému suchu z ovocných stromů padá nedozrálé ovoce, aby se na zemi – pro vosy lákavě – rozkládalo....

15. srpna 2026

Letní řez maliníku: odplozené pruty pryč, mladé nechte růst

Maliník léčí ženské nemoci, zmírňuje průběh menstruace, ulevuje od bolesti.

Po sklizni sladkých plodů nastává pro každého pěstitele důležitý moment. Maliník potřebuje po náročné sezóně odborný zásah nůžkami, jinak se z úhledného záhonu stane neproniknutelná a chorobami...

14. srpna 2026  10:08

Co do myčky zásadně nepatří. 30 prohřešků, které vás vyjdou pěkně draho

Myčka nádobí výrazně šetří čas i vodu, avšak vysoké teploty, agresivní chemie z...

Myčka nádobí výrazně šetří čas i vodu, avšak vysoké teploty, agresivní chemie z mycích tablet a silný tlak vody mohou určité materiály nenávratně zničit. Nesprávně zvolené nádobí v myčce podléhá...

14. srpna 2026

Z části zahrady na Znojemsku si student botaniky udělal květinovou laboratoř

Soutěž
Pohled do záhonu na začátku června

Není to zahrada založená podle pravítka, ani se nesnaží působit dokonale upraveným dojmem, popisuje milované zelené království v jihomoravské obci čtenář Matěj.

14. srpna 2026

Královna bylin s českými kořeny. Lékaři ji kritizovali, komunisté v ní viděli hrozbu

Premium
Královna bylin Maria Treben

Používáte Švédské kapky na zažívací problémy nebo hmyzí bodnutí? Zpopularizovala je bylinkářka Maria Treben. Česká rodačka zemřela před 35 lety. V článku pro magazín Víkend DNES se dočtete, kde se s...

13. srpna 2026

OBRAZEM: Roztomilá mláďata na Svatém Kopečku. Olomoucká zoo hlásí i vzácné přírůstky

Levhartí mláďata narozená v březnu se poprvé podívala do velkého výběhu. (2....

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku v Olomouci je častým cílem letních výletů. Mezi velká lákadla patří mláďata, kterých je tu bezpočet. V letošním roce se podařily úspěšné odchovy u šelem,...

13. srpna 2026  15:33

Kdy stříhat levanduli lékařskou. Letní řez po odkvětu a nejčastější chyby

ilustrační snímek

Kdy stříhat levanduli a jak to udělat správně? Letní řez po odkvětu je důležitý pro hustý růst, kompaktní tvar i bohaté kvetení v příštím roce. Poradíme, kdy levanduli ostříhat a jakých chyb se...

13. srpna 2026  13:51,  aktualizováno  13:52

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Na samotě u lesa poladila zahradu po tátovi a přetvořila včelín po dědovi

Soutěž
Domeček, kde odpočívám a piji kávu.

„Bydlíme na samotě u lesa, a tuto zhruba tři tisíce metrů čtverečních velkou zahradu buduji už možná 30 let. Tedy necelých, a s velkými přestávkami, prostě tak jak to život přinesl,“ píše čtenářka od...

13. srpna 2026

Vyšší spotřeba elektřiny bez nového spotřebiče? Odhalte skryté příčiny

ilustrační snímek

Na vyúčtování za elektřinu přibylo 500 kWh, ale v domácnosti se neobjevil žádný nový energeticky náročný spotřebič. Taková situace není výjimečná.

13. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×