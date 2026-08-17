Mezidruhová hormonová extáze
Když k někomu pocítíme lásku, může za to hlavně hormon oxytocin. Jeho přílivová vlna nás v době zamilovanosti po prvním pohledu do očí vystřeluje do oblak a také způsobuje, že tak hluboce milujeme své děti.
Může však i za zvláštní komunikaci třetího druhu. Snad každý si dokáže představit, co to je psí pohled. Nejlepší přítel člověka se nám upřeně dívá do očí a vypadá, že se samou roztomilostí doslova rozteče. Většinou něco chce – ať už je to naše pozornost, nebo večeře.
Na rozdíl od nás však pro psa takové chování vůbec není přirozené. Kdyby se jeden vlk ve smečce přímo zadíval do očí druhému, asi by se se zlou potázal.
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U psovitých šelem je totiž upřený pohled vyjádřením hrozby. Jak je tedy možné, že se na nás domácí psi dívají jako na svatý obrázek? Je to jednoduché – v průběhu domestikace jednoduše naskočili na naši oxytocinovou vlnu. Dokonce i jim se při pohledu do očí páníčka rozlévá v mozku hormon lásky.
Zajímavé je, že láskyplná relace funguje jen a pouze mezi člověkem a psem. Nejlepší přátelé člověka ve vzájemné komunikaci považují přímý pohled stále za hrozbu, a také se na vás přímo a nadlouho nezadívá ani vlk, i kdyby byl ochočený.
Není ani jednoznačné, kde se první „protopsi“ k lidem přidali. A docela dobře to mohlo být dokonce i v Česku. Archeologové totiž objevili v Předmostí u Přerova podivné lebky psovitých šelem z doby ledové, tedy z doby před asi 28 500 lety.
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Některé z nich měly ostré zuby a podobaly se vlčím, jiné však měly zuby obroušené, jako by se jejich majitelé dlouho živili tuhou stravou. Že by třeba kostmi a zbytky z okolí táborů tehdejších lovců?
Každopádně to zhruba odpovídá odhadované době první domestikace psa. Vědci ji většinou umisťují do doby před asi třiceti tisíci lety a někam na Střední východ.