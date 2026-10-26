Podívejte se na byt očima zvířete
„Zvířata jsou navíc přirozeně zvědavá, reagují na vůně i pachy, zajímají se o chutě, struktury i pohyb a mohou se tak snadno dostat do problémů,“ říká veterinář Kryštof Doležal ze Super zoo veterina.
Podle odborníků je základem prevence projít si byt z perspektivy zvířete a zamyslet se nad tím, co může zvíře olíznout, rozkousat, spolknout, převrhnout nebo na co může vylézt. V první řadě je na místě připomenout, že ne všechny potraviny, které lidé běžně jedí, jsou bezpečné i pro jejich domácí mazlíčky.
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Čokoláda, sýr, ořechy, alkohol. Potraviny, které domácím mazlíčkům nedávejte
„Typicky k nim patří čokoláda a hroznové víno či rozinky, které jsou toxické zejména pro psy, dále také avokádo nebo xylitol, což je přírodní sladidlo, které se přidává do některých potravin nebo třeba i do zubní pasty. V kuchyni proto určitě vždy uklízejte potraviny z dosahu domácích mazlíčků,“ připomíná Doležal.