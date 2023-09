Příliš lásky zvířeti škodí. Nemám rád polidšťování zvířat, říká veterinář

Jaké nejčastější potíže zvířat jste za svou dlouholetou praxi řešil?

Na prvním místě je strach – velmi často ve formě posttraumatické poruchy a úzkostí. Na druhém místě agrese. A třetím nejčastějším tématem je separační úzkost, počurávání se, trhání věcí a podobně. Avšak to by se dalo zařadit i do kategorie strachu.

Pokud někdo vlastní více koček, mívá většinou nějaký psychický problém.

Co tyto problémy způsobuje?

Velkou roli hrají geny. Poté prostředí, ve kterém zvíře žije, a samozřejmě významný je i vliv majitele.