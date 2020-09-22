Mít domácího mazlíčka znamená zodpovědnost mnohdy i pro několik generací. Než si ho pořídíte, zvažte, zda jste ochotni je na sebe vzít. Vezměte si například Aru hyacintového (60–80 let): Tento nádherný modrý papoušek vyniká svou inteligencí a velmi silnou fixací na svého majitele. Potřebuje neustálou mentální stimulaci a velmi pevnou voliéru, protože jeho zobák má obrovskou sílu.
Autor: Výstaviště Flora
Žako šedý (50–60 let): Je považován za jednoho z nejchytřejších ptáků světa se schopností naučit se stovky slov a pochopit jejich význam. Samota mu velmi škodí, proto vyžaduje majitele, který mu věnuje několik hodin aktivní pozornosti denně.
Autor: Wikimedia Commons - Snowmanradio
Kakadu (40–60 let): Tito ptáci jsou známí svou citovou hloubkou a hravou povahou, ale také hlasitým projevem. Pokud se cítí zanedbávaní, mohou trpět psychickými problémy, což se projevuje například vytrháváním peří.
Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha
Kapr koi (30–50 let): Tito barevní obyvatelé zahradních jezírek dokážou rozpoznat svého krmitele a v dobrých podmínkách dorůstají značných rozměrů. Kvalitní filtrace vody a dostatečná hloubka nádrže jsou pro jejich dlouhověkost naprosto klíčové.
Autor: Stanislava Neradová
Želva nádherná (30–40 let): Často si ji lidé pořizují jako malé zvířátko, ale rychle vyroste v náročného strávníka potřebujícího velké akvaterárium. Je to aktivní plavec, který vyžaduje kombinaci vodní plochy a vyhřívaného souše s UV zářením.
Autor: Martin Dvořák
Osel domácí (25–35 let): Osli jsou velmi sociální a inteligentní zvířata, která špatně snášejí samotu bez jiného kopytníka. Jsou proslulí svou vytrvalostí a specifickým hlasovým projevem, kterým se dožadují pozornosti nebo jídla.
Autor: Getty Images
Kůň (25–30 let): Chov koně vyžaduje nejen finanční zázemí, ale i každodenní fyzickou práci a hluboké znalosti o jejich zdraví. Jsou to ušlechtilá zvířata, která si se svým jezdcem vytvářejí silné partnerské pouto.
Autor: Archiv rodiny Vidlákových
Krajta královská (20–30 let): Tento had je oblíbený pro svou klidnou povahu a relativně snadnou manipulaci, pokud si zvykne na lidský kontakt. V teráriu je nenáročná na prostor, ale striktně vyžaduje dodržování správné vlhkosti a teploty.
Autor: Petra Vajdáková
Užovka červená (20–25 let): Patří mezi nejvhodnější hady pro začátečníky díky své odolnosti a pestré škále barevných mutací. Je to aktivní průzkumník, který rád šplhá, takže v teráriu ocení dostatek větví a úkrytů.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Kočka domácí (15–20 let): Kočky jsou nezávislí společníci, kteří však vyžadují pravidelnou péči o srst, kvalitní stravu a veterinární prevenci. Jejich dlouhověkost závisí především na tom, zda žijí v bezpečném prostředí bytu bez rizik ulice.
Autor: Shutterstock
Pes - malá plemena (14–18 let): Psi jako čivava nebo pudl mají tendenci žít déle než jejich větší příbuzní díky pomalejšímu stárnutí organismu. Často však trpí na problémy se zubním kamenem nebo luxaci čéšky, což vyžaduje pozornost majitele.
Autor: ČTK
Koza domácí (15–20 let): Kozy jsou nesmírně zvědavá a mrštná zvířata, která dokážou překonat téměř jakékoli oplocení. Jsou to vynikající společníci na zahradu, ale musíte počítat s jejich neutuchajícím apetitem pro vaše okrasné rostliny.
Autor: Profimedia.cz
Korela chocholatá (15–20 let): Tento australský papoušek je velmi oblíbený pro svou mírumilovnou povahu a schopnost naučit se pískat různé melodie. Jsou to společenští ptáci, kteří by měli být ideálně chováni v páru nebo ve skupině.
Autor: Ivana Hánová, pro iDNES.cz
Činčila (12–15 let): Tento hlodavec s neuvěřitelně hebkou srstí pochází z hor a nesnáší vysoké teploty ani vlhkost. Jsou to noční zvířata, která potřebují pravidelné písečné koupele pro udržení čistoty kožichu.
Autor: profimedia.com
Králík domácí (8–12 let): Králíci jsou čistotná zvířata, která se dají naučit na kočičí toaletu a mohou se volně pohybovat po bytě. Potřebují však neustálý přístup k senu pro správné trávení a broušení zubů, které jim stále rostou.
Autor: Markéta Skalová, pro iDNES.cz
Pes - velká plemena (7–10 let): Obří plemena jako německá doga nebo vlkodav rostou velmi rychle, což představuje obrovskou zátěž pro jejich klouby a srdce. Jejich život s námi je bohužel intenzivní, ale relativně krátký ve srovnání s menšími psy.
Autor: Gemini
Morče (6–8 let): Morčata jsou klidná, komunikativní zvířata, která si jako jedna z mála dokážou o jídlo hlasitě „říct“ pískáním. Jsou to sociální tvorové a v některých zemích je dokonce nelegální chovat je o samotě
Autor: Luboš Nocar
Fretka (6–8 let): Fretky jsou velmi hravé a inteligentní šelmy, které většinu dne prospí, ale v době bdělosti vyžadují hodně pozornosti. Jsou známé svou zvědavostí a schopností vlézt do každé škvíry v bytě.
Autor: Karolína Eltnerová
Andulka vlnkovaná (5–10 let): Tento drobný papoušek je ideálním prvním ptákem, protože je nenáročný a snadno se ochočí. I přes svou malou velikost potřebuje možnost proletu mimo klec, aby si udržela kondici.
Autor: Shutterstock
Ježek bělobřichý (4–6 let): Africký ježek je samotářský noční tvor, který se živí hmyzem a potřebuje teplé prostředí. Na rozdíl od divokých ježků nehibernuje a vyžaduje pravidelný kontakt, aby zůstal krotký.
Autor: Eva Němčanská
Chameleon jemenský (4–6 let): Tento fascinující plaz je známý svou schopností barvoměny a nezávislým pohybem očí. Je citlivý na stres a vyžaduje velmi specifické osvětlení a větrání v teráriu.
Autor: Archiv ankety
Potkan (2–3 roky): Potkani jsou nesmírně inteligentní a čistotní, často bývají přirovnáváni k malým psům díky své schopnosti učit se triky. Jejich krátký život je bohužel často doprovázen náchylností k nádorovým onemocněním.
Autor: Profimedia.cz
Osmák degu (2–3 roky): Tito čiperní hlodavci pocházejí z Chile a jsou velmi společenští, proto by měli žít alespoň v páru. Mají specifický metabolismus a nesmějí dostávat stravu obsahující cukr, jinak hrozí cukrovka.
Autor: David Masár, pro iDNES.cz
Křeček syrský (2–2,5 roku): Je to typický samotář, který ve svém teritoriu nestrpí žádného jiného křečka a mohl by ho i zabít. Je aktivní hlavně v noci, kdy dokáže v běhacím kolečku naběhat i několik kilometrů
Autor: Archiv soutěže
Pískomil (2–3 roky): Pískomilové jsou velmi aktivní a rádi hrabou hluboké tunely, proto potřebují vysokou vrstvu podestýlky. Jsou to denní tvorové, kteří jsou neustále v pohybu a fascinují svým sociálním chováním.
Autor: Profimedia.cz
Křeček džungarský (1,5–2 roky): Tento drobný křeček je oblíbený pro svou roztomilost, ale jeho malá velikost vyžaduje opatrnou manipulaci. Má velmi rychlý metabolismus a jeho životní cyklus proběhne neuvěřitelným tempem
Autor: Petra Pechová, pro iDNES.cz
Myš domácí (1,5–2 roky): Myšky jsou nenáročné na prostor a velmi zvědavé, ale jejich chov vyžaduje časté čištění kvůli specifickému pachu samců. Jsou to mrštní akrobaté, kteří rádi šplhají po mřížích klece.
Autor: Profimedia.cz
Strašilka (1 rok): Tento hmyz je mistrem mimikry a vypadá jako větvička nebo list, což ho chrání před predátory. Je to naprosto nenáročný mazlíček, kterému stačí terárium s čerstvými listy ostružiníku a rosení vodou.
Autor: Shutterstock
Halančík (měsíce až 1 rok): Tyto pestrobarevné rybky v přírodě žijí v dočasných tůních, které vysychají, a proto je jejich život velmi krátký. I v akváriu žijí jen omezenou dobu, ale jejich barvy patří k nejkrásnějším v podvodní říši.
Autor: Martin Reichard, Akademie věd