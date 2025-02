Žrádlo pro domácí mazlíčky znamená uhlíkovou stopu jako 16 milionů aut

Část 1/4

Každý, kdo chová domácího mazlíčka má pravděpodobně také bližší vztah k přírodě a životnímu prostředí. Přestože se ukázalo, že chov domácích mazlíčků není tak úplně eko, stačí pár jednoduchých kroků, díky kterým budete k přírodě šetrnější.

Ekologická stopa domácích mazlíčků

Naše mazlíčky milujeme, ale ukazuje se, že péče o ně není tak docela ekologická. Studie naznačuje, že pokud by domácí mazlíčci měli svůj vlastní stát, jejich celková uhlíková stopa by byla nemilá.

Konzumace masa u psů a koček totiž podle studie vytváří ekvivalent asi 64 milionů tun oxidu uhličitého ročně, což má na klima přibližně stejný dopad jako roční jízda z 13,6 milionů aut. To však neznamená, že bychom se měli našich čtyřnohých přátel vzdát.

Ochrana životního prostředí totiž není pouze o omezení vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší, ale o celkovém šetrném přístupu k přírodě. A ten mohou aplikovat do každodenní praxe i majitelé domácích zvířat. Často je to opravdu jednoduché – většinou stačí mít na paměti, že to, co není dobré pro vašeho mazlíčka pravděpodobně škodí i přírodě.

„S rostoucím povědomím o nutnosti ochrany životního prostředí a také s rostoucím zájmem zákazníků o ekologické produkty se výrobci chovatelských potřeb snaží těmto požadavkům vyhovět. Na trhu je dnes tak spousta různých produktů, které jsou šetrné k přírodě svým složením, způsobem výroby nebo využitím recyklovatelných a přírodních materiálů,“ říká Tomáš Haškovec z chovatelského obchodu Spokojený pes.