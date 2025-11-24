Dokonalé bio z Vysočiny: Zjistěte, jak vzniká nejlepší biopotravina roku 2025 – BIO smetana

Výborné mléčné produkty z kontejnerové mlékárny
Kontejnerová mlékárna firmy zpracovává každý měsíc 8–10 tisíc litrů bio mléka. Přímo na místě vznikají jogurty, sýry a unikátní BIO smetana, která byla oceněna titulem Nejlepší biopotravina roku 2025.
Bio maso s výjimečnou chutí
Součástí provozu je také výkrm přeštických prasat a produkce bio vepřového masa. Maso je chuťově výjimečné díky krmení vedlejšími produkty z faremní mlékárny, například syrovátkou nebo tvarohem.
Zákazníci mají k dispozici i bio hovězí maso a výrobky z něj, včetně produktů v kvalitě BIO bez obsahu lepku. Inovativní přístup farmy začíná u volby plemene – vyzrálé hovězí maso pod značkou Naše farmy Pá-Pá pochází z plemene ČESTR.
ČESTR – kombinované české plemeno skotu vzniklo křížením českého strakatého skotu s masnými plemeny. Maso z ČESTRA je vyhlášené jemným mramorováním a výraznou chutí, přitom plemeno je odolné a vhodné pro ekologický chov, což umožňuje produkovat kvalitní hovězí maso s respektem k přírodě. Kvalitu zajišťuje tradiční způsob chovu, zrání masa a péče o zvířata chovaná v režimu ekologického zemědělství.
Chemii zde hledat nemusíte – místo toho najdete opravdový lidský přístup a lásku k řemeslu.
Sledujte inspirativní příběh farmy, která sází na kvalitu, a ochutnejte bio produkty přímo od zdroje. Více o farmě a jejích produktech na https://www.nase-farmy.cz
Co je BIO?
BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.
Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.
Jaká loga se používají k označení biopotravin?
- Národní značení
Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že poslední úpravu tohoto výrobku – ať už výrobu, zpracování, či balení – provedl subjekt certifikovaný českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.
- Evropské značení
Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.
Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.