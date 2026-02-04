Obří doga váží 70 kilogramů. Myslí si však, že je kapesní mazlíček

Marek Burza
Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s běžným domácím mazlíčkem, což jeho majitelka Alice Banister pociťuje každý den na vlastní kůži. Tento jemný obr vážící 70 kilogramů si totiž neuvědomuje svou monumentální velikost a stále se chová jako malé štěně, které touží po mazlení na klíně nebo schovávání se před poštovním doručovatelem.
Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s běžným domácím mazlíčkem.

Místo psích doplňků Wellington používá výstroj určenou pro koně.
Jednadvacetiletá Alice z britského Peak Districtu s humorem popisuje, jak se její představy o psovi dramaticky změnily poté, co doma dříve chovala pouze drobné kokršpaněly. Wellington ji se svými 188 centimetry ve stoje na zadních hravě přeroste, a dokonce v tomto směru poráží i jejího partnera.

Logistické výzvy spojené s takto velkým zvířetem jsou přitom všudypřítomné, ať už jde o snahu vtěsnat psa do kompaktního vozu Toyota Aygo, nebo nutnost používat místo psích doplňků výstroj určenou pro koně.

Géniové z říše zvířat. Kráva, co používá nástroje, a pes s mimořádným IQ

Nejsou to však jen fyzické parametry, co rodinu fascinuje, ale především kontrast mezi Wellingtonovou silou a jeho křehkou povahou. Navzdory své děsivé vizáži je tento pes typickým „strašpytlem“, kterého dokáže vykolejit i pípnutí platebního terminálu, šustění odpadkových pytlů nebo bublinky v nápoji.

Když je stresu příliš, uchyluje se obr k jistotě v podobě svého oblíbeného plyšového medvídka, bez kterého se neobejde ani při deštivém počasí, kdy odmítá opustit pohodlí domova.

Místo slaniny si z prasátka udělali syna. Půltunový Hammy teď drží dietu

„Wellington je obrovský, roztomilý hlupák,“ řekla Alice. „Bojí se vlastního stínu, nezná svou velikost a na německou dogu je extrémně chytrý.“ I jeho hmotnost je vlastně jen odhadem. U veterináře nebyla váha, která by ho byla schopná ho zvážit.

Specifickou disciplínou se stala také hygiena a pracovní život, protože Wellington se stal nechtěnou hvězdou online schůzek. Alice vypráví, že jeho hlava často vyplní celý záběr kamery na Zoomu právě ve chvíli, kdy se snaží vážně pracovat.

Psí umělkyně Dalí. Opuštěná labradorka se vypracovala ke slávě

Údržba jeho srsti vyžaduje zahradní hadici s teplou vodou, protože do vany už jej nikdo neuzvedne. I přes všudypřítomné sliny na stropech a občasné riziko, že při hře nechtěně zalehne menšího psího kamaráda, na něj majitelka nedá dopustit a tvrdí, že čím je pes větší, tím více lásky dokáže člověku předat.

