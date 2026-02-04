Jednadvacetiletá Alice z britského Peak Districtu s humorem popisuje, jak se její představy o psovi dramaticky změnily poté, co doma dříve chovala pouze drobné kokršpaněly. Wellington ji se svými 188 centimetry ve stoje na zadních hravě přeroste, a dokonce v tomto směru poráží i jejího partnera.
Logistické výzvy spojené s takto velkým zvířetem jsou přitom všudypřítomné, ať už jde o snahu vtěsnat psa do kompaktního vozu Toyota Aygo, nebo nutnost používat místo psích doplňků výstroj určenou pro koně.
Nejsou to však jen fyzické parametry, co rodinu fascinuje, ale především kontrast mezi Wellingtonovou silou a jeho křehkou povahou. Navzdory své děsivé vizáži je tento pes typickým „strašpytlem“, kterého dokáže vykolejit i pípnutí platebního terminálu, šustění odpadkových pytlů nebo bublinky v nápoji.
Když je stresu příliš, uchyluje se obr k jistotě v podobě svého oblíbeného plyšového medvídka, bez kterého se neobejde ani při deštivém počasí, kdy odmítá opustit pohodlí domova.
„Wellington je obrovský, roztomilý hlupák,“ řekla Alice. „Bojí se vlastního stínu, nezná svou velikost a na německou dogu je extrémně chytrý.“ I jeho hmotnost je vlastně jen odhadem. U veterináře nebyla váha, která by ho byla schopná ho zvážit.
Specifickou disciplínou se stala také hygiena a pracovní život, protože Wellington se stal nechtěnou hvězdou online schůzek. Alice vypráví, že jeho hlava často vyplní celý záběr kamery na Zoomu právě ve chvíli, kdy se snaží vážně pracovat.
Údržba jeho srsti vyžaduje zahradní hadici s teplou vodou, protože do vany už jej nikdo neuzvedne. I přes všudypřítomné sliny na stropech a občasné riziko, že při hře nechtěně zalehne menšího psího kamaráda, na něj majitelka nedá dopustit a tvrdí, že čím je pes větší, tím více lásky dokáže člověku předat.