Představte si ta nejatraktivnější a nejlákavější místa a zajímavosti ze 35 zemí celé Evropy, která byste chtěli vidět. Výstava v sídle Evropského parlamentu v Bruselu tento týden takový výběr představila. Za Českou republiku byl vybrán unikátní a u nás i ve světě oceňovaný projekt.
Jediným zástupcem České republiky mezi nejatraktivnějšími evropskými turistickými destinacemi se stala rezervace velkých kopytníků – divokých koní, zubrů a praturů – ze středočeských Milovic.
Výstavu „Turismus pro Evropu, Evropa pro turismus“ – pořádala v Bruselu Evropská komise pro turismus.
Výstava představila například pozorování velryb v Norsku, údolí se stopami dinosaurů v Polsku, ale i sklizeň mandarinek v Chorvatsku a další turistické zajímavosti z oblasti historických a technických památek nebo přírodního dědictví Evropy. A právě i projekt Česká krajina v místě bývalého vojenského prostoru kousek od Prahy.
Divocí koně, zubři a zpětně šlechtění pratuři – kteří už od roku 2015 zušlechťují krajinu u Milovic po odchodu sovětských vojsk – tak v europarlamentu reprezentovali to nejlepší, co dokáže Česko turistům nabídnout.
„Je pro nás nesmírné vyznamenání, že ze všech turistických atraktivit, které Česká republika nabízí, vybrali organizátoři výstavy právě milovickou rezervaci velkých kopytníků. Jde o významné ocenění naší práce i potenciálu, který tento projekt má nejenom na lokální a regionální úrovni, ale i na úrovni celoevropské,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která milovickou rezervaci v roce 2015 založila ve spolupráci s vědci.
Milovická rezervace se stala prvním místem na světě, kde lidé mohou vidět tři klíčové druhy velkých kopytníků Evropy na jednom místě.
Středočeská rezervace má také další česká a evropská prvenství. Žije v ní největší stádo vzácných zubrů evropských v České republice a společnost Česká krajina je zároveň největším chovatelem divokých koní z Exmooru v Evropě mimo Velkou Británii.
V milovické rezervaci se nachází na sto třicet velkých kopytníků, kteří obnovují biologickou rozmanitost území, zároveň mají pozitivní vliv na ochranu klimatu a obnovu půdy.
„Milovická rezervace má pro rozvoj šetrného turismu obrovský potenciál. Zajímají se o ni lidé z celé České republiky i za zahraničí. Bohužel rozvoj návštěvnických aktivit na území rezervace je ze strany některých úřadů již několik let zablokovaný. Věříme, že výstava v Evropském parlamentu může být impulzem, který umožní tento záměr znovu oživit,“ popsal Dalibor Dostál.
Videa velkých kopytníků z milovické rezervace (na snímku zpětně vyšlechtěný pratur) mají milionový počet zhlédnutí po celém světě. Dvě najdete na konci fotogalerie.
Kromě milovické rezervace nyní společnost Česká krajina ve spolupráci s ochranářskou organizací Refugium připravuje novou rezervaci velkých kopytníků v Doupovských horách, přičemž na výkup pozemků přispívá i veřejnost. V první fázi projektu by mělo v rezervaci žít 7 zubrů a 12 divokých koní, zvířat by mělo postupně přibývat.
Vybrali byste si z 35 vybraných evropských destinací?
Vybrali byste si z 35 vybraných evropských destinací? Lákavé je i Slovensko.
Nicméně za unikátní přírodní scenérií nemusíte cestovat nikam daleko, krajina u Milovic osídlená velkými kopytníky rozhodně stojí za výlet.
Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.
Projekty návratu a ochrany velkých kopytníků podporuje například Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV 21, Záchrana a obnova krajiny, Operační program Životní prostředí, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Město Milovice, Město Benátky nad Jizerou, American International school ve Vídni, milovická Mateřská škola Kostička, sdružení Přátelé a rodáci Milovic a řada dalších nadací, firem i jednotlivců.
Projekt návratu velkých kopytníků do české krajiny oceňují odborníci po celém světě.
Velkým kopytníkům se v české krajině daří, projekt se tak rozšiřuje do dalších lokalit u nás.
