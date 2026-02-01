|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Divocí kopytníci z Milovic hájili barvy Česka v Bruselu jako tip na výlet
Obří doga váží 70 kilogramů. Myslí si však, že je kapesní mazlíček
Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s běžným domácím mazlíčkem, což jeho majitelka Alice Banister pociťuje každý den na vlastní kůži. Tento jemný obr vážící...
Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury
Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...
KVÍZ: Co víte o úplňku?
Každý měsíc, když má přijít úplněk, mnozí mají stres a říkají si: zase se pořádně nevyspím, budu podrážděný a náladový. To však není jediná zajímavost, která se s ním pojí. Vyzkoušejte si kvíz, kde...
Lednoví nejroztomilejší mazlíčci se radují, vyhráli krmivo, hlasující knížky
Hlasování v první letošní anketě o nejroztomilejší mazlíčky skončilo, čtenářské hlasy ve fotoduelu vybraly tři výherce zásoby krmiva pro psa nebo kočku z řady Brit Premium by Nature. O prémiové...
Rekapitulace putování losa Emila. Co ho teď na Šumavě pravděpodobně čeká
Fenomén loňského léta – los Emil – s prvním sněhem zakempoval v šumavské divočině a zprávy o jeho výskytu utichly. Desítky tisíc Emilových fanoušků však jeho příběh prožívají intenzivně dál. Kde...
Zimní a jarní parazité u zvířat: Proč mráz škůdce nezastaví?
Mnoho chovatelů žije v nebezpečném omylu. Domnívají se, že s prvním mrazem boj s parazity končí a začíná období klidu. Opak je však pravdou. Zatímco venkovní příroda spí, v zateplených stájích, psích...
Chia semínka chrání před tloustnutím a následky průmyslově zpracované stravy
Nová vědecká studie naznačuje, že konzumace chia semínek může představovat účinnou zbraň v boji proti negativním dopadům vysoce průmyslově zpracovaných potravin na lidský mozek i tělo. Tento výzkum...
Když je nám ouvej, kočky fungují jako naše zrcadlo. Vycítí i rakovinu, popisují vědci
Spojení, které máme se svými domácími mazlíčky, je často velmi silné. Možná vás však překvapí, že podle některých studií si k nám kočky vytvářejí stejně silné, nebo dokonce silnější pouto než psi....
Vypěstujte si kávu. Získáte pokojovku s krásnými listy, možná i zaplodí
Nemusíte se vydávat na jiný kontinent, abyste viděli, jak vypadá kávovník. Poroste vám i doma. Velkopěstiteli se tedy nestanete, ale kávové třešinky při správné péči sklidit můžete. A to je pak velká...
Obří doga váží 70 kilogramů. Myslí si však, že je kapesní mazlíček
Život s německou dogou jménem Wellington připomíná spíše soužití s koněm než s běžným domácím mazlíčkem, což jeho majitelka Alice Banister pociťuje každý den na vlastní kůži. Tento jemný obr vážící...
Zubří samice z Moravy míří na Kavkaz, posílí tamní volně žijící populaci
Zubr evropský patří mezi největší savce žijící v Evropě. Celkem dvanáct jedinců druhu, který se lidstvu podařilo zachránit před vyhynutím, nyní posílí populaci na Velkém Kavkazu v Ázerbajdžánu. Ve...
Proč babiččino jídlo chutná nejlépe? Věda potvrzuje, že chuť začíná v mozku
Jídla, která jsme jedli v dětství, mají v sobě něco téměř magického. Vůně rajské omáčky, nezapomenutelná chuť guláše nebo představa lívanců s ručně šlehanou malinovou pěnou nás okamžitě dovedou...
Na podceňované cuketě si v Peče celá země pochutnali, uložte si recepty
Tři naprosto rozdílné úkoly, s nimiž si mělo osm soutěžících Peče celá země poradit na úrovni profíků. Copak slaný koláč s cuketou, to je pro nás taková domácká výzva. Ale sněhoví ježci, mimo jiné...
Cukrářskou zástěru v ČT oblékl zubař, fešná farmářka i student architektury
Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...
V únoru mazlíčci hrají o prémiové krmivo. Stačí poslat fotografii a hlasovat
Za okny nám zima dává najevo, že i druhý měsíc v roce je stále její, a někteří naši psí mazlíci mají problém se vůbec jít vyvenčit. Ani kočky to ven moc netáhne, doma je doma. Ať venku, nebo doma,...
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
Pryč se zimním stresem. Vyplatí se investovat do vytápění žlabů a vjezdů
Zimní romantika se může rychle změnit ve starost o zmrzlé okapy či potrubí nebo o kluzké nájezdy. Mrazy a sněhové srážky totiž každoročně přinášejí potíže, které mohou poškodit nemovitost a zároveň...
Divocí kopytníci z Milovic hájili barvy Česka v Bruselu jako tip na výlet
Představte si ta nejatraktivnější a nejlákavější místa a zajímavosti ze 35 zemí celé Evropy, která byste chtěli vidět. Výstava v sídle Evropského parlamentu v Bruselu tento týden takový výběr...