Pasoucí se divoké koně a pratury můžete sledovat v přímém přenosu

Milovice se v roce 2015 staly prvním místem na světě, kde se v rámci jedné rezervace vyskytovaly všechny tři klíčové druhy původních velkých kopytníků Evropy: divokých koní, zubrů a zpětně vyšlechtěných praturů.

O rok později už navíc byly i první rezervací, kde se všechny tři druhy velkých kopytníků podařilo rozmnožit. Také díky tomu se iniciativa obecně prospěšné společnosti Česká krajina stala světově nejsledovanějším českým projektem posledních let. Referovala o něm média na pěti kontinentech včetně prestižních titulů jako jsou The New York Times, Washington Post, BBC, Der Standard či magazínu Science.

Díky návratu divokých koní a dalších kopytníků se do lokality podařilo vrátit, nebo na ní udržet, celou řadu ohrožených živočišných i rostlinných druhů.

Jen na první, čtyřicetihektarové pastvině vědci napočítali na 500 trsů hořce křížatého nebo 59 druhů denních motýlů, což představuje celých 42 procent všech denních motýlů s výskytem v ČR. Vědci zde také zaznamenali přítomnost dvou třetin tuzemských druhů netopýrů či dudka chocholatého.

Rezervace se v současnosti rozkládá na celkové ploše 240 hektarů. V přímém přenosu můžete sledovat část rezervace ležící přímo na okraji Milovic, jejíž rozloha je 115 hektarů a kde se vyskytují stáda divokých koní a praturů.