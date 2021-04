VIDEO: Poníka zvládne i prvňák, otrká se a naučí se zodpovědnosti

Kdo má dostatečně velkou zahradu a je ochoten se o poníka opravdu dobře starat, tomu doporučuje především vše pečlivě rozmyslet, případně věc zkonzultovat se zkušeným chovatelem či trenérem. A vyplatí se někoho takového poprosit při výběru poníka o pomoc.

Pamatujte, že je to podobné jako u psů: nevybírejte zvíře podle barvy srsti či očí, zajímejte se především o povahu toho konkrétního zvířete, snažte se ho co nejvíc poznat. „Vyrovnaná povaha je to nejdůležitější, pamatujte, že vybíráte zvíře ke svému dítěti,“ doporučuje Nikola Kaplanová.

„Každopádně platí, že je potřeba vybírat zkušené a obsednuté zvíře, zapomeňte ovšem na hřebce,“ radí zkušená trenérka, chovatelka a máma malého syna, který na shetlandských ponících jezdí od dvou let. „Nebojte se vybrat starší zvíře, poníci se dožívají až třiceti let,“ dodává.

Pokud u vás zatím žádný kopytník po zahradě neběhá, tak s jedním poníkem budete muset minimálně jednoho dalšího domů přijmout. „Poník je stádové zvíře, potřebuje společnost. A tu mu může dělat třeba koza nebo ovce. A nebo si k shetlandskému pony pořídíte ještě mini shetlandského pony, to je také řešení,“ radí chovatelka.

K poníkovi je potřeba minimálně dvakrát denně zajít, zkontrolovat ho a přinést mu čerstvou vodu. Je důležité s poníkem i pracovat, třeba ho vodit na procházku, a to už školáci zvládnou.

Výběh poníci nepotřebují velký. „Mají sklony k tloustnutí, takže by neměli spásat moc trávy, v níž je pro ně příliš cukru a dalších živin. Může jim to způsobit vážné zdravotní problémy, například bolestivé schvácení kopyt,“ vysvětluje chovatelka, že je třeba ohledně péče naslouchat zkušeným koňákům. Pony je totiž ve skutečnosti nenáročný strávník: stačí mu voda, přiměřeně sena, správně dávkované speciální granule a minerální liz.

Každých 6 až 8 týdnů pak nesmíte zapomenout na koňskou pedikúru, tedy úpravu kopyt: strouhání, popřípadě kování. (Obě metody popsány zde.)

Fajn, vyberu si hodné, povahově vyrovnané zvíře, podmínky pro něj mám ideální, mohu ho nějak zkazit? „Každé zvíře můžete tzv. zkazit, už jenom špatným zacházením. Poník potřebuje svůj prostor a čas na odpočinek, což musí respektovat i děti. V podstatě je ideální, když si všichni zvyknou na pravidelný režim,“ radí chovatelka, jak děti naučit, že zvíře není hračka.



Poníka lze také úspěšně trénovat metodou pozitivní motivace. „Je to příjemná pozitivní práce, zvládnou ji i děti, ale pod dozorem dospělého. Už proto, že poník za odměnu dostává pamlsky, což je pro něj velké lákadlo. A s dětmi by ho to mohlo svádět k tomu, že by začal kousat,“ upozorňuje Nikola Kaplanová na možná úskalí pro nezkušené majitele.

Poníky lze trénovat metodou pozitivní motivace, podobně jako lamy:



Jak moc se při koupi plácnete přes kapsu?

Shetlandského poníka na rekreační ježdění lze podle odbornice sehnat do 10 tisíc korun. „K tomu cca za 3 tisíce nezbytné dětské sedýlko, uzdění a čištění,“ vypočítává, co je k poníkovi ještě potřeba koupit. Pokud ovšem uvažujete o sportovním ježdění, pak jde o úplně jiné částky. Už jen pořízení vhodného poníka vás přijde minimálně na 80 tisíc Kč.

A nesmíte zapomenout na veterinární péči, která je nutná, i když zvíře prospívá a je zdravé. Dvakrát ročně je nutné očkování a odčervení, s tím se vejdete do dvou tisícovek. Pokud se ovšem objeví jakékoliv zdravotní komplikace, náklady na léčbu zvířete mohu jít do tisíců.