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Delfíni skutečně truchlí. Zdrcující záběry ukazují matku s mrtvým mládětem

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Záběry zveřejnila 20. července organizace Geographe Marine Research, která se zabývá ochranou velryb a dalších mořských savců. Její pracovníci tuto konkrétní samici, kterou pojmenovali Fraggle, dobře znají a nejedná se o prvního potomka, o kterého přišla.

Fraggle už dřív přišla o tři mláďata. „Stále jsme doufali, že dostane další příležitost stát se matkou,“ napsala organizace v hojně sdíleném příspěvku na sociálních sítích. Narození čtvrtého během zimy od počátku představovalo vážnou komplikaci pro jeho přežití. Podle organizace mládě pravděpodobně uhynulo na zápal plic.

Různé druhy delfínů mohou svá mrtvá mláďata nosit celé dny, někdy dokonce týdny, uvedla Lori Marinová, neurovědkyně a zakladatelka projektu Whale Sanctuary Project. „Je naprosto zřejmé, že jde o matku, která truchlí nad ztrátou svého mláděte,“ řekla.

Podobné chování už vědci zaznamenali v minulosti. Kytovci, tedy mořští savci, mezi něž patří delfíni a velryby, jsou známí silnými sociálními a rodinnými vazbami, které se projevují při narození i smrti. Vědci například pozorovali skupiny vorvaňů, které pomáhaly samici při porodu.

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Výzkumy tak stále zřetelněji ukazují, jak hluboký smysl pro společenství některá zvířata mají. Přesto na Faerských ostrovech nadále probíhají tradiční naháňkové lovy známé jako grindadráp. Celé skupiny kytovců jsou při nich loděmi zahnány do mělkých zátok a následně usmrceny.

Jeden z nejrozsáhlejších lovů se odehrál v září 2021, kdy bylo během jediného dne zabito 1 428 zvířat. Ani v roce 2026 tradice neskončila. Během jediného dne tehdy na Faerských ostrovech zahynulo dalších 706 kytovců.

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