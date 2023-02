Delfíni jsou chytří jako opice. Naženou ryby do sítí a pak bezpečně hodují

Delfíni se potápějí jako signál rybářům, aby nahodili sítě. Tento jev byl pozorován už dlouho. Nyní vědci věří, že vědí proč – delfíni tím sami nachytají více ryb, a přitom zůstávají v bezpečí, že se chytí do sítí jiných rybářů.

Výzkumníci studovali záběry z dronu, sonaru a akustické záznamy z kalných vod u brazilské Laguny, kde delfíni ženou obrovská hejna k čekajícím rybářům. Mauricio Cantor z Oregonské státní univerzity, který patnáct let vedl studii publikovanou v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, tvrdí: „Delfíni a lidé mají stejný cíl – chytat ryby. Mohou to dělat sami, ale naučili se, že v týmu to jde lépe.“

Spolupracující delfíni u brazilského pobřeží signalizují rybářům, kteří pod kalnou vodou nevidí ryby, když jim přijde velký úlovek. Dělají to tak, že se náhle ponoří pod hladinu a rybáři v tu chvíli okamžitě nahazují sítě.

Výzkumníci, kteří sledovali více než 2 000 interakcí, zjistili, že tato taktika funguje dobře – delfíni se potápějí a rybáři rychle a včas reagují přibližně v polovině případů. Jasným důkazem toho, že delfíni z toho měli prospěch, byly obrázky ze sonaru, že kradli ryby ze sítí.

Poté, co delfíni naháněli ryby do lodím a rybáři v reakci na to nahazovali sítě, trávili více času vydáváním rychlých cvaknutí, která byla tak blízko u sebe, že zněla jako bzučení. Na rozdíl od běžného cvakání, sloužícího k navigaci, tato rychlá cvaknutí naznačují, že se tito tvorové zaměřují na kořist.

Delfíni se po spolupráci s rybáři také déle zdržovali pod hladinou. Oba druhy chování naznačují, že tvorové získávali při spolupráci s rybáři více ryb než obvykle.

Ale i rybáři z toho rozhodně měli prospěch, protože měli 17krát větší pravděpodobnost, že uloví ryby, a nakonec ulovili téměř čtyřikrát více ryb, když se spojili s delfíny.

Naopak – když delfíni spolupracovali s rybáři, měli o 13 % nižší pravděpodobnost, že uhynou, než delfíni, kteří s rybáři nespolupracovali. Je to pravděpodobně proto, že spolupracující tvorové mají tendenci zdržovat se na menším území, takže je méně pravděpodobné, že skončí jako „vedlejší úlovek“ v sítích jiných rybářů.

Bylo také zjištěno, že podobné chování delfínů pozorovali i rybáři v jiných zemích, jako je Myanmar a Indie. Vědci však varují, že toto fascinující chování by se mohlo během 40 až 60 let vytratit. Důvodem je klesající počet ryb a tlak na tradiční rybáře, aby se vzdali práce s delfíny a ztratili tak desítky let znalostí o tom, jak s nimi spolupracovat.