Daktyloskopie ve zvířecí říši. Koaly mají otisky, psi čenich, chápani ocas

Michael Fokt
Daktyloskopie už dostala do chládku pěknou řádku lupičů, vyděračů a vrahounů. Nejsou to však jen lidé, kdo po sobě zanechává unikátní vizitky. Koaly svými otisky prstů matou i ostřílené detektivy, psi se podepisují čenichem a spousta jiných tvorů má unikátní kresbu na těle.
Část 1/3

Postrach policejních databází

Zachráněný medvídek koala. Klokaní ostrov je zřejmě nejvíce zasaženým místem...

„Jak prosté, milý Watsone,“ prohlásil by jistě věhlasný detektiv Sherlock Holmes při snímání otisků prstů na místě činu kdesi v Austrálii. „Když vyloučíme nemožné, pak to, co zbývá, ať je to cokoli a jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda. Naším pachatelem tedy je – koala!“

Člověk sice má jakousi tendenci předpokládat, že u protinožců musí být vzhůru nohama úplně všechno, ale roztomilý býložravý vačnatec kriminálníkem?

To už je trochu silná káva. Přesto se tamní policie seriózně zabývala domněnkou, že by některé z neidentifikovaných otisků v policejních databázích koalám skutečně patřit mohly. Problémy s jejich odlišením od těch lidských mají totiž i experti na slovo vzatí, a to i s použitím mikroskopu.

Zase dopravní zácpa? Mravenci a ptáci vědí, jak na to, pracují pro celek

K čemu však koaly evoluční vynález často považovaný za výlučně lidský potřebují? Ke stejným věcem jako naši vlastní předkové.

Stejně jako oni tráví čas v korunách stromů, takže potřebují jistý a pevný úchop, když se drží větví. Když my potřebujeme posoudit kvalitu nějakého povrchu, přejedeme po něm prsty.

Vzniknou tím drobné vibrace. Papilární linie tvořící otisk prstu je zesílí až stokrát, takže díky nim máme citlivější hmat. Koaly se živí listy eukalyptů, které obsahují trestuhodně málo živin. Musejí si proto vybírat ty nejšťavnatější a dost možná, že je rozpoznávají i podle textury povrchu.



Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Zahrada s bazénem, fitkem a ořešáky si užívá barev i struktur celoročně

atelier Flera, zahrada, Ferdinand Leffler, Kutnohorsko

Poměrně rozlehlou rodinnou zahradu na Kutnohorsku, velkou 1 700 metrů čtverečních, poznali Ferdinand Leffler, Natália Vataščinová a Jiří Mašek z atelieru Flera jako prostor s bazénem přímo u domu,...

Cukroví, co nesmělo chybět u Pilarové, Zagorové či Gotta. Ještě ho stihnete

Staročeské pracny

Mlsání je o Vánocích povoleno. Využijte toho a připravte si oblíbené cukroví hvězd, které kdysi zářily na českém hudebním nebi. Ale pozor, nejde jenom o obyčejné recepty na dobroty. Do každého kousku...

Místo připouštění a jehňat boj o život. Beran na Farmě Vojty Kotka ostrouhal

Farma Votky Kotka, 8. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce parazit, revitalizace...

Září, a s ním i definitivní konec takového nějakého nijakého léta, se v Kozárovicích neslo v duchu revitalizace rybníka. S níž se muselo čekat, až ho čolčí potěr opustí a rozběhne se do okolních luhů...

Jak na originální ozdoby ze „studeného porcelánu“. Suroviny jsou za hubičku

Receptář, Jana Stránská, vánoční ozdoby, ruční výroba, studený porcelán

Vánoce si neumíme představit bez krásné výzdoby. Ale než kupovat tuctové plastové ozdoby, to si raději zkuste vyrobit vlastní. Postup je jednoduchý, ingredience pravděpodobně máte doma, výsledek...

Dárky v odstínu obláčků určitě nic nezkazíte. S barvou roku ladí cokoliv

Bílý porcelánový hrnek s reliéfem

Odstín nadýchaných bílých obláčků jako ze znělky animáku Simpsonovi. Prostě uklidňující, něžná, čistá bílá, kterou nikdy nic nezkazíte. Ať s ní vymalujete byt, nebo v jejím tónu pořídíte doplňky....

Daktyloskopie ve zvířecí říši. Koaly mají otisky, psi čenich, chápani ocas

Zachráněný medvídek koala. Klokaní ostrov je zřejmě nejvíce zasaženým místem...

Daktyloskopie už dostala do chládku pěknou řádku lupičů, vyděračů a vrahounů. Nejsou to však jen lidé, kdo po sobě zanechává unikátní vizitky. Koaly svými otisky prstů matou i ostřílené detektivy,...

18. prosince 2025

KVÍZ: Otestujte své znalosti ve vánočním kvízu a nalaďte se na svátky

Nezapomínejte, Štědrý den není jen o dárcích. Vánoce mají hlubší smysl.

Vánoce nejsou jen stromeček a dárky, ale i tradice, pohádky, koledy a spousta zajímavostí z celého světa. Připravili jsme pro vás vánoční kvíz a je jen na vás, kolik bodů si z něj nadělíte. Soutěžit...

vydáno 18. prosince 2025

Zahrada dokáže spojovat rodiny, může být útočištěm i v zimě, tvrdí architekt Leffler

Premium
„Zahrada by měla být od doktorů na předpis,“ říká s přesvědčením zahradní...

Zahrada by měla být od doktorů na předpis, říká s přesvědčením zahradní designér Ferdinand Leffler. Jak působí její léčivá síla a jak ji zařídit, abychom v ní byli spokojení a šťastní?

17. prosince 2025

Vědec z NASA tvrdí, že „našel Betlémskou hvězdu“. Je konec věčné hádanky?

Vůbec poprvé jsou tu označeni tři králové (podle staré tradice mágové) známými...

Astronom z NASA tvrdí, že existují vědecké důkazy vysvětlující zvláštní pohyb Betlémské hvězdy, která kdysi přivedla tři mudrce k nemluvněti Ježíškovi. Jak je to doopravdy? Mýtus, anebo fakta?

17. prosince 2025

Jak na originální ozdoby ze „studeného porcelánu“. Suroviny jsou za hubičku

Receptář, Jana Stránská, vánoční ozdoby, ruční výroba, studený porcelán

Vánoce si neumíme představit bez krásné výzdoby. Ale než kupovat tuctové plastové ozdoby, to si raději zkuste vyrobit vlastní. Postup je jednoduchý, ingredience pravděpodobně máte doma, výsledek...

17. prosince 2025

Cukroví, co nesmělo chybět u Pilarové, Zagorové či Gotta. Ještě ho stihnete

Staročeské pracny

Mlsání je o Vánocích povoleno. Využijte toho a připravte si oblíbené cukroví hvězd, které kdysi zářily na českém hudebním nebi. Ale pozor, nejde jenom o obyčejné recepty na dobroty. Do každého kousku...

16. prosince 2025

Váš pes si neustále schovává pamlsky a hračky. Není to úzkostlivý prepper

Vášeň pro ukrývání hraček nebo jídla je dána vrozeným instinktem.

Schovává váš pes neustále pamlsky pod gauč nebo zakopává hračky na zahradě? Možná si myslíte, že se chová jako paranoidní prepper, ale ve skutečnosti se pouze řídí svými přirozenými pudy přežití.

16. prosince 2025

Hlasujte pro roztomilé mazlíčky. Hrají o prémiové krmivo, vy o krásnou knihu

Tři nejroztomilejší mazlíčci prosince 2025 si odnesou krmivo z nové řady Brit...

Anketa o nejroztomilejší mazlíčky posledního měsíce v roce je tu. Vaše čtenářské hlasy pro jednotlivé fotografie určí, kdo vyhraje krmivo z nové řady Brit Premium by Nature v psí nebo kočičí...

2. prosince 2025,  aktualizováno  15. 12. 9:39

Vánoční hvězda potřebuje správnou péči. Jen tak se na každé svátky rozzáří

Vánoční hvězda neboli poinsettie se stala populární adventní a vánoční květinou...

Vánoční hvězda je pro mnohé symbolem Vánoc. Tato kráska pochází z tropických oblastí Mexika a Střední Ameriky, a ačkoli ji často bereme jako sezonní dekoraci, s trochou péče se může stát krásnou...

15. prosince 2025

Jak si zařídit ideální pracovní prostor v dílně. Bezpečně a bez nepořádku

Základem dílny je ponk s masivní pracovní deskou.

Prakticky vybavená dílna je základem každého úspěšného projektu, zde tvoříte a vytváříte něco nového. Jak však spojit funkčnost, bezpečnost a design? A zároveň si udržet pořádek a přehled o všech...

15. prosince 2025

Na Štědrý den dopřejte i mazlíčkům. Jak dárky, tak poctivé domácí menu

I pro vaši kočku či psa by se o Vánocích měl najít nějaký dárek, poctivé...

Vánoce, to nejsou jen dárky a cukroví, ale hlavně společně prožité chvíle. A to platí i pro naše čtyřnohé přátele. Dopřejte jim svátky bez stresu, s láskou, dobrotami a trochou psí či kočičí radosti...

15. prosince 2025

Pohotovostní úklid od pohovky po strop: Potřebujete tyčový, nebo ruční vysavač?

Ve spolupráci
Vysavače SENCOR.

Myslíte si, že když je čistá podlaha, máte doma čisto? Přestože máte parkety nebo koberec bez jediného smítka, vaše domácnost může být plná skrytých alergenů. Problémem je vertikální prach, který se...

14. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.