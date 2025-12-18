Postrach policejních databází
„Jak prosté, milý Watsone,“ prohlásil by jistě věhlasný detektiv Sherlock Holmes při snímání otisků prstů na místě činu kdesi v Austrálii. „Když vyloučíme nemožné, pak to, co zbývá, ať je to cokoli a jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda. Naším pachatelem tedy je – koala!“
Člověk sice má jakousi tendenci předpokládat, že u protinožců musí být vzhůru nohama úplně všechno, ale roztomilý býložravý vačnatec kriminálníkem?
To už je trochu silná káva. Přesto se tamní policie seriózně zabývala domněnkou, že by některé z neidentifikovaných otisků v policejních databázích koalám skutečně patřit mohly. Problémy s jejich odlišením od těch lidských mají totiž i experti na slovo vzatí, a to i s použitím mikroskopu.
K čemu však koaly evoluční vynález často považovaný za výlučně lidský potřebují? Ke stejným věcem jako naši vlastní předkové.
Stejně jako oni tráví čas v korunách stromů, takže potřebují jistý a pevný úchop, když se drží větví. Když my potřebujeme posoudit kvalitu nějakého povrchu, přejedeme po něm prsty.
Vzniknou tím drobné vibrace. Papilární linie tvořící otisk prstu je zesílí až stokrát, takže díky nim máme citlivější hmat. Koaly se živí listy eukalyptů, které obsahují trestuhodně málo živin. Musejí si proto vybírat ty nejšťavnatější a dost možná, že je rozpoznávají i podle textury povrchu.