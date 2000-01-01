Obecně prospěšná společnost Czech Photo vyhlásila nominované snímky desátého ročníku fotografické soutěže pro české a slovenské fotografky a fotografy přírody Czech Nature Photo 2026. Snímek Alexandra Štěrby – Ranní probuzení NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další – volně žijící)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Vybírala je odborná porota v čele s fotografem Václavem Šilhou z 2020 fotografií 249 autorů zachycujících živočichy všech kontinentů, podvodní svět, bezobratlé i scenérie krajin. V rámci Czech Photo Junior se letos soutěže účastní 137 žáků a studentů s 1054 snímky. Snímek Jany Šafaříkové – Když světlo odhalí úlovek NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Zvířata v lidské péči
Autor: Czech Nature Photo 2026
„V aktuálním ročníku soutěže Czech Nature Photo pracovala mezinárodní porota složená z odborníků na fotografii i přírodu. Hodnotila snímky nejen z hlediska technické kvality a kompozice, ale především podle jejich schopnosti vyprávět silný příběh a zprostředkovat vztah člověka k přírodě. Cílem poroty bylo vybrat fotografie, které přesahují pouhou dokumentaci a dokážou oslovit širokou veřejnost i odborné publikum. Jak se tento výběr povedl, můžete sami posoudit od 20. května na výstavě vítězných a vybraných snímků na Pražském hradě,“ uvedl jako předseda poroty Czech Nature Photo 2026 fotograf Václav Šilha, který dokumentoval přírodu na všech šesti kontinentech, publikuje v českých i zahraničních renomovaných magazínech a je spoluautor několika fotografických publikací. Na snímku Život pod kůrou od Pavla Krásenského NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další – volně žijící)
Autor: Czech Nature Photo 2026
V porotě zasedla také světoznámá fotografka přírody, spisovatelka a dokumentaristka Ami Vitale, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž, zástupcem z oblasti kultury a společenského života se stal herec Václav Neužil a profesionály z oblasti mediálního sektoru zastoupil vedoucí fotooddělení ve vydavatelství Mafra Michal Růžička. Snímek od Martina Pelánka – Už můžu? NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Savci (volně žijící)
Autor: Czech Nature Photo 2026
V letošním ročníku soutěž Czech Nature Photo vyhlásila nominace v 13 soutěžních kategoriích, přičemž novinkami jsou dvě: Kategorie Kreativní vize a Speciální cena „Canon Ochrana vody“. Snímek Petra Bambouska – Listonoska NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Zvířata ve svém prostředí
Autor: Czech Nature Photo 2026
Soutěž a výstavu Czech Nature Photo 2026 pořádá Czech Photo pod záštitou manželky prezidenta České republiky paní Evy Pavlové. Do 20. května můžete tipovat, které z nádherných snímků svou nominaci promění. Snímek Vojtěcha Reše – Jako klíště NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Zvířata v lidské péči
Autor: Czech Nature Photo 2026
Vojtěch Lukáš – Prachová koupel NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Zvířata v lidské péči
Autor: Czech Nature Photo 2026
Vít Lukáš – Večeře NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 Cena za nejlepší fotografii české přírody
Autor: Czech Nature Photo 2026
Zdeněk Vošický – Duch NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 Cena za nejlepší fotografii české přírody
Autor: Czech Nature Photo 2026
Vít Lukáš – Ve spěchu NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 Cena za nejlepší fotografii české přírody
Autor: Czech Nature Photo 2026
Dušan Doležal – Zruční stavitelé NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Ptáci (volně žijící)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Pavel Krásenský – Život na sněhu NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další – volně žijící)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Igor Mikula – Hyloscirtus lindae NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Plazi, obojživelníci a podvodní život (volně žijící)
Autor: Czech Nature Photo 2026
David Jeřábek – Vynoření se z temnoty NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 Rostliny a houby (volně rostoucí)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Petra Formánková – Obr na obhlídce NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Savci (volně žijící)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Tomáš Klacek – Jarní migrace NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Urban wildlife
Autor: Czech Nature Photo 2026
Jindřich Zita – Pomíjivost kapek NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Rostliny a houby (volně rostoucí)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Jan Pokluda – Magické ráno NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Savci (volně žijící)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Ivan Ivánek – Vzlet světla z temnoty NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Kreativní vize
Autor: Czech Nature Photo 2026
Jitka Havlová – Havraní spánek před odletem NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Ptáci (volně žijící)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Petr Bambousek – Na lovu NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Ptáci (volně žijící)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Martin Pelánek – Hlubina NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 Cena „Canon Ochrana vody”
Autor: Czech Nature Photo 2026
Jiří Hřebíček – Stín nad hlavou NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Kreativní vize
Autor: Czech Nature Photo 2026
Tomáš Dohnálek – Trakční partitura NOMINACE CZECH PHOTO JUNIOR 2026 kategorie Urban wildlife
Autor: Czech Nature Photo 2026
Jan Pokluda – Surrealistický kozorožec NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Kreativní vize
Autor: Czech Nature Photo 2026
Matyáš Gráf – Poslední paprsky NOMINACE CZECH PHOTO JUNIOR 2026 Kategorie střední školy (15 let a výše)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Lukáš Veselý – Podzimní koberec NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Krajina
Autor: Czech Nature Photo 2026
Jiří Klečka – Les, který šeptá NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 Rostliny a houby (volně rostoucí)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Lukáš Veselý – Vlnky na obloze NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Krajina
Autor: Czech Nature Photo 2026
Milan Strachota – Pohled do pravěku NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Krajina
Autor: Czech Nature Photo 2026
Martin Procházka – Lachtan kalifornský (Zalophus californianus) NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Zvířata ve svém prostředí
Autor: Czech Nature Photo 2026
Zuzana a Matej Dolinay / Living Zoology – Růžový chřestýš ve svém prostředí NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Plazi, obojživelníci a podvodní život (volně žijící)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Matěj Hanák – Barevný klid NOMINACE CZECH PHOTO JUNIOR 2026 Kategorie starší žáci (11–15 let)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Zuzana Kučmášová – Neprovokuj NOMINACE CZECH PHOTO JUNIOR 2026 Kategorie mladší žáci (6–10 let)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Marie Sládková – Mořský vysavač Kategorie starší žáci (11–15 let) NOMINACE CZECH PHOTO JUNIOR 2026
Autor: Czech Nature Photo 2026
Daniel Čech – Strážce revíru Kategorie starší žáci (11–15 let) NOMINACE CZECH PHOTO JUNIOR 2026
Autor: Czech Nature Photo 2026
Vladimíra Vošická – Je tu volné místo? NOMINACE CZECH PHOTO JUNIOR 2026 Kategorie mladší žáci (6–10 let)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Anežka Veselá – Kačerov na Labi 2 NOMINACE CZECH PHOTO JUNIOR 2026 Kategorie mladší žáci (6–10 let)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Kryštof Bartuška – Vodní ranvej Kategorie střední školy (15 let a výše) NOMINACE CZECH PHOTO JUNIOR 2026
Autor: Czech Nature Photo 2026
Arthur Čech – Na dlouhé cestě zpět na svobodu – nová rodina Speciální cena Czech Photo Kategorie střední školy (15 let a výše)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Arthur Čech – Na dlouhé cestě zpět na svobodu – nová rodina Speciální cena Czech Photo Kategorie střední školy (15 let a výše)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Arthur Čech – Na dlouhé cestě zpět na svobodu – nová rodina Speciální cena Czech Photo Kategorie střední školy (15 let a výše)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Arthur Čech – Na dlouhé cestě zpět na svobodu – nová rodina Speciální cena Czech Photo Kategorie střední školy (15 let a výše)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Arthur Čech – Na dlouhé cestě zpět na svobodu – nová rodina Speciální cena Czech Photo Kategorie střední školy (15 let a výše)
Autor: Czech Nature Photo 2026
Arthur Čech – Na dlouhé cestě zpět na svobodu – nová rodina Speciální cena Czech Photo Kategorie střední školy (15 let a výše)
Autor: Czech Nature Photo 2026