Výstava nabízí nejlepší fotografie ze všech 13 soutěžních kategorií. Snímky zvířat, krajin i dokumentární série. K vidění je příroda napříč kontinenty i ročními obdobími od makro záběrů hmyzu až k náročné podvodní fotografii. Plus dvě novinky navíc: fotografie oceněné v kategorii Kreativní vize a ty, které uspěly ve speciální ceně „Canon Ochrana vody“.
Soutěž Czech Nature Photo prostřednictvím fotografií českých a slovenských autorů přibližuje přírodu celého světa v její rozmanitosti, kráse i zranitelnosti. A je více než evidentní, že jejím cílem je neustále připomínat, že stav přírody a aktivní péče o životní prostředí na planetě se týká každého z nás. Protože chránit můžeme pouze to, co známe.
Vítězné snímky Czech Nature Photo 2026 –
„Ráda bych vyjádřila obdiv všem fotografkám a fotografům, kteří s trpělivostí, pokorou a vášní vyrážejí do krajiny, lesů, hor, k vodě i do vzdálených koutů světa, aby zachytili jedinečnost přírody v jejích podobách, proměnách a souvislostech. Díky jejich talentu a vytrvalosti vzniká výstava, která nepřináší jen silný estetický zážitek, ale také hlubší porozumění světu kolem nás,“ uvedla ředitelka Czech Photo Veronika Souralová.
Do aktuálního ročníku Czech Nature Photo 2026 se přihlásilo 249 fotografek a fotografů, kteří zaslali 2 020 fotografií. Ty následně hodnotila odborná mezinárodní porota, jejíž členkou byla i hvězda světové přírodní a dokumentární fotografie Ami Vitale. Součástí soutěže je také kategorie Czech Photo Junior s účastí 137 žáků a studentů s 1 054 snímky. Na výstavě návštěvníky čekají oceněné snímky ve všech kategoriích a kurátorský výběr dalších fotografií – celkem téměř 200 snímků.
Výstava fotografií Czech Nature Photo 2026, jubilejního 10. ročníku této prestižní fotografické soutěže probíhá ve spolupráci s Pražským hradem v Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu až do 13. 9. 2026 (pondělí až neděle od 10 do 18 hodin). Přístup na výstavu je z jižních zahrad Pražského hradu, případně se na ni dostanete Býčím schodištěm ze III. nádvoří.
Jubilejní 10. ročník prestižní soutěže nejenže přinesl ve spolupráci s Canon Česká republika novou speciální cenu zaměřenou na ochranu vody. Problematikou ochrany vody a záchranou mořských korálů se inspirovala také nová designová trofej pro absolutního vítěze ročníku, kterým se stal Petr Bambousek, autor výmluvné fotografie nazvané „Evoluce“. Autorem trofeje pak je 3D umělec a designér Jakub Maglay českou z designové a sklářské společnosti Lasvit, který tento unikátní umělecký předmět nazval Coral Trophy. Zhotovil ji mistr sklář Marek Effmert a její vznik je zachycen na videu.
„Czech Nature Photo není jen kulturní událostí. Cílem projektu je mimo jiné také upozornit na důležitost ochrany přírody a krajiny, ve které žijeme. Toto téma řešíme i na Pražském hradě. V uplynulých měsících v areálu proběhl rozsáhlý biologický průzkum, ze kterého kromě jiného vyplynulo, jakým způsobem se máme starat o zdejší parky a zahrady, abychom je zachovali pro budoucí generace. To se prolíná také s doprovodným programem, který jsme si pro návštěvníky přichystali. Nabídneme procházku v Jelením příkopu s fotografem divoké přírody a ornitologem, který mapoval zdejší ptactvo,“ uvedla k zahájení výstavy 20. května 2026 kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.