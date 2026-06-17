Alexandr Štěrba – Ranní probuzení
/ CZECH NATURE PHOTO 2026
Co zažívají fotografové, když fotografie divoké přírody pořizují? Dovede si to běžný návštěvník výstavy úchvatných fotografií od českých a slovenských fotografů z celého světa vůbec představit? O komentář k prvním třem vybraných kategoriím fotografií jsme požádali fotografa divoké přírody Michala Krauseho, který fotografickou soutěž Czech Nature Photo v roce 2017 spoluzakládal, a aktuálně působí jako její manažer a kurátor její výstavy. A začneme volně žijícími savci. Takové setkání s medvědem musí být rozhodně nezapomenutelné.