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Za každým skvělým snímkem je příběh. O některé se Czech Nature Photo podělilo

Martina Čermáková
Například takové velmi neposedné šidélko na úvodní fotografii takto v klidu jen tak lehce rozhodně nezachytíte. De facto během dne je to jen velmi krátký časový úsek, kdy vůbec máte šanci. Kdy to je? Jak se vám podaří zachytit třeba medvěda, sněžnici nebo stínku a jak vznikly ty nejlepší snímky krajiny z letošního ročníku CZECH NATURE PHOTO, které lze vidět na právě probíhající výstavě na Pražském hradě?
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Alexandr Štěrba – Ranní probuzení / CZECH NATURE PHOTO 2026

Co zažívají fotografové, když fotografie divoké přírody pořizují? Dovede si to běžný návštěvník výstavy úchvatných fotografií od českých a slovenských fotografů z celého světa vůbec představit? O komentář k prvním třem vybraných kategoriím fotografií jsme požádali fotografa divoké přírody Michala Krauseho, který fotografickou soutěž Czech Nature Photo v roce 2017 spoluzakládal, a aktuálně působí jako její manažer a kurátor její výstavy. A začneme volně žijícími savci. Takové setkání s medvědem musí být rozhodně nezapomenutelné.

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Jak se fotí savci, bezobratlí a krajina?

Alexandr Štěrba – Ranní probuzení NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Bezobratlí (hmyz, korýši, měkkýši a další – volně žijící)
Martin Pelánek – Už můžu? NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Savci (volně žijící)
Petra Formánková – Obr na obhlídce NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Savci (volně žijící)
Jan Pokluda – Magické ráno NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie Savci (volně žijící)
21 fotografií


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