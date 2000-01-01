náhledy
Válí se v mokrém tlejícím listí, aby nafotili křehké houbičky, které by téměř kdokoliv jiný přehlédl. Jako Alenka v říši divů vidí v krajině, na rostlinách i na různých materiálech detaily, které ne každý vnímá. A zprostředkovávají svůj pohled ostatním. Užijte si nádherné záběry ze světa hub, rostlin a intimních krajin přírody ze série úchvatných snímků ze soutěže Close-Up Photographer of the Year.
Autor: CUPOTY/José Luis Gigirey
Síň života. Tak čínský fotograf Minghui Yuan nazval svůj snímek dřevokazných hub Microporus xanthopus rostoucích na vzdušných kořenech obrovského banyánu v tropickém deštném pralese Xishuangbanna.
Autor: CUPOTY/Minghui Yuan
Takto „v pozoru“ slizovec černý (Comatricha nigra) nafotil v lese Łagiewniki u polské Lodži Przemysław Kryściak, který rád fotografuje slizovce a houby v portrétním stylu, aby ukázal jejich krásu a mikroskopickou majestátnost, jako se mu to povedlo u tohoto exempláře pokrytého čerstvými kapkami rosy.
Autor: CUPOTY/Przemysław Kryściak
Bzučivky zelené (Lucilia sericata), které přemohla parazitická houba Entomophthora muscae, nafotil indický fotograf Raghuram Annadana. Přibližuje, jak tato houba, která nejprve pohltí svého hostitele zevnitř, nakonec prorazí tělem a zanechá po sobě strašidelně bílou, chlupatou formu.
Autor: CUPOTY/Raghuram Annadana
Fotografka Sonia Fantini takto působivě vyfotila plovoucí řepník (Potamogeton natans) v biotopu delle Risorgive di Flambro v Itálii.
Autor: CUPOTY/Sonia Fantini
Letní sníh. Tak nazvala svoji působivou intimní fotografii přírody Jeannet van der Knijff. Jde o odraz orobince na vodní hladině, po níž pluje bílé vrbové chmýří, což autorce připomnělo scénu s jemně padajícím sněhem.
Pobřeží je neustálým zdrojem inspirace, voda ho dělá pokaždé jiným, říká Grant Bulloch. Jeho snímek se umístil v sekci Intimní krajiny na stříbrné příčce. Takto zachycuje trup jachty.
Autor: CUPOTY/Grant Bulloch
Tyto dva „cesmínové padáčky“ zachytil britský fotograf Jeremy Lintott na listu cesmíny v lese Rowney Warren v Bedfordshire v Anglii. Marasmius hudsonii patří mezi křehké špičky a je vázaný právě na cesmíny.
Autor: CUPOTY/Jeremy Lintott
Kategorie Intimní krajina našla svou vítěznou fotku v japonské prefektuře Nagano. Sho Hoshino ji nazvala Snový stav. Zachycuje jinovatku na větvích stromu, její kompozice je přesto teplá, vlídná.
Autor: CUPOTY/Sho Hoshino
Zvětšená květinová tyčinka pokrytá pylem v zahradě fotografa Manfreda Auera v Rakousku. „Detaily květinových tyčinek jsou fascinující, protože odhalují ty nejmenší části květiny, které byste normálně přehlédli,“ vysvětluje fotograf, proč ho tak zaujal detail květiny před jeho domem.
Autor: CUPOTY/Manfred Auer
Na třetím místě v kategorii Intimní krajina je fotka Mikea Weinholda. Klame. Jeví se jako snímek stromu ve větru, je to však ulomená větvička borovice ve sněhu.
Autor: CUPOTY/Mike Weinhold
Slizovky Physarum leucopus, rostoucí kolem okraje dubového listu ve starobylém lese South Buckinghamshire vyfotil britský fotograf Barry Webb.
Autor: CUPOTY/Barry Webb
Rostliny k poezii lákají. Na třetím místě je snímek, který jeho autor Tibor Litauzski nazval V objetí stínů. Jde o orchideje (Cypripedium sp.) zachycené při západu slunce v Německu.
Autor: CUPOTY/Tibor Litauzski
Barry Webb získal v soutěžní sekci Houby druhé místo s fotkou řešetovek rezavých.
Autor: CUPOTY/Barry Webb
Znovuzrození ze zkázy. Snímek od Minghui Yuan má příznačný název, zachycuje kontrast chřadnoucích listů lotosu a rašícího kapradí. Vyhrál první cenu v kategorii Rostliny.
Autor: CUPOTY/Minghui Yuan
Melancholický snímek Soumrak bohů si v kategorii Houby vysloužil třetí příčku pro fotografa Cédrica Rousseaua.
Autor: CUPOTY/Cédric Rousseau
Vstavač trojzubý (Neotinea tridentata), evropskou orchidej rostoucí na německé louce poeticky zachytil Felix Wesch.
Autor: CUPOTY/Felix-Wesch
Maďarský fotograf Imre Potyó takto monumentálně zachytil zubník šupinatý (Lathraea squamaria) v opuštěném dole na kopci Börzsöny.
Autor: CUPOTY/Imre Potyó
Rakouský fotograf Rafael Steinlesberger takto zachytil nosatce, kterého napadla a postupně pohlcuje houba Cordyceps v parku Tayrona v Kolumbii.
Autor: CUPOTY/Rafael Steinlesberger
Volavka. Tak nazval svůj snímek mechem porostlé převislé větve nad jezerem Gunn ve Fiordlandu na Novém Zélandu australský fotograf Benjamin Maze. Její ulomená část mu totiž připomínala vodního ptáka.
Autor: CUPOTY/Benjamin Maze
Rez nikdy nespí. Ani na snímku Simona Caplana, který takto nafotil rez pracující na plechu skladovaném ve svislé poloze a vystaveném živlům ve staré britské loděnici Underfall Yard.
Autor: CUPOTY/Simon Caplan
Jako by to byla nahá těla! Však svůj snímek Valeria Zvereva nazvala Houby v nahém stylu. V sekci hub zvítězil.
Autor: CUPOTY/Valeria Zvereva
Ice Art neboli ledové umění jako intimní krajina přírody na snímku Jeannet van der Knijff. Takovéto geometrické vzory umí vytvářet tenká vrstva ledu. (Nizozemí)
Jako oko bouře vypadá podle autora snímku pěna na hladině řeky Rio Tinto v Huelvě v Andalusii ve Španělsku.
Zasněná kvetoucí sakura z japonské prefektury Nagano, jak ji zachytil Sho Hoshino. (Intimní krajina)
Autor: CUPOTY/Sho Hoshino
Obrysy času. Tak nazval svůj snímek břidlicové skály v pobřežní oblasti Finnmarku v severním Norsku Klaus Axelsen.
Autor: CUPOTY/Klaus Axelsen
Zářící listí keře v lese v Nizozemsku zachytila fotografka Ria zajímavým způsobem. „V lese pršelo a když vysvitlo slunce, mokré listí začalo zářit. Zaujala ji červená barva keře na lesní půdě. Aby umocnila atmosféru, na původní fotografii navrstvila ještě jeden snímek.
Autor: CUPOTY/Ria Groot Zevert
Oheň, zachycený skrz ránu na listu agáve ve španělské Málaze. Nastavením fotoaparátu na chladné tóny fotograf Juan Jesus Gonzalez Ahumada zvýraznil modré odstíny listu.
Takto zachytil usychající rostliny sasanky černé (Pulsatilla nigricans) s dozrávajícími semeny fotograf Adam Horvath v maďarském Sóskútu.
Autor: CUPOTY/Adam Horvath
Druhé místo v kategorii Rostliny patří snímku Alexe Pansiera: List, vodní odrazy. Dokládá, jak mocně dokáže působit všední výjev. Fotografie nese název Milostná báseň.
Autor: CUPOTY/Alex Pansier