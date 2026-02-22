Svět hub a rostlin pohledem Alenky v říši divů a světových fotografů

Autor:
Válí se v mokrém tlejícím listí, aby nafotili křehké houbičky, které by téměř kdokoliv jiný přehlédl. Jako Alenka v říši divů vidí v krajině, na rostlinách i na různých materiálech detaily, které ne každý vnímá. A zprostředkovávají svůj pohled ostatním. Užijte si nádherné záběry ze světa hub, rostlin a intimních krajin přírody ze série úchvatných snímků ze soutěže Soutěž Close-Up Photographer of the Year.
Close-Up Photographer of the Year/Houby Close-Up Photographer of the Year/Houby Close-Up Photographer of the Year/Houby Close-Up Photographer of the Year/Houby Close-Up Photographer of the Year/Rostliny Close-Up Photographer of the Year/Intimní krajina Pobřeží je neustálým zdrojem inspirace, voda ho dělá pokaždé jiným, říká Grant... Close-Up Photographer of the Year/Houby Kategorie Intimní krajina našla svou vítěznou fotku v japonské prefektuře... Close-Up Photographer of the Year/Rostliny Na třetím místě v kategorii Intimní krajina je fotka Mikea Weinholda. Klame.... Close-Up Photographer of the Year/Houby

Krmítko v americkém Ohiu

