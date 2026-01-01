náhledy
Mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year odhaluje prostřednictvím unikátních snímků přírodu celého světa tak, jak ji málokdo z nás má šanci někdy vůbec uvidět. Tentokrát jistě oceníte snímky s příběhy ze dvou kategorií z celkových 11, vždyť koho by nefascinoval hmyz a bezobratlí. Například velké oči, jako ty na fotce Giovanniho Vicariho, která získala 3. místo. Patří včele, která si užívá svou noční osamocenost.
Autor: CUPOTY/Giovanni Vicari
Jakýsi bahenní knedlík si přenáší tato vosa (Oreumenes decoratus) z japonského Mijagi z místa, kde ho uplácala, na místo stavby hnízda. Takuya Ishiguro si musel tento okamžik vyčíhat, když vosí budovatelky létaly pro materiál na hnízdo sem tam.
Autor: CUPOTY/Takuya Ishiguro
Samce kudlanky nábožné (Empusa pennata) v dospělé podobě zachytil Sebastien Blomme v Toulouse ve Francii. Chtěl uctít jeho éterický vzhled, proto ho fotil skrz okolní vegetaci a ranní rosu, aby kolem vytvořil magickou, pohádkovou atmosféru a proměnil toto setkání v nezapomenutelnou scénu.
Autor: CUPOTY/Sebastien Blomme
Stepníka rudého (Eresus kollari) v obranném postoji v Braniborsku v Německu zachytil ke své radosti Alexis Tinker, ktrý se o podobný snímek snažil tři roky. Pro milovníky pavouků v Německu je totiž tento krásně zbarvený a velmi vzácný pavouk takovým svatým grálem.
Autor: CUPOTY/Alexis Tinker
Brouky nosatce určitě znáte, řada druhů žije i u nás. Tento, zhruba šestimilimetrový, si hověl v deštném pralese v Yarina Eco Lodge v Ekvádoru, když šel okolo rakouský fotograf Manfred Auer a takto krásně ho zvěčnil.
Autor: CUPOTY/Manfred Auer
Kategorii zasvěcenou hmyzu ovládl Imre Potyó, který své dílo nazval Modrá armáda. Zachycuje davy dunajských jepic, které přivábila městská světla.
Autor: CUPOTY/Imre Potyó
Slunéčko sedmitečné odlétající z traviny pojmenované zaječí ocásek zachytil Fabio Sartori poblíž italské vsi Valpiana.
Autor: CUPOTY/Fabio Sartori
Malý speleolog. Tak nazvala Valeria Zvereva svůj snímek chvostoskoka, což jsou drobní šestinozí živočichové, často vlhkomilní, hrající klíčovou roli při rozkladu organické hmoty a půdy. Zachytila ho totiž, jak se prodírá přes dřevokaznou houbu korálovec bukový na spadlém kmeni v oblasti kolem Moskvy.
Autor: CUPOTY/Valeria Zvereva
Na druhém místě se v hmyzí kategorii umístil snímek Varelie Zverevy. Její Láska po hvězdami oslavuje komáří námluvy.
Autor: CUPOTY/Varelia Zvereva
Parazitické hry. Tak nazval fotografii indický fotograf Raghuram Annadana, který zachytil vajíčka skokana banánového, motýla z čeledi Hesperiidae, do nichž klade vlastní vajíčka maličká parazitická vosa.
Autor: CUPOTY/Raghuram Annadana
Kulovitého chvostoskoka na vrstvě ledu zachytila fotografka Nadja na malém rybníku v Curychu ve Švýcarsku. Pak si uvědomila, že je zmrzlý. Dýchla na něj, a když se očistil od ledu, pokračoval v cestě.
Autor: CUPOTY/Nadja Baumgartner
Broučí invaze za slunečného dne na bramborovém poli v belgickém Afsnee (obec spadající pod Gent). I po sklizni, na poli se zbytky úrody, je vidět, jak zničující dokáže být nájezd mandelinek bramborových. Na Bernardově podvečerním snímku to vypadá jako taková pořádná letní party.
Autor: CUPOTY/Bernard Van Elegem
Po dešti. Tak svůj snímek včely zelenooké, která po silném lijáku nehybně odpočívá na květu bodláku, nazval britský fotograf Rupert Lees. Byla to jedinečná příležitost, jak pořídit portrét včely, která je jinak velmi akční a těžko zachytitelná.
Autor: CUPOTY/Rupert Lees
Snímek můry od Laurena Hesemanse vyhrál v VII. ročníku soutěže Close-Up Photographer of the Year sekci bezobratlých.
Autor: CUPOTY/Lauren Hesemans
Portrétní snímek motýla sovího (Caligo sp.) pořídil fotograf Evan Van Zeumeren v motýlí konzervatoři v Cambridge v kanadském Ontariu.
Autor: CUPOTY/Evan Van Zeumeren
Okamžik konfrontace mezi dvěma samci roháče obecného, asi nejkrásnějšího evropského brouka, vyfotila Mariia Tripoten v ruské Voroněži.
Autor: CUPOTY/Mariia Tripoten
Druhé místo mezi bezobratlými získal trochu hororový snímek Waneho Sayerse. Zachytil pavouka běžníka květomilného, který se navzdory lyrickému názvu živí motýly a včelami, svou oběť zakusuje a pouští do ní jed. Tato samice se k lovu nechystá. Střeží vajíčka.
Autor: CUPOTY/Wane Sayers
Drobného zimního chvostoskoka Dicyrtomina ornata a larvu komára v londýnské zahradě zachytil na jedné fotografii britský fotograf Rupert Lees. Nazval ji Povrchové napětí.
Autor: CUPOTY/Rupert Lees
Norský fotograf Peter Lilleengen si prý vždycky přál ulovit pořádnou portrétní fotografii můry. Až narazil na tuto velkou, klidnou a spolupracující larvu hranostajníka.
Autor: CUPOTY/Petter Lilleengen
Alexej Molchanov se v sekci hmyzu umístil na třetím místě s geometricky laděným snímkem ploštice na vodě, do níž se otiskují stíny rákosí.
Autor: CUPOTY/Alexej Molchanov