Čivava neposlouchá a přemýšlí jako kočka. Chce to poslušnost a socializaci

Jak v dalším díle premiérové řady pořadu Kočka není pes prozradila majitelka docela milé čivavy, Bleška je podle ní také až moc přítulná k cizím lidem. Přesto jí psí psycholog vysvětlil, že je to dobře, a že by ji naopak měla co nejvíc zvykat na další lidi, aby ji v případě potřeby třeba mohl někdo pohlídat.

Nicméně Rudolfa Desenského příjemně překvapilo, že Bleška zbytečně nereaguje štěkotem na všechny podněty, jak je to právě u čivav a jejich kříženců obvyklé. Na její poslušnosti a socializaci je ovšem nutné zapracovat. Nezbude než pořídit Blešce tzv. couračku a důsledně trénovat přivolání, i čivava nebo jakýkoliv jiný malý pes potřebuje socializaci a výchovu.

17. února 2020

Už proto, že paní Blanka Blešku v Praze na ulici pouští na volno. A pokud psík neposlechne na první dobrou na přivolání, neposlušnost může být pro něj i nebezpečná. A hodně a zbytečně zkomplikovat situaci, ať jde o možné vběhnutí na silnici mezi auta nebo kontakt s neznámými cizími psy.

Podobný problém s uštěkanou čivavou – vyjíždějící na cizí psy – Rudolf Desenský řešil před rokem. A radil, jak psa naučit nereagovat na cizí psy:

27. února 2022

Právě na cizí psy Bleška hodně štěká na ulici i v parku, což může vyvolávat zbytečné konflikty. Podle Desenského čivavka moc nerozumí psí řeči už proto, že vyrostla se dvěma kočkami a s paničkou, která si s ní sice hodně povídá, ale nenaučila ji jasným povelům. Blanka se musí naučit nad svým čtyřnohým miláčkem převzít kontrolu a pracovala na tom každý den.