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Nejmenší člen gardy měří 21 centimetrů
Německý ovčák nebo labrador nikoho mezi služebními psy nepřekvapí. Když ale mezi ně nastoupí čivava, která člověku sahá sotva nad kotník, pozornost si získá okamžitě.
Přesně to se podařilo psovi jménem Comando.
Třináctiměsíční čivava měří přibližně 21 centimetrů, váží kolem sedmi kilogramů a stala se nejmenším členem mexické Národní gardy. Na výcviku v Mexiku běhá po schodech, překonává překážky a pohybuje se vedle psů, kteří jsou proti němu několikanásobně větší.
Dostal vlastní vestu, brýle i kameru
Výstroj mu pochopitelně museli přizpůsobit.
Comando má taktickou vestu šitou na míru, ochranné brýle, helmu a dokonce malou kameru upevněnou na hlavě. Vypadá tak trochu jako akční hrdina v miniaturním provedení.
Nejde ale jen o kostým pro pobavení veřejnosti.
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Podle mexické Národní gardy dostal základní výcvik a postupně se připravuje na práci při pátracích a záchranných akcích. Trénuje pohyb v různém prostředí, překonávání překážek a zvyká si také na vybavení, které může při zásahu potřebovat.
Malý pes má pomáhat i s velkým problémem
Comando má přitom v gardě dvě role.
Tou první je právě výcvik pro pátrání a záchranu. Tou druhou jsou aktivity, které Mexičané označují jako proximidad social, tedy snaha přiblížit bezpečnostní složky veřejnosti.
Pes proto doprovází gardisty při návštěvách škol, veřejných akcích a osvětových programech. Právě tam pomáhá navazovat kontakt hlavně s dětmi a přibližovat Národní gardu veřejnosti.
Do gardy se dostal úplnou náhodou
Jeho kariéra přitom vůbec nezačala plánovaným náborem služebního psa.
Comando původně žil u staršího páru ve státě Chihuahua. Jeho majitelé se o něj kvůli svému zdravotnímu stavu už nemohli dál starat, a proto se obrátili na místní pobočku Národní gardy s prosbou o pomoc při hledání nového domova. Gardisté mu ho nakonec nemuseli hledat vůbec. Comanda si nechali.
Do péče Národní gardy se dostal zhruba v šesti měsících a postupně se začal zapojovat do výcviku a veřejných akcí. O půl roku později už chodí v uniformě a patří mezi nejznámější psy celé jednotky.
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Mezi stovkami služebních psů vypadá jako drobeček
Mexická Národní garda má přibližně 350 služebních psů. Většinu tvoří plemena, která si člověk se službou u policie nebo armády spojí mnohem snadněji, především němečtí ovčáci a labradoři.
Comando je mezi nimi jasnou výjimkou.
Čivavy se běžně nevyužívají jako typičtí služební psi pro vyhledávání výbušnin, drog nebo náročné zásahy. Jejich malá velikost ale nemusí být vždy jen nevýhodou. V úzkých prostorách nebo při některých pátracích situacích může být menší tělo naopak praktické.
Na vojenské přehlídce byl nepřehlédnutelný
Comando na sebe začal strhávat pozornost ještě dřív, než si ho všimla zahraniční média.
Dne 16. září se objevil na vojenské přehlídce v Ciudad de México, která připomínala 216. výročí mexické nezávislosti. V malé uniformě kráčel spolu s dalšími služebními psy a patřil k účastníkům, kteří přitahovali největší pozornost.
Fotografie a videa se začaly šířit na sociálních sítích a z nenápadného psího rekruta se během několika dní stala jedna z nejznámějších tváří mexické Národní gardy.
Pozornost budí i jeho jméno. Comando zní na psa vysokého pouhých 21 centimetrů skoro až přehnaně bojovně. Právě tenhle kontrast ale patří k tomu, co na něm lidi baví.
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