Kočky jsou proslulé svou nezávislostí, která někdy působí až povýšeně, avšak zdá se, že nás potřebují mnohem více, než jsme si mysleli – a vodítkem k tomuto zjištění je právě jejich mňoukání. Majitelé tyto zvuky často vnímají jako projev náklonnosti, ale podle nové studie jde spíše o jejich drzý způsob, jak nám dát najevo, co přesně chtějí.
Experiment s nepřístupným pamlskem a „efektem publika“
Vědci z Univerzity v São Paulu v Brazílii se ve své studii, publikované v odborném časopise Animal Behaviour, rozhodli posoudit takzvaný „efekt publika“ u koček. Předložili zvířatům neřešitelný úkol zahrnující jejich oblíbené jídlo, které v jejich domovech umístili do nepřístupné krabice, a přibližně minutu je pozorovali, jak v přítomnosti majitele, tak i bez něj.
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„Signál je považován za sociálně komunikativní, spíše než za pouhý odraz motivačního nebo emocionálního stavu, tehdy, když je ovlivněn přítomností jiných jedinců – takzvaným efektem publika,“ vysvětlil výzkumný tým ve své práci. „Naproti tomu motivační nebo emocionální reakce jsou primárně spojeny s vnitřními stavy a nemusí se nutně měnit v závislosti na přítomnosti publika.“
Kočky mňoukají cíleně jen tehdy, když se někdo dívá
Tým pozoroval celkem 38 koček a výsledky odhalily, že zvířata vydávala výrazně více mňoukání ve chvíli, kdy byl v místnosti přítomen člověk, ve srovnání se situací, kdy zůstaly o samotě.
V přítomnosti majitele kočky mňoukaly mnohem častěji, často přitom nehybně stály a upřeně se na něj dívaly. Větší podíl těchto zvuků přitom vydávaly ve chvíli, kdy měly hlavu natočenou přímo ke svému člověku. Když však majitel odešel, kočky měly tendenci mlčky zírat ke dveřím.
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„Toto zjištění je v souladu s tím, že mňoukání funguje jako sociálně směřovaný signál, nikoli jako čistě motivační reakce,“ vysvětlil tým. Podle vědců to naznačuje, že kočky mňoukání využívají jako prostředek k dosažení toho, co chtějí, spíše než k vyjádřování emocí.
Výzkumníci svůj závěr shrnuli slovy: „Tato zjištění odpovídají tomu, že mňoukání slouží jako komunikační signál, a nikoli jen jako projev vnitřní motivace či emoce.“
Proč kočky nerozeznají lidský smích od křiku a pláče
Tyto poznatky přicházejí krátce po zveřejnění jiné studie, která zjistila, že kočky nedokážou porozumět lidským hlasům a všechny naše rozmanité hlasové projevy jim zní naprosto stejně. Ačkoliv kočky na lidské emocionální výbuchy reagují. Zdá se, že nedokážou rozlišovat lidské emocionální projevy a všechny naše rozmanité hlasové projevy jim znějí naprosto stejně.
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Téměř všechna domestikovaná zvířata, od psů až po kozy, si přitom vyvinula určitou schopnost reagovat na emocionální tón v lidském hlase. Přestože lidské hlasy kočku téměř vždy uvedou do stavu zvýšené ostražitosti, samotná emoce skrytá za tímto zvukem pro ně nehrála žádnou roli.
Vědci proto naznačili, že kočky nejsou schopny rozlišovat lidské nálady pouhým poslechem hlasu, a stejně tak nenašli žádné důkazy o tom, že by kočky zpracovávaly různé emoce v odlišných částech mozku, jako to dokážou psi nebo koně.