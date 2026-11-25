Do rodinných potravin ve čtvrti San Ramón přišel muž v sobotu 7. listopadu krátce před osmou večer. Měl na sobě černou mikinu a kšiltovku a nejprve se u pultu zeptal na volně prodejný lék. O chvíli později se vrátil s rouškou přes obličej a kapucí na hlavě.
Po majitelce Lidii chtěl, aby otevřela pokladnu. Tvrdil, že má v batohu schovanou zbraň a použije ji, pokud peníze nedostane. Když se přiblížil k pultu, Lidiina dcera sáhla po kocourovi Misifúovi.
Misifú vytasil drápky
Pětiměsíční kotě zvedla až k mužovu obličeji. Misifú zasyčel a poškrábal muže na rukou, které zvedl před sebe. Útočník vycouval z prodejny a nakonec odešel s prázdnou.
Rodina poté stáhla roletu a zavolala na tísňovou linku. Později zveřejnila záznam z bezpečnostní kamery v naději, že někdo muže pozná, a požádala o častější policejní hlídky v okolí.
Policie po něm podle místních médií pátrala, jeho zadržení ale úřady veřejně nepotvrdily.
Misifú vyvázl bez jediného zranění. Doma ho prý znají jako klidného kocoura a i po své chvíli slávy se dál prochází mezi regály rodinných potravin.