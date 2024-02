Na tygra platí parfém, buvol vás zabije s potěšením, líčí veterinářka z divočiny

Je vřelá, usměvavá a zdá se křehká, ale skrývá se v ní velká síla, zápal a odhodlání pomáhat, aby byl svět kolem nás ještě aspoň trochu v pořádku. Australská veterinářka Chloe Buitingová pracuje převážně s divokými zvířaty v divoké přírodě, o čemž vydala knihu Veterinářka v džungli. „Doposud to byla úžasná a divoká jízda plná překvapení a nutnosti improvizovat a vymýšlet kreativní řešení,“ tvrdí. Kterého živočicha by nechtěla potkat tváří v tvář? Kdy jí hrozilo největší nebezpečí? Co dělat, když čelíte rozběhnutému nosorožci? Jak uklidnit tapíra? Čeho se nejvíc bojí sloni? A se kterým divokým zvířetem se nejvíc spřátelila? | foto: Jakub Stadler, MAFRA