Skutečné šílenství však vypuklo až v moderní éře, konkrétně v roce 1977, kdy Sandra Mansi vyfotografovala slavný snímek, na němž z vody vyčnívá dlouhý krk s malou hlavou.
„Byla jsem k smrti vyděšená, celá jsem se třásla,“ vzpomínala později autorka fotografie na moment, který navždy změnil pohled na toto klidné severoamerické jezero. Přestože skeptici dodnes tvrdí, že šlo jen o plovoucí kmen nebo optický klam, pro místní obyvatele a nadšence je Champy naprosto reálnou součástí jejich identity.
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V průběhu let se objevily desítky dalších svědectví, která popisují stvoření o délce deseti až patnácti metrů s několika hrby. „Viděl jsem, jak se ta věc pohybuje proti proudu a dělala obrovské vlny, které rozhodně nezpůsobila žádná běžná ryba,“ popsal svůj zážitek jeden z místních rybářů, který si nepřál být jmenován ze strachu před posměchem.
Vědci se sice snaží fenomén vysvětlit přítomností obřích jeseterů nebo neobvyklými podvodními proudy, ale pro turisty i záhadology zůstává Champy symbolem tajemna a do regionu každoročně láká tisíce zvědavců toužících po vlastním setkání s americkou Nessie.
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Skotské Loch Ness a americké jezero Champlain mají společného víc než jen hluboké, temné vody ledovcového původu, protože obě lokality jsou po generace opředené identickými mýty o prehistorických tvorech. Právě srovnání s evropským originálem ukazuje, jak hluboko je touha po objevování neznámých tvorů zakořeněna v lidské kultuře bez ohledu na kontinent.
Nejznámější, ikonická. Tato fotka z roku 1934 proslavila lochnesku po celém světě. A dala jí podobu.
Tento obrázek Champa přímo navazuje na původní snímek Lochnesky.
Zatímco Champy má své kořeny v indiánském folklóru, příběh skotské Nessie formoval moderní dějiny kryptozoologie a stal se celosvětovým fenoménem.
První písemná zmínka o skotském monstru pochází již z roku 565 našeho letopočtu, kdy měl podle legendy svatý Kolumba zachránit plavce před útočící vodní stvůrou v řece Ness. Skutečný rozmach zájmu však nastal až v roce 1933, kdy manželé Spicerovi popsali, že před jejich autem přeběhl přes silnici neznámý obří tvor a zmizel v jezeře.
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O rok později byla publikována slavná „fotografie chirurga“, která zobrazovala siluetu dlouhého krku vztyčeného nad hladinou a po desetiletí sloužila jako hlavní argument zastánců existence tvora, než se v devadesátých letech ukázalo, že šlo o propracovaný podvod s dětskou ponorkou.
Vědecké výzkumy v průběhu let přinesly jasná fakta, která možnost přežití obřího plesiosaura nebo jiného pravěkého plaza prakticky vylučují. Jezero Loch Ness sice dosahuje úctyhodné hloubky přes 220 metrů, ale jeho chladná voda obsahuje příliš málo živin a biomasy na to, aby dokázala uživit byť jen malou populaci takto velkých živočichů.
Rozsáhlá analýza vzorků DNA z prostředí jezera z roku 2019 navíc neodhalila žádné stopy plazů, zato potvrdila obrovské množství genetického materiálu úhořů říčních. Vědci se proto kloní k závěru, že většina pozorování má na svědomí buď optické klamy, nebo právě nadprůměrně velcí úhoři, což však turistům ani hledačům záhad nebrání v tom, aby u břehů jezera dál vyhlíželi bájnou siluetu.
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