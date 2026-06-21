Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Záhada Champyho. Amerika má svou vlastní „lochnesku“ a lidé v ni věří i dnes

Marek Burza
Legendy o monstru z hlubin nejsou v této oblasti žádnou novinkou, protože první zmínky pocházejí již od původních obyvatel z kmenů Irokézů a Abenakiů, kteří mluvili o tvorovi jménem Gitaskog.
To je uměle vygenerovaný obrázek, jak by si místní obyvatelé asi představovali...

To je uměle vygenerovaný obrázek, jak by si místní obyvatelé asi představovali „svou nestvůru“. | foto: Gemini

Jezero Champlain je na hranicích mezi USA a Kanadou.
Archivní snímky Gampa
Sandra Mansi, autorka prvních fotografií z roku 1977, s novináři Joe Nickellem...
Obrázky monstra z jezera obletěly celý svět.
8 fotografií

Skutečné šílenství však vypuklo až v moderní éře, konkrétně v roce 1977, kdy Sandra Mansi vyfotografovala slavný snímek, na němž z vody vyčnívá dlouhý krk s malou hlavou.

„Byla jsem k smrti vyděšená, celá jsem se třásla,“ vzpomínala později autorka fotografie na moment, který navždy změnil pohled na toto klidné severoamerické jezero. Přestože skeptici dodnes tvrdí, že šlo jen o plovoucí kmen nebo optický klam, pro místní obyvatele a nadšence je Champy naprosto reálnou součástí jejich identity.

První pozorování lochnesky v roce 2025. Tmavá masa u hladiny vyvolala rozruch

V průběhu let se objevily desítky dalších svědectví, která popisují stvoření o délce deseti až patnácti metrů s několika hrby. „Viděl jsem, jak se ta věc pohybuje proti proudu a dělala obrovské vlny, které rozhodně nezpůsobila žádná běžná ryba,“ popsal svůj zážitek jeden z místních rybářů, který si nepřál být jmenován ze strachu před posměchem.

Vědci se sice snaží fenomén vysvětlit přítomností obřích jeseterů nebo neobvyklými podvodními proudy, ale pro turisty i záhadology zůstává Champy symbolem tajemna a do regionu každoročně láká tisíce zvědavců toužících po vlastním setkání s americkou Nessie.

Měl zachytit lochnesku, po půl století fotoaparát z jezera vylovili

Skotské Loch Ness a americké jezero Champlain mají společného víc než jen hluboké, temné vody ledovcového původu, protože obě lokality jsou po generace opředené identickými mýty o prehistorických tvorech. Právě srovnání s evropským originálem ukazuje, jak hluboko je touha po objevování neznámých tvorů zakořeněna v lidské kultuře bez ohledu na kontinent.

Nejznámější, ikonická. Tato fotka z roku 1934 proslavila lochnesku po celém světě. A dala jí podobu.

Tento obrázek Champa přímo navazuje na původní snímek Lochnesky.

Zatímco Champy má své kořeny v indiánském folklóru, příběh skotské Nessie formoval moderní dějiny kryptozoologie a stal se celosvětovým fenoménem.

První písemná zmínka o skotském monstru pochází již z roku 565 našeho letopočtu, kdy měl podle legendy svatý Kolumba zachránit plavce před útočící vodní stvůrou v řece Ness. Skutečný rozmach zájmu však nastal až v roce 1933, kdy manželé Spicerovi popsali, že před jejich autem přeběhl přes silnici neznámý obří tvor a zmizel v jezeře.

Zvíře, které neexistuje, vydělá na turistech jednu miliardu korun ročně

O rok později byla publikována slavná „fotografie chirurga“, která zobrazovala siluetu dlouhého krku vztyčeného nad hladinou a po desetiletí sloužila jako hlavní argument zastánců existence tvora, než se v devadesátých letech ukázalo, že šlo o propracovaný podvod s dětskou ponorkou.

Vědecké výzkumy v průběhu let přinesly jasná fakta, která možnost přežití obřího plesiosaura nebo jiného pravěkého plaza prakticky vylučují. Jezero Loch Ness sice dosahuje úctyhodné hloubky přes 220 metrů, ale jeho chladná voda obsahuje příliš málo živin a biomasy na to, aby dokázala uživit byť jen malou populaci takto velkých živočichů.

Rozsáhlá analýza vzorků DNA z prostředí jezera z roku 2019 navíc neodhalila žádné stopy plazů, zato potvrdila obrovské množství genetického materiálu úhořů říčních. Vědci se proto kloní k závěru, že většina pozorování má na svědomí buď optické klamy, nebo právě nadprůměrně velcí úhoři, což však turistům ani hledačům záhad nebrání v tom, aby u břehů jezera dál vyhlíželi bájnou siluetu.

Příliš přeexponovaná realita. Příběhy, které tají slavné fotky
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejsou jen roztomilí. Těchto 12 psů dokáže zlepšit náladu celé rodině

Pomeranian Bailey

Psi se vyskytují ve všech tvarech a velikostech, od australských honáckých až po zlaté retrívry. Je téměř nemožné nebýt šťastný, když máte doma jednoho z těchto veselých mazlíčků.

Užívají si luxusu vlastní malé zahrady na kraji Prahy, kam se jim vešlo vše

Soutěž
Odpočinkový koutek na terase, obklopený záhony. Malá zelená oáza na kraji Prahy

„Zahradu si tvoříme sami, od návrhu až po vlastní realizaci. Manžel mj. zvládl postavit saunu, workout, pracovní stůl, já hutnila mlat a děti nám při tom alespoň tleskaly,“ popisuje čtenářka Barbora,...

KVÍZ: Víte, jak vám mohou zavařit klíšťata a jak si s nimi poradit?

Seznamte se: klíště obecné, roztoč z čeledi klíšťatovití, který se živí sáním...

Klíšťata patří k létu, proto je každý výlet do přírody spojen i s následným prohlížením celého těla. Přece jen potíže s nemocemi, která umějí přenášet, za to nestojí.

Dům s verandou se plánovaně stal součástí lesní relaxační zahrady v Brdech

Soutěž
Hlavní dvorek

Původně byla na tomto pozemku dřevěná chata, za ní vzrostlý les, vysoké jedle douglasky, borovice, javory. Takto si je dnešní majitelka pořídila v roce 2004, a měla jasnou představu postavit si na...

Než starou panenku vyhodíte, zbystřete. Možná máte na půdě cennou raritu

Půdy, staré skříně a krabice od bot po babičce často skrývají poklady, o...

Půdy, staré skříně a krabice od bot po babičce často skrývají poklady, o jejichž reálné ceně nemají lidé ani tušení. Podívejte se na deset skvostů, které sběratelé skutečně cení.

Záhada Champyho. Amerika má svou vlastní „lochnesku“ a lidé v ni věří i dnes

To je uměle vygenerovaný obrázek, jak by si místní obyvatelé asi představovali...

Legendy o monstru z hlubin nejsou v této oblasti žádnou novinkou, protože první zmínky pocházejí již od původních obyvatel z kmenů Irokézů a Abenakiů, kteří mluvili o tvorovi jménem Gitaskog.

21. června 2026

Žížalí čaj z odpadu je poklad. Skvěle hnojí, obsahuje enzymy i feromony

Zahradnice po ruce, Prima TV, Lenka Eywa, vermikompostér, žížalí čaj

V běžném biologickém odpadu z kuchyně – jako jsou slupky či odřezky z ovoce a zeleniny, skořápky, čajové sáčky nebo kávový lógr – vidí většina lidí prostě jen ten odpad. Zahrádkář zdroj kompostu. A...

20. června 2026

Proti komárům se spojte s voňavými bylinkami, pomůže i žlutá smraďoška

Přírodní repelent v podobě svíčky s éterickými oleji se při podvečerním...

Představte si vlahý a teplý, pozdně jarní či letní podvečer: sklenka chlazeného sektu nebo domácí limonády, pohodlné lehátko, dokonalý relax a... Komáři, případně obtěžující mouchy! Moudrá příroda si...

19. června 2026

KVÍZ: Víte, jak vám mohou zavařit klíšťata a jak si s nimi poradit?

Seznamte se: klíště obecné, roztoč z čeledi klíšťatovití, který se živí sáním...

Klíšťata patří k létu, proto je každý výlet do přírody spojen i s následným prohlížením celého těla. Přece jen potíže s nemocemi, která umějí přenášet, za to nestojí.

vydáno 19. června 2026

Naučil Čechy houbařit. Slavný mykolog Smotlacha přitom proslul jako docent tělovýchovy

Premium
Jsme národ houbařů, houby sbírají i ti, kteří by je nikdy nesnědli. Za tuto...

Jsme národ houbařů, houby sbírají i ti, kteří by je nikdy nesnědli. Za tuto vášeň vděčíme Františku Smotlachovi. Praotec houbař zemřel před 70 lety a jeho pozoruhodný příběh i úspěchy ve vědě...

18. června 2026

Spousta příprav, pak přesun po dálnici. Ostravská a pražská zoo si vyměnily slony

Pražský samec slona indického si v Ostravě zvyká na nové prostředí.

Ostravská a pražská zoologická zahrada si vyměnily samce slona indického. Z jedné zoo do druhé se přesunuli souběžně. Ve středu brzy ráno každý ve svém domovském městě nastoupil do kontejneru, v němž...

18. června 2026  13:44

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom začátek června společně s teplým počasím znamená jediné. Rozjíždí se sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a řada samosběrů hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

18. června 2026  8:51

Dům s verandou se plánovaně stal součástí lesní relaxační zahrady v Brdech

Soutěž
Hlavní dvorek

Původně byla na tomto pozemku dřevěná chata, za ní vzrostlý les, vysoké jedle douglasky, borovice, javory. Takto si je dnešní majitelka pořídila v roce 2004, a měla jasnou představu postavit si na...

18. června 2026

Horor v české přírodě. Válčí se o trus, balzamování myší a svatby na lejnech

Vrubouni, chrobáci a vůbec všichni „hovniválové“ jsou siláky hmyzí říše.

Tak toto si naše příroda za rámeček nedá. Přímo pod nohama se nám rozkládají mrtvoly přeměněné v broučí inkubátory a mikrobiální farmy v jednom. Nechybí ani hnízdečka lásky uprostřed hromad trusu. A...

18. června 2026

Jabloně rostou do výšky, ale neplodí. Letní Lorettův řez to dokáže zvrátit

Jabloň

Každý zahrádkář touží po zdravých stromech obsypaných šťavnatým ovocem. Často se však stává, že jabloně a hrušně místo nasazování plodů investují veškerou energii do bujného růstu větví. Tento proces...

17. června 2026

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Za každým skvělým snímkem je příběh. O některé se Czech Nature Photo podělilo

Alexandr Štěrba – Ranní probuzení NOMINACE CZECH NATURE PHOTO 2026 kategorie...

Například takové velmi neposedné šidélko na úvodní fotografii takto v klidu jen tak lehce rozhodně nezachytíte. De facto během dne je to jen velmi krátký časový úsek, kdy vůbec máte šanci. Kdy to je?...

17. června 2026

Nejsou jen roztomilí. Těchto 12 psů dokáže zlepšit náladu celé rodině

Pomeranian Bailey

Psi se vyskytují ve všech tvarech a velikostech, od australských honáckých až po zlaté retrívry. Je téměř nemožné nebýt šťastný, když máte doma jednoho z těchto veselých mazlíčků.

17. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.