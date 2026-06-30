Pro mnoho lidí jsou totiž kočky plnohodnotnými členy rodiny a delší dovolenou bez svého chlupatého mňoukajícího parťáka si už nedokážou představit. Cestování s kočkou však vyžaduje více než jen sbalit kufry. Klíčem je hlavně pohodlí a bezpečí zvířete, správně zvolené krmivo i znalost pravidel jednotlivých dopravců.
Nejméně stresující bývá pro většinu koček cestování autem, protože tempo jízdy i pravidelné přestávky lze snadno přizpůsobit jejich potřebám. Důležitá je ale především bezpečnost, a to nejen samotného zvířete, ale i posádky auta. Kočka by se proto během jízdy nikdy neměla volně pohybovat po voze. Nejčastější a zároveň nejbezpečnější variantou je kvalitní přepravka, která musí být během jízdy pevně upevněná. Druhou možností jsou speciální postroje připnuté k bezpečnostnímu pásu, které dávají kočce o něco větší volnost pohybu.
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Ne každá kočka zvládne ruch veřejné dopravy
Cestování vlakem nebo autobusem může být pro kočku o něco náročnější než klidná jízda autem, a to hlavně kvůli ruchu, cizím lidem a menšímu prostoru, což může být pro citlivější kočky velmi stresující. Některé navíc hůře snášejí delší pobyt v přepravce, která je při cestování veřejnou dopravou většinou i povinná. Dopravci navíc často mají vlastní pravidla určující maximální rozměry boxu nebo poplatky za přepravu zvířete, proto se vyplatí podmínky před cestou ověřit. U delších tras může pomoci také výběr klidnějšího místa dál od hlavních uliček a většího ruchu.
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Velkou roli hraje i povaha samotného zvířete. Některé kočky zvládají nové prostředí bez větších problémů, jiné reagují nervozitou už při kratších přesunech. Stres se pak může projevit neklidem, hlasitým mňoukáním, odmítáním potravy nebo zažívacími potížemi. Existují ovšem i kočky, které milují cestování autem, jako kocour na archivním videu z USA.
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31. prosince 2025
„Kočky jsou velmi citlivé na změnu prostředí, pachů i zvuků, proto pro ně může být cestování zpočátku stresující. Nejlepší je zvykat je na auto nebo přepravku už od kotěte, aby je později nevnímaly jako něco neznámého a nepříjemného. Zároveň je ale důležité vnímat povahu konkrétní kočky. Ne každé zvíře cestování zvládá dobře a pokud je kočka dlouhodobě ve stresu nebo špatně snáší už kratší přesuny, bývá pro ni často lepší zůstat doma v klidném a známém prostředí,“ vysvětluje Vlastimil Jura, ředitel organizace Kočky Praha, která se věnuje chovatelství.
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Cestování koček letadlem už není výjimkou
Ještě před několika lety bylo cestování s kočkou letadlem spíše raritou. Dnes už ale mnoho aerolinek umožňuje přepravu menších zvířat přímo v kabině, a tak se z létání s domácími mazlíčky postupně stává běžná součást cestování. Na rozdíl od některých větších psů navíc kočky často nemusí cestovat v zavazadlovém prostoru.
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Podmínky přepravy se ale liší podle konkrétní aerolinky i cílové destinace, proto je důležité vše řešit s dostatečným předstihem. Většina společností má stanovený maximální limit pro hmotnost zvířete včetně přepravky a přesně určené rozměry tašky nebo boxu, ve kterém může kočka cestovat. Samozřejmostí bývá také poplatek za přepravu zvířete.
Zároveň je velmi důležité si před cestou zkontrolovat veškeré potřebné dokumenty, jako je pas zvířete, potvrzení o očkování proti vzteklině a identifikaci mikročipem. Některé země mohou vyžadovat také potvrzení o ošetření proti parazitům nebo další veterinární dokumenty. Důležité je myslet i na to, že počet zvířat na palubě bývá omezený a aerolinky mohou přepravu z kapacitních důvodů odmítnout, proto nenechávejte rezervaci letenky pro vašeho mazlíčka na poslední chvíli.
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Na co ještě nezapomenout před cestou?
Před odjezdem nestačí myslet jen na přepravku nebo samotnou dopravu. Majitelé by měli mít připravené i vše, co kočka běžně používá a co jí pomůže zvládnout změnu prostředí co nejklidněji. Hodit se může oblíbená deka, hračka nebo pelíšek se známým pachem domova. Samozřejmostí by měla být také cestovní miska, dostatek vody, základní hygienické potřeby nebo například sáčky s kočkolitem při delších přesunech. A postroj s vodítkem, i kočka se potřebuje protáhnout, a kdyby se něčeho lekla a zpanikařila, bez vodítka už ji nemusíte chytit.
Důležitou roli hraje také správně zvolené krmivo. Odborníci doporučují držet se jídelníčku, na který je kočka běžně zvyklá. Změna prostředí bývá sama o sobě pro zvíře stresující a experimentování s novým krmivem by navíc mohlo způsobit zažívací potíže. Na kratší cesty bývají praktické kapsičky či konzervy, u delších přesunů a cest letadlem se často více hodí kvalitní granule, které jsou skladnější a lépe snášejí změny teplot.
Odborníci radí krmit kočku během cest spíše menšími dávkami a hlavně dbát na dostatečný pitný režim. Pokud je kočka zvyklá na kapsičky nebo konzervy, je zejména během horkých dnů dobré myslet na správné skladování. A ideální je opravdu zůstat u krmiva, na než je zvíře dlouhodobě zvyklé.
Cestování se zvířaty je dnes jednodušší než kdy dřív a stále více hotelů, dopravců i aerolinek vychází majitelům domácích mazlíčků vstříc. Dobře promyšlená příprava, respekt k potřebám zvířete a včasné ověření všech pravidel jsou proto základem toho, aby cesta proběhla co nejklidněji pro kočku i jejího majitele.
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