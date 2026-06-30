Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Cestovat se dá i s kočkou, jen to má svá pravidla. Rozhodně je nepodceňte

Autor:

Fotogalerie1

Kočku vám vezmou dokonce i na palubu letadla, zařídit ale musíte spoustu věcí. | foto: iStock

Ještě před pár lety byla představa dovolené s domácím mazlíčkem spíše výjimkou. Dnes však stále více lidí bere své zvířecí parťáky na cesty autem, vlakem nebo dokonce letadlem, a ani kočky nejsou výjimkou. A stejně jako to platí u psa – nikdy jim na cestu nezapomeňte vzít postroj a vodítko.

Pro mnoho lidí jsou totiž kočky plnohodnotnými členy rodiny a delší dovolenou bez svého chlupatého mňoukajícího parťáka si už nedokážou představit. Cestování s kočkou však vyžaduje více než jen sbalit kufry. Klíčem je hlavně pohodlí a bezpečí zvířete, správně zvolené krmivo i znalost pravidel jednotlivých dopravců.

Nejméně stresující bývá pro většinu koček cestování autem, protože tempo jízdy i pravidelné přestávky lze snadno přizpůsobit jejich potřebám. Důležitá je ale především bezpečnost, a to nejen samotného zvířete, ale i posádky auta. Kočka by se proto během jízdy nikdy neměla volně pohybovat po voze. Nejčastější a zároveň nejbezpečnější variantou je kvalitní přepravka, která musí být během jízdy pevně upevněná. Druhou možností jsou speciální postroje připnuté k bezpečnostnímu pásu, které dávají kočce o něco větší volnost pohybu.

Plánujete dovolenou se psem? Po Evropě mazlíčky vítají v muzeích i na plážích

Ne každá kočka zvládne ruch veřejné dopravy

Cestování vlakem nebo autobusem může být pro kočku o něco náročnější než klidná jízda autem, a to hlavně kvůli ruchu, cizím lidem a menšímu prostoru, což může být pro citlivější kočky velmi stresující. Některé navíc hůře snášejí delší pobyt v přepravce, která je při cestování veřejnou dopravou většinou i povinná. Dopravci navíc často mají vlastní pravidla určující maximální rozměry boxu nebo poplatky za přepravu zvířete, proto se vyplatí podmínky před cestou ověřit. U delších tras může pomoci také výběr klidnějšího místa dál od hlavních uliček a většího ruchu.

Potěšte se hlasováním pro roztomilé mazlíčky. Hrají o krmivo, vy o knížky

Velkou roli hraje i povaha samotného zvířete. Některé kočky zvládají nové prostředí bez větších problémů, jiné reagují nervozitou už při kratších přesunech. Stres se pak může projevit neklidem, hlasitým mňoukáním, odmítáním potravy nebo zažívacími potížemi. Existují ovšem i kočky, které milují cestování autem, jako kocour na archivním videu z USA.

31. prosince 2025

„Kočky jsou velmi citlivé na změnu prostředí, pachů i zvuků, proto pro ně může být cestování zpočátku stresující. Nejlepší je zvykat je na auto nebo přepravku už od kotěte, aby je později nevnímaly jako něco neznámého a nepříjemného. Zároveň je ale důležité vnímat povahu konkrétní kočky. Ne každé zvíře cestování zvládá dobře a pokud je kočka dlouhodobě ve stresu nebo špatně snáší už kratší přesuny, bývá pro ni často lepší zůstat doma v klidném a známém prostředí,“ vysvětluje Vlastimil Jura, ředitel organizace Kočky Praha, která se věnuje chovatelství.

Na výlety berte pouze socializovaného psa a kočku jedině na vodítku

Cestování koček letadlem už není výjimkou

Ještě před několika lety bylo cestování s kočkou letadlem spíše raritou. Dnes už ale mnoho aerolinek umožňuje přepravu menších zvířat přímo v kabině, a tak se z létání s domácími mazlíčky postupně stává běžná součást cestování. Na rozdíl od některých větších psů navíc kočky často nemusí cestovat v zavazadlovém prostoru.

Už se objevil i případ zneužití kočky k pašování drog.

20. května 2025

Podmínky přepravy se ale liší podle konkrétní aerolinky i cílové destinace, proto je důležité vše řešit s dostatečným předstihem. Většina společností má stanovený maximální limit pro hmotnost zvířete včetně přepravky a přesně určené rozměry tašky nebo boxu, ve kterém může kočka cestovat. Samozřejmostí bývá také poplatek za přepravu zvířete.

Zároveň je velmi důležité si před cestou zkontrolovat veškeré potřebné dokumenty, jako je pas zvířete, potvrzení o očkování proti vzteklině a identifikaci mikročipem. Některé země mohou vyžadovat také potvrzení o ošetření proti parazitům nebo další veterinární dokumenty. Důležité je myslet i na to, že počet zvířat na palubě bývá omezený a aerolinky mohou přepravu z kapacitních důvodů odmítnout, proto nenechávejte rezervaci letenky pro vašeho mazlíčka na poslední chvíli.

Nebojte se vzít kočku na výlet. Průvodce pro spokojené cestování

Na co ještě nezapomenout před cestou?

Před odjezdem nestačí myslet jen na přepravku nebo samotnou dopravu. Majitelé by měli mít připravené i vše, co kočka běžně používá a co jí pomůže zvládnout změnu prostředí co nejklidněji. Hodit se může oblíbená deka, hračka nebo pelíšek se známým pachem domova. Samozřejmostí by měla být také cestovní miska, dostatek vody, základní hygienické potřeby nebo například sáčky s kočkolitem při delších přesunech. A postroj s vodítkem, i kočka se potřebuje protáhnout, a kdyby se něčeho lekla a zpanikařila, bez vodítka už ji nemusíte chytit.

Kočce zabalte vše potřebné. Nekomplikujte život sobě ani jí a nespoléhejte se, že vše koupíte cestou.

Důležitou roli hraje také správně zvolené krmivo. Odborníci doporučují držet se jídelníčku, na který je kočka běžně zvyklá. Změna prostředí bývá sama o sobě pro zvíře stresující a experimentování s novým krmivem by navíc mohlo způsobit zažívací potíže. Na kratší cesty bývají praktické kapsičky či konzervy, u delších přesunů a cest letadlem se často více hodí kvalitní granule, které jsou skladnější a lépe snášejí změny teplot.

Odborníci radí krmit kočku během cest spíše menšími dávkami a hlavně dbát na dostatečný pitný režim. Pokud je kočka zvyklá na kapsičky nebo konzervy, je zejména během horkých dnů dobré myslet na správné skladování. A ideální je opravdu zůstat u krmiva, na než je zvíře dlouhodobě zvyklé.

Cestování se zvířaty je dnes jednodušší než kdy dřív a stále více hotelů, dopravců i aerolinek vychází majitelům domácích mazlíčků vstříc. Dobře promyšlená příprava, respekt k potřebám zvířete a včasné ověření všech pravidel jsou proto základem toho, aby cesta proběhla co nejklidněji pro kočku i jejího majitele.

Plavání se psem je klíčem k letním radovánkám, zdraví a posílení pouta
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Veteš z půdy, nebo skryté bohatství? 30 předmětů, ze kterých můžete mít balík

Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte...

Možná se chystáte vyklízet půdu na chalupě nebo rodinného domu. Občas narazíte na věci, které byste normálně vyhodili do popelnice. Uvědomte si však, že pro sběratele mohou mít cenu. Zkuste nejdříve...

Slavní televizní kuchaři dnes žijí různě. Co dělají Babica, Sapík či Sajler

Jiří Babica

Jejich tváře znal svého času téměř každý. Léta k divákům promlouvali skrze televizní obrazovky, vydávali knihy receptů a radili, jak připravit ty nejlepší pokrmy. Jenže mnozí z nich upadli v...

KVÍZ: Poznejte psí plemeno a vyhrajte psí lahůdky

Odis je hravý a radostný pejsek.

Společně s Plaček Pet Product jsme pro vás připravili soutěž o 5 balíčků psích pamlsků Ontario. Ti z vás, kdo odpovědí správně, budou zařazeni do slosování o dárkový balíček.Soutěž začne 24. 6. 2026...

Tikající domovní bomby, které vás na opravách mohou připravit o statisíce

ilustrační snímek

Zanedbání pravidelné péče o nemovitost se může proměnit ve finanční noční můru, přičemž u starších domů to platí dvojnásob, protože skryté vady zde tikají jako časovaná bomba. Včasný zásah s...

Místo stodoly vybudovali zahrádku jako z pohádky. A to přišli z paneláku

Soutěž
Jezírko s dřevěným molem

Bydleli se dvěma syny v paneláku na malém městě a toužili po chaloupce, kam by mohli jezdit o víkendech. „Ceny pro nás byly příliš vysoké, a tak jsme nakonec před 25 lety koupili na Opavsku starý...

Bahno, pot a štěstí. Zvládněte se svým psem extrémní závod Hard Dog Race

Na šesti kilometrech projdete sérií překážek, budete se topit v kalužích,...

Brbláte někdy, že je váš pes samé bláto? Zkuste si závod Hard Dog Race a budete na tom stejně. Na šesti kilometrech projdete sérií překážek, budete se topit v kalužích, plazit se v bahně, budete se...

30. června 2026

Cestovat se dá i s kočkou, jen to má svá pravidla. Rozhodně je nepodceňte

cestování, kočka, pravidla

Ještě před pár lety byla představa dovolené s domácím mazlíčkem spíše výjimkou. Dnes však stále více lidí bere své zvířecí parťáky na cesty autem, vlakem nebo dokonce letadlem, a ani kočky nejsou...

30. června 2026

Nemáte bambus? Zoo vítá první mláďata pandy, potravu shání i u veřejnosti

Olomoucká zoo vítá historicky první pandí mláďata a shání potravu

Krmení zvířat v zoologických zahradách bývá přísně zakázané, teď se ale zoo v Olomouci obrací na veřejnost s nevšední prosbou: „Nemáte bambus?!“ Vůbec poprvé v historii se zde totiž narodila mláďata...

29. června 2026  10:39

Kavárny fungovaly jako první sociální sítě. Přitom byly jako vynález Satana

Kavárna je místo pro zpomalení a setkávání.

Káva je odjakživa symbolem pohody a zpomalení. To je však docela paradox, když si uvědomíme, že z pohledu chemického složení má stimulující účinky. Když si uvaříte kávu v práci, očekáváte, že vás...

29. června 2026

Místo stodoly vybudovali zahrádku jako z pohádky. A to přišli z paneláku

Soutěž
Jezírko s dřevěným molem

Bydleli se dvěma syny v paneláku na malém městě a toužili po chaloupce, kam by mohli jezdit o víkendech. „Ceny pro nás byly příliš vysoké, a tak jsme nakonec před 25 lety koupili na Opavsku starý...

29. června 2026

Nebyly chladničky, žehličky ani fén. Dokud tyto spotřebiče někdo nevymyslel

Denně je používáme a bereme je již jako naprostou samozřejmost. A přitom to...

Denně je používáme a bereme je již jako naprostou samozřejmost. A přitom to není tak dlouho, kdy se naši předci museli obejít bez jejich pomoci. Řeč je o ledničce, fénu a žehličce. A to nejen o...

28. června 2026

Papoušci používají příjmení, chobotnice se líbají. Biolog Petr o tajném jazyku zvířat

Premium
Jaroslav Petr

Nejen zvuky, ale i pachy, doteky, elektrické výboje a řeč těla. Zvířecí komunikace je mnohem pestřejší a složitější, než byste možná čekali. Vědci ji postupně začínají rozplétat, a překvapivě...

28. června 2026

Nesekejte trávník v tropických vedrech. A zalévejte jen ráno a večer

Nejlepší jsou sprinklery, které můžete nasměrovat tak, aby kropily určenou...

Když v létě teploty šplhají na maxima, mnohdy se dopouštíme v zahradách chyb, kterými škodíme rostlinám i sami sobě. Zkuste se jich vyvarovat. Zachovejte chladnou hlavu a nepodlehněte okamžitému...

27. června 2026  9:32

Naplánujte nouzový větrací režim. Tím v bytě snížíte teplotu i bez klimatizace

Ilustrační snímek

Letní horka dokážou během několika hodin proměnit byt v nepříjemně rozpálený prostor. Řešením však nemusí být pouze klimatizace. Díky správně zvolenému stínění lze udržet doma příjemnější teplotu...

27. června 2026

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom začátek června společně s teplým počasím znamená jediné. Rozjíždí se sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a samosběry hlásí otevřené dveře. Na některých místech ovšem...

26. června 2026  15:12

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Zahrada zelená i během letních veder? Zalévejte, mulčujte a málo sekejte

Do dálky. Do vzdálenějších míst či k závěsným květináčům se líp...

Češi milují své zahrady a péče o ně je pro mnohé důležitým koníčkem – zahradničení se věnují tři čtvrtiny z nás. S narůstajícími teplotami však musíme přizpůsobit naše zahradnické techniky, aby naše...

26. června 2026

Tikající domovní bomby, které vás na opravách mohou připravit o statisíce

ilustrační snímek

Zanedbání pravidelné péče o nemovitost se může proměnit ve finanční noční můru, přičemž u starších domů to platí dvojnásob, protože skryté vady zde tikají jako časovaná bomba. Včasný zásah s...

26. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.