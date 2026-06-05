Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Potkali jste kudlanku, Hmyz roku 2026? Pomozte vědcům zmapovat, které tu žijí

Martina Čermáková
Česká společnost entomologická vyhlásila Hmyzem roku 2026 kudlanku nábožnou. Představuje totiž dokonalého hmyzího predátora, který se od počátku milénia nebývale šíří Českou republikou. Proto se entomologové obracejí na veřejnost s prosbou, aby jim pomohla s jejím mapováním. Je totiž možné, že už se u nás vyskytují i další druhy které už každopádně obcházejí kolem našich hranic.
Kudlanka zakavkazká

Kudlanka zakavkazká | foto: Petr Šípek, Přírodovědecká fakulta UK

Kudlanka nábožná
Kudlanka nábožná
Kudlanka nábožná
Kudlanka nábožná
23 fotografií

Už před deseti lety se kudlanky nábožné zabydlovaly nejen v teplotně příznivém Polabí, ale i v Praze nebo na Pálavě. A ejhle, deset let uplynulo a suverénně se staly součástí české fauny. Přitom ještě koncem 20. století byla kudlanka nábožná vzácným obyvatelem jižní Moravy.

„Díky teplejšímu klimatu a intenzivní dopravě už se ovšem podle zatím sesbíraných dat rozšířila téměř po celé republice, s výjimkou jižních a západních Čech, přičemž se nevyhýbá ani vyšším polohám. Dokonce ani Krkonoším,“ konstatují entomologové Petr Šípek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Dominik Vondráček z Národního muzea.

Tři kudlanky, které byste mohli potkat v Česku

Kudlanka zakavkazká
Kudlanka nábožná
Kudlanka nábožná
Kudlanka nábožná
23 fotografií

A jako by to nestačilo, nové kudlanky jsou na obzoru – na naši jihovýchodní hranici totiž doslova klepají další dva druhy. Jedná se především o velkou kudlanku zakavkazskou (Hierodula transcaucasica), která je podle některých studií označovaná i jako kudlanka tenkozubá (Hierodula tenuidentata). „Poznáte ji podle nápadných bílých skvrn přibližně uprostřed předních křídel a chybějících tmavých skvrn na vnitřní straně předních končetin,“ vysvětlují vědci. Druhou je drobnější kudlanka Spallanzaniho (Ameles spallanzania), která se mimo jiné vyznačuje skákavým pohybem a zkrácenými křídly u samic. Viz fotogalerie.

Pomozte vědcům zmapovat kudlanky nábožné v ČR!

Kudlanka nábožná

Kudlanka zakavkazká

Kudlanka Spallanzaniho

Česká společnost entomologická ve spolupráci s Národním muzeem a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy vyhlásila veřejnou mapovací akci s cílem dokumentovat současné rozšíření kudlanky nábožné v ČR. Pokud kudlanku nábožnou objevíte, dejte o ní vědcům vědět prostřednictvím aplikace iNaturalist, ať už využijete mobil přímo v přírodě nebo zprávu o ní pošlete později doma z webového rozhraní z počítače.

Jak poznáte kudlanku nábožnou?

Díky tomu, že kudlanky jsou opředeny řadou pověstí a mýtů, které se týkají především sexuálního kanibalismu – tedy toho, že samice během páření sežere samečka – pozná je téměř každý. „Tento jev se u kudlanek skutečně vyskytuje, přestože k němu dochází přibližně jen v jedné třetině případů. Dospělí samci žijí jen krátkou dobu, zpočátku proto pro páření vyhledávají především syté partnerky, které produkují více feromonů,“ popisují entomologové strategii samců kudlanek.

Ovšem jak se jejich život chýlí ke konci, i tito samci přestávají být vybíraví a více riskují. „V případě napadení však páření nekončí ani po ukousnutí hlavy samce. Rozmnožovací akt je totiž řízen nervovou soustavou nacházející se ve zbytku těla,“ prozrazují odborníci další fascinující detail ze sexuálního života kudlanek.

Sexem ke smrti. Páření zvířat mívá občas podivuhodný scénář

Kudlanku nábožnou bylo možné si z bezprostřední blízkosti prohlédnout během loňského V. ročníku Velké výstavy bezobratlých v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která se obvykle koná jednou za dva roky. Najdete ji na našem videu i s komentářem entomologa Petra Šípka – a spolu s dalšími zajímavými exponáty.

7. června 2025

Právě díky pověstnému kanibalismu, velkým očím a postoji, který připomíná modlící se postavu, přitahuje kudlanka nábožná neustále lidskou pozornost. Tento druh je zatím jediným zástupcem kudlanek, který se trvale vyskytuje v ČR, to se však může snadno změnit.

Proč Hmyz roku?

Česká společnost entomologická vyhlašuje iniciativu Hmyz roku každoročně od roku 2021. Cílem akce je představit široké veřejnosti zajímavé zástupce hmyzu, rozšířit povědomí o problematice jejich ochrany, přispět k jejich popularizaci a zapojit veřejnost do jejich monitoringu.

S oteplováním se totiž Evropou šíří další druhy, které již doslova klepou na dveře Česka. Nebo už u nás žijí? To by naši vědci rádi zjistili, proto se na veřejnost obrací s výše uvedenou výzvou. Pokud totiž kudlanku nábožnou (Mantis religiosa) potkáte, jen stěží ji přehlédnete – se svými sedmi až osmi centimetry patří kudlanka nábožná mezi naše největší druhy hmyzu.

Svou velikost kudlanky ovšem kompenzují nenápadným zeleným či žlutavě hnědým zbarvením. V jejím vzhledu se odráží i dravý životní styl kudlanky, vysvětlují entomologové. „Mají velmi pohyblivou hlavu a nápadně velké oči. Dominantní je ale masivní a otrněný přední pár tzv. „loupeživých“ končetin. Ty také vedly k jejímu českému pojmenování, jméno kudlanka je odvozeno od slova „kudla“. Navíc kudlanka útočí ze zálohy – po zaměření provede extrémně rychlý výpad, kterým se zmocní své kořisti.

Dospělé kudlanky většinou máte šanci potkat od července do října. Po páření kladou samice na různý podklad asi tři sta vajíček do pěnovitého obalu, tzv. ootéky. V té vajíčka přezimují, larvy se líhnou v dubnu či květnu dalšího roku, po šesti až osmi svlecích dospívají a mohou se pářit.

Samci kudlanky či vose stavitelce tváří v tvář. Na to se někdy čeká i roky

Kudlanky nejsou jediným hmyzem, který se k nám z jihu šíří. Naše příroda je bohatší také o další druhy pavouků. Například o zápřednici.

9. srpna 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Máte doma takového angličáka? 20 modelů, za které v aukci získáte balík

Sběratelství ikonických „angličáků“, především značek Matchbox od Lesney...

Sběratelství ikonických „angličáků“, především značek Matchbox od Lesney Products a Hot Wheels od Mattela, zažívá v posledních letech obrovský boom a ceny vzácných kusů v perfektním stavu dosahují na...

Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu

Soutěž
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516

Baví ji budovat zahrady. Tato je její třetí. „První byla ještě v době, kdy jsem byla mladá, měla rodinu a peníze nebyly problém. Druhá byla u chalupy, ta měla úplně jiný ráz, bylo to u skal a u lesa....

Blonďatá studentka se líbala s aligátorem. Podívejte se, jak to dopadlo

Studentka pózovala s aligátory (22. května 2026)

Žádné tradiční pózování s diplomem před kampusem univerzity. Dvaadvacetiletá Američanka Katalina Daleyová se rozhodla slavnostní focení uspořádat v přírodní rezervaci a v rukou místo osvědčení o...

KVÍZ: Jak se vyznáte v dechberoucích zvířecích kuriozitách? Otestujte se

Soutěž
Pestrobarevného tukana vyfotografovala Milena Písačková v Brazílii.

Svět zvířat je plný překvapivých schopností, nečekaného chování i zvláštností, které někdy znějí skoro neuvěřitelně. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v přírodních kuriozitách a jestli vás zvířecí...

Vytvořili si u domu rodinný ráj na zemi. Květiny už pomáhají sázet vnučky

Soutěž
Jaro v naší zahradě

Původně měli u domu jen kus prázdné půdy, starý plot a několik unavených stromů. Žádná krása. „Přesto jsem už tehdy cítila, že z toho místa může vzniknout něco výjimečného,“ píše čtenářka Romana,...

Tři letní recepty z mixéru. Osvěžte se mangovým lassi nebo citrusovým krémem

Mango lassi je tradiční indický nápoj z manga a jogurtu

Horké dny mění chutě a přijde nám vhodné připravit něco lahodného a osvěžujícího. Pojďte zkusit něco jednoduchého, stačit vám bude jen několik ingrediencí a mixér.

5. června 2026

Potkali jste kudlanku, Hmyz roku 2026? Pomozte vědcům zmapovat, které tu žijí

Kudlanka zakavkazká

Česká společnost entomologická vyhlásila Hmyzem roku 2026 kudlanku nábožnou. Představuje totiž dokonalého hmyzího predátora, který se od počátku milénia nebývale šíří Českou republikou. Proto se...

5. června 2026

Letní řez švestky: Kdy a jak správně prořezat slivoně bez rizika chorob

ilustrační snímek

Letní řez švestek rozděluje zahrádkáře už roky. Zatímco jedni nedají dopustit na tradiční jarní zásahy, druzí varují před zimním poškozením. Odborníci se ale shodují: peckoviny potřebují úplně jinou...

4. června 2026

Štěňata alespoň jednou za život? Kastrace může feně zachránit život, říká veterinářka

Premium
Hana Adamčíková v ordinaci

Veterinární medicína není jen o léčbě zvířat. Každý den přináší náročná rozhodnutí, silné emoce a velkou odpovědnost za pacienty i jejich majitele. Právě dlouhodobý tlak, se kterým se veterináři...

4. června 2026

KVÍZ: Jak se vyznáte v dechberoucích zvířecích kuriozitách? Otestujte se

Soutěž
Pestrobarevného tukana vyfotografovala Milena Písačková v Brazílii.

Svět zvířat je plný překvapivých schopností, nečekaného chování i zvláštností, které někdy znějí skoro neuvěřitelně. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v přírodních kuriozitách a jestli vás zvířecí...

vydáno 4. června 2026

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom května a června společně s teplým počasím znamená jediné. Pomalu nastává sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a první farmy hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

3. června 2026  10:33

Zapomeňte na tanky a letadla, Proboštov oživil slavné historické vojáky

Historie modelářství v Proboštově je úzce spjata s místním Klubem lodních...

Historie modelářství v Proboštově je úzce spjata s místním Klubem lodních modelářů a Severočeským leteckým archivem Teplice. Ve městě nedaleko Teplic se uskutečnila přehlídka tvorby modelářů, která...

3. června 2026

Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu

Soutěž
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516

Baví ji budovat zahrady. Tato je její třetí. „První byla ještě v době, kdy jsem byla mladá, měla rodinu a peníze nebyly problém. Druhá byla u chalupy, ta měla úplně jiný ráz, bylo to u skal a u lesa....

3. června 2026

Mezi ledem, lávou a polární září. Jak se žije lidem a koním na Islandu

Podívejte se na příběh Agnieszky a Ingolfura, jejichž projekt ukazuje...

Podívejte se na příběh Agnieszky a Ingolfura, jejichž projekt ukazuje autentický život zvířat pohybujících se zcela svobodně pod polární září v drsné, ale podmanivé oblasti Hvolsvöllur.

2. června 2026

Nic jinýho neumím, tak dělám Ano, šéfe! Říká k dalšímu natáčení Pohlreich

Zátěžový test je šéfova oblíbená disciplína.

Pokračující řada oblíbeného a legendárního projektu Ano, šéfe! a je zatím zahalena tajemstvím, nicméně jedno jisté je. Natáčí se, a obávaným i vyzdvihovaným „šéfem“ je opět Zdeněk Pohlreich. Co ho...

2. června 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Kuchař vymyslel konzervaci jídla metodou pokus-omyl. Jak funguje, se dlouho netušilo

Premium
Kuchař Nicolas Appert z Champagne změnil svět.

Sezona zavařování se blíží. Až budete otevírat sklenici okurek, vzpomeňte si na francouzského kuchaře a cukráře Nicolase Apperta. Objevil metodu konzervace potravin, píše magazín Víkend DNES.

1. června 2026

Prohlédněte si nejroztomilejší květnové mazlíčky. Rozdělili si skvělé výhry

Pošlete fotku svého zvířecího mazlíčka do květnového fotoduelu, může si zahrát...

Májová anketa o nejroztomilejší mazlíčky je u konce a vy se můžete podívat, kdo se bude radovat z hodnotné ceny. Tentokrát bylo ve hře kvalitní krmivo pro psy nebo kočky od německého tradičního...

1. května 2026,  aktualizováno  1. 6. 14:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.