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Dali domov černé kočce či psovi a dokážou čelit mýtům. Čtenáři iDNES.cz bodují

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Letící stafík ve vzduchu

Letící stafík ve vzduchu | foto: Barbora Králíková

S maminkou
Tak kdy už přijde to léto...
Naše Daisy (Cane Corso)
Bailey
150 fotografií
Racionálnímu člověku to může připadat absurdní, nicméně syndrom černého psa, respektive syndrom černé kočky, opravdu existuje. Pracovníci z útulků by mohli vyprávět. Roztomilá, světle zbarvená koťátka, ta ještě domov nacházejí poměrně rychle, jejich černí sourozenci musí hodně tlačit na pilu, aby se zalíbili. A co teprve, když jde o starší zvířata.

Mají prostě tak trochu smůlu – černá pohlcuje světlo, takže černý kočičí nebo psí ksichtík lze jen těžko nafotit nějak hodně roztomile. Správné linie tváře ani mimika prostě nevyniknou. A pokud jde o většího psa, tam černá srst u lidí podvědomě evokuje strach. Pryč se stereotypy, ten pes za to nemůže, jsou za tím geny; černá barva je prostě dominantní a mezi mláďaty se vždycky někde prodere na povrch. Snímky černých domácích mazlíčků našich čtenářů ale dokazují, že barva srsti jim rozhodně nebrání rozdávání dobré nálady. A najdete mezi nimi i černé koně nebo slepičku:

150 černých zvířecích úžasňáků čtenářů iDNES.cz

Letící stafík ve vzduchu
S maminkou
Tak kdy už přijde to léto...
Naše Daisy (Cane Corso)
150 fotografií

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