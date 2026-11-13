Racionálnímu člověku to může připadat absurdní, nicméně syndrom černého psa, respektive syndrom černé kočky, opravdu existuje. Pracovníci z útulků by mohli vyprávět. Roztomilá, světle zbarvená koťátka, ta ještě domov nacházejí poměrně rychle, jejich černí sourozenci musí hodně tlačit na pilu, aby se zalíbili. A co teprve, když jde o starší zvířata.
Mají prostě tak trochu smůlu – černá pohlcuje světlo, takže černý kočičí nebo psí ksichtík lze jen těžko nafotit nějak hodně roztomile. Správné linie tváře ani mimika prostě nevyniknou. A pokud jde o většího psa, tam černá srst u lidí podvědomě evokuje strach. Pryč se stereotypy, ten pes za to nemůže, jsou za tím geny; černá barva je prostě dominantní a mezi mláďaty se vždycky někde prodere na povrch. Snímky černých domácích mazlíčků našich čtenářů ale dokazují, že barva srsti jim rozhodně nebrání rozdávání dobré nálady. A najdete mezi nimi i černé koně nebo slepičku: