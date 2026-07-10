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Bez čipu a registrace hrozí majitelům psů vysoké pokuty, upozorňuje veterinářka

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Nový státní registr psů má sjednotit údaje o milionech zvířat v Česku, usnadnit hledání zaběhnutých mazlíčků a pomoci kontrolovat nelegální chovy. Podle viceprezidentky Komory veterinárních lékařů České republiky Kateřiny Valdhans ale systém sám o sobě množírny nezastaví. Rozhodující bude, jak s údaji budou pracovat kontrolní orgány i samotní majitelé.

Rozstřel

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Centrální evidence psů se po letech příprav spustila 1. července. Majitelé zatím nemusejí své psy registrovat okamžitě – povinnost se váže k nejbližšímu očkování nebo přeočkování proti vzteklině. Právě veterinární lékaři proto hrají při zavádění systému klíčovou roli.

„Administrativa samozřejmě narůstá. První reakce veterinářů byly ale hlavně takové, že chtěli vše udělat správně a sháněli informace. Nyní už k tomu přistupují racionálně,“ uvedla viceprezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky Kateřina Valdhans.

Podle ní se podobně chovají i zodpovědní majitelé psů. Nejčastěji se ptají, kdy mají přijít registraci vyřídit a zda skutečně stačí až návštěva při vakcinaci proti vzteklině. Kritičtější hlasy se podle Valdhans objevují spíše na sociálních sítích, kde ale chybí odborný kontext.

Jeden registr místo deseti databází

Povinné čipování psů funguje v Česku od roku 2020, centrální evidence však přichází až nyní. Proč? „Bohužel se to trošičku zamotalo. My jsme ale v momentě, kdy přišel pokyn, začali na centrální evidenci pracovat. Takže teď už je hotová,“ vysvětlila Kateřina Valdhans s tím, že systém je nyní plně funkční a připravený na nápor uživatelů.

Hlavní výhodou státní databáze je jednotnost. „Centrální evidence je státní registr, který je povinný. Mělo by v něm být co nejvíce dat a měla by být aktuální, protože se budou doplňovat při každé vakcinaci proti vzteklině,“ vysvětlila.

Dosud například útulky nebo organizace pomáhající při hledání ztracených psů musely kontrolovat více různých databází. Nově by měly být informace soustředěné na jednom místě.

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A kdo má přístup do databáze?

Přístup do centrální evidence mají veterinární lékaři, obce s rozšířenou působností, státní veterinární správa a policie. Soukromé útulky do systému přímo nevidí. „Nemůžeme zpřístupnit centrální evidenci soukromým subjektům,“ potvrdila viceprezidentka Komory veterinárních lékařů. Každý útulek má podle ní svého veterinárního lékaře, přes kterého může informace zjistit, případně se může obrátit na policii.

Majitelé psů se do systému mohou přihlásit pomocí identity občana. Umožní jim to nahlásit ztrátu psa nebo si nastavit notifikace. „Zaregistrovat si svého psa sami nemůžete. To musí udělat veterinář. Můžete se ale do centrální evidence přihlásit pomocí identity občana a zadat tam, že se vám ztratil. A navíc si tam nastavit notifikaci. Pokud se váš ztracený pes najde, přijde vám upozornění buď na e-mail, nebo SMS,“ popsala Valdhans.

V databázi budou údaje o psovi i jeho majiteli. Evidovat se bude například číslo čipu, popis psa, pohlaví, kastrace, případný průkaz původu nebo informace o trvalé medikaci. Právě zdravotní informace mohou být důležité například v případě, že se nalezený pes dostane do kontaktu s lidmi.

„Pokud je pes například epileptik nebo diabetik, může být tato informace pro nálezce důležitá. Zadává se ale na žádost majitele,“ doplnila veterinářka. Zároveň pokud pes někoho pokouše, bude hned možné dohledat, kdy byl naposledy očkován proti vzteklině.

Množírny registr nezastaví automaticky

Jedním z hlavních argumentů pro zavedení centrální evidence byla snaha o omezení nelegálních chovů psů. Podle Kateřiny Valdhans však není možné očekávat, že samotný registr problém vyřeší. „Centrální evidence je nástroj k větší transparentnosti chovu. Jak ho budeme používat, je už na nás,“ řekla.

Každé štěně by mělo být v systému dohledatelné už od původního chovatele. Z evidence by mělo být patrné, kde se narodilo a komu bylo prodáno. Pokud ale někdo zákon vědomě obchází, samotná databáze podle ní nestačí. „Samozřejmě to nezabrání obcházení zákona. Pak už je na kontrolních orgánech, aby to řešily,“ uvedla.

Velkou roli podle veterinářky hrají i samotní kupující. Měli by si zkontrolovat, zda je štěně řádně registrované. „Pokud štěně registrované není, měli bychom se ptát proč. Je to i na nás, kteří si psy pořizujeme,“ dodala. Před koupí štěněte si může zájemce vyžádat číslo čipu a ověřit u veterináře, zda už zvíře v evidenci je.

Registrace bude stát zhruba stokoruny

Cena registrace není pevně stanovená. Každý veterinární lékař si ji určuje podle náročnosti úkonu a svých sazeb. „Podle informací, které mám od kolegů, se poplatky pohybují v řádu stovek korun,“ říká Valdhans.

Majitelé mohou proces usnadnit elektronickým formulářem, který je dostupný na stránkách centrální evidence. Není však povinný. Kdo nemá internet, vyplní údaje přímo u veterináře.

Do registru se naopak nemusejí zapisovat laboratorní psi. Podle veterinářky podléhají jiné, velmi přísné regulaci a pohybují se v kontrolovaném prostředí.

Ilustrační foto.

Kočky by mohly přijít později

Do budoucna se podobný systém může rozšířit i na kočky. Evropská unie připravuje legislativu týkající se welfare psů a koček, která s evidencí koček počítá. „Je to ale otázka několika let. U koček bych odhadovala horizont zhruba deset až patnáct let,“ uvedla Valdhans.

V médiích se v souvislosti s novým registrem objevil titulek o bezpečnostní díře v systému. Valdhans to ale označuje za zavádějící. Podle ní se nejedná o kybernetický problém, ale o fakt, že veterinární lékař nemůže ze zákona kontrolovat občanský průkaz majitele, a tedy nemůže ručit za pravdivost nahlášených údajů. „Veterinární lékař nemůže požadovat váš občanský průkaz. Takovou pravomoc my jako soukromí veterináři nemáme,“ vysvětlila s upozorněním, že pokud by se někdo vydával za jinou osobu, šlo by o podvod.

Všichni psi by měli být v evidenci do roku 2029

V Česku žijí podle odhadů více než dva miliony psů. Přechod na nový systém nebude okamžitý.

Jelikož očkování proti vzteklině může mít platnost až tři roky, stát počítá s tím, že kompletní registrace všech psů bude dokončena do 30. června 2029. Za nesplnění povinnosti hrozí fyzickým osobám pokuta až 50 tisíc korun, právnickým osobám až 300 tisíc korun. Podle Kateřiny Valdhans ale samotný systém funguje dobře. „Je jednoduchý a intuitivní. Sama s ním denně pracuji a neměli jsme problémy ani s výpadky po spuštění,“ uvedla.

Dodala, že lidé, kteří se na vytvoření registru podíleli, odvedli velký kus práce. „Konstruktivní kritika je v pořádku, ale mrzí mě kritika od lidí, kteří se do systému ani nepodívali,“ uzavřela v Rozstřelu.

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Hostem pořadu Rozstřel je MVDr. Kateřina Valdhans, viceprezidentka Komory veterinárních lékařů.
Hostem pořadu Rozstřel je MVDr. Kateřina Valdhans, viceprezidentka Komory veterinárních lékařů.
Hostem pořadu Rozstřel je MVDr. Kateřina Valdhans, viceprezidentka Komory veterinárních lékařů.
Hostem pořadu Rozstřel je MVDr. Kateřina Valdhans, viceprezidentka Komory veterinárních lékařů.
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