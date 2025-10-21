V Praze proběhl 14. října slavnostní křest benefičního kalendáře GALGO 2026, který vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací Galgos de la Estrella. Projekt upozorňuje na osud španělských chrtů – galgů, kteří jsou ve své domovině využíváni k lovu a po sezoně často opouštěni či týráni.
„Chrti jsou moje srdcovka už odjakživa. Přes přátele a vlastní zkušenosti jsem se dostal k tématu jejich týrání – nejprve závodních chrtů v Anglii a Skotsku, a nakonec až ke galgům ve Španělsku, kde je situace ještě horší,“ popisuje autor projektu Tomáš Motal. „Právě proto jsem se rozhodl zaměřit pozornost právě na ně.“
Za závody i lovy stojí utrpení psů
S krutostí se podle něj poprvé setkal ve Velké Británii. „V Británii jde o závodní chrty, kolem kterých se točí velké peníze. Psi často kolabují při tréninku, žijí v nevyhovujících podmínkách, bez podestýlky, na krátkých provazech… Lidé vidí jen atraktivní závody, ale ne to, co se děje za oponou,“ říká Motal.
Ve Španělsku je situace podle něj podobná, i když má jiné kořeny.„Galgové jsou využíváni k lovu zajíců a po sezoně se s nimi často zachází jako s nepotřebným nástrojem. Lovů se navíc účastní i vlivní lidé, takže lovečtí psi nejsou chráněni zákonem jako domácí zvířata, ale jako hospodářská. To je obrovský problém.“
Kalendář spojuje krásu a smysl
Fotografie v kalendáři zachycují propojení člověka a zvířete – tichý dialog dvou bytostí, které si rozumí beze slov. „Jeho hlavním cílem je zvýšit povědomí o adopcích. Když adoptujete jedno zvíře, zachráníte vlastně dvě: toho, kterého si vezmete domů, a dalšího, pro kterého se uvolní místo v útulku,“ vysvětluje Motal.
Do projektu se zapojila řada známých osobností – Ivana Chýlková, Eva Decastelo, Vendula Pizingerová, Monika Bagárová s dcerou Ruminkou, Karolína Surý, Tereza Fajksová, Josef Maršálek a další. „Každý z nich prožil focení po boku zachráněného galga a pomohl tím šířit poselství, že i zvířata si zaslouží respekt, důstojnost a lásku,“ uvedli pořadatelé během slavnostního večera.
Slavnostní křest měl podle Motala silnou atmosféru vděčnosti a emocí „Bylo krásné vidět, jak se spojuje umění, empatie a víra v dobro. Kalendář není jen o fotkách, ale o životě, který dostal druhou šanci,“ dodává.
Na závěr připomíná, že každý může přispět svým dílem: „Každý z nás může pomoci – ať už adopcí, osvětou, nebo jen tím, že se není lhostejný.“
