Chrti odložení po lovné sezoně ve Španělsku dostávají druhou šanci, v Česku

Bolest, naděje i krása. Tak by se dal shrnout projekt GALGO 2026, který propojuje umění s pomocí týraným španělským chrtům. Kalendář, jehož výtěžek podpoří organizaci Galgos de la Estrella, pokřtili v Praze známé osobnosti v čele s Ivanou Chýlkovou či Monikou Bagárovou.
Známé tváře spojily síly, aby pomohly týraným chrtům ze Španělska (14. září 2025) | foto: Martin Pištěk

V Praze proběhl 14. října slavnostní křest benefičního kalendáře GALGO 2026, který vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací Galgos de la Estrella. Projekt upozorňuje na osud španělských chrtů – galgů, kteří jsou ve své domovině využíváni k lovu a po sezoně často opouštěni či týráni.

„Chrti jsou moje srdcovka už odjakživa. Přes přátele a vlastní zkušenosti jsem se dostal k tématu jejich týrání – nejprve závodních chrtů v Anglii a Skotsku, a nakonec až ke galgům ve Španělsku, kde je situace ještě horší,“ popisuje autor projektu Tomáš Motal. „Právě proto jsem se rozhodl zaměřit pozornost právě na ně.“

Když chrti přestanou vydělávat, čeká je smrt. Češi je zachraňují adopcí

Za závody i lovy stojí utrpení psů

S krutostí se podle něj poprvé setkal ve Velké Británii. „V Británii jde o závodní chrty, kolem kterých se točí velké peníze. Psi často kolabují při tréninku, žijí v nevyhovujících podmínkách, bez podestýlky, na krátkých provazech… Lidé vidí jen atraktivní závody, ale ne to, co se děje za oponou,“ říká Motal.

Ve Španělsku je situace podle něj podobná, i když má jiné kořeny.„Galgové jsou využíváni k lovu zajíců a po sezoně se s nimi často zachází jako s nepotřebným nástrojem. Lovů se navíc účastní i vlivní lidé, takže lovečtí psi nejsou chráněni zákonem jako domácí zvířata, ale jako hospodářská. To je obrovský problém.“

VIDEO: Pes se v útulku nesmí cítit jako doma, aby měl nový majitel šanci

Kalendář spojuje krásu a smysl

Fotografie v kalendáři zachycují propojení člověka a zvířete – tichý dialog dvou bytostí, které si rozumí beze slov. „Jeho hlavním cílem je zvýšit povědomí o adopcích. Když adoptujete jedno zvíře, zachráníte vlastně dvě: toho, kterého si vezmete domů, a dalšího, pro kterého se uvolní místo v útulku,“ vysvětluje Motal.

Do projektu se zapojila řada známých osobností – Ivana Chýlková, Eva Decastelo, Vendula Pizingerová, Monika Bagárová s dcerou Ruminkou, Karolína Surý, Tereza Fajksová, Josef Maršálek a další. „Každý z nich prožil focení po boku zachráněného galga a pomohl tím šířit poselství, že i zvířata si zaslouží respekt, důstojnost a lásku,“ uvedli pořadatelé během slavnostního večera.

Slavnostní křest měl podle Motala silnou atmosféru vděčnosti a emocí „Bylo krásné vidět, jak se spojuje umění, empatie a víra v dobro. Kalendář není jen o fotkách, ale o životě, který dostal druhou šanci,“ dodává.

Na závěr připomíná, že každý může přispět svým dílem: „Každý z nás může pomoci – ať už adopcí, osvětou, nebo jen tím, že se není lhostejný.“

Kam patří na žebříčku agresivity či mírumilovnosti váš pes. Vědci mají jasno

Krmítko v americkém Ohiu

