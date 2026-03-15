K 12. březnu ornitologové evidovali už 141 obsazených hnízd. Kolik jich asi letos celkem bude, když to každoročně bývá 600 až 900? Není to sice třicet tisíc, což je číslo evidované v Polsku, ale buďme i za necelou tisícovku obsazených čapích hnízd v Česku rádi.
Desítky ptáků se na svá hnízda vrátily již během února. „První navrátilce jsme zaznamenali už před měsícem. Momentálně v mapě čapích hnízd evidujeme 141 hnízd aspoň s jedním pozorovaným čápem a na hnízdech se nám už sešlo i 34 čapích párů,“ uvedla Gabriela Dobruská, která v České společnosti ornitologické koordinuje program Čapí hnízda. Jen o den později už to bylo o deset hnízd a pět párů víc.
Údaje ornitologů naznačují, že čápi se do Česka vracejí čím dál tím dřív. „Letos je už v Česku šestkrát víc čápů než ve stejný den před deseti lety. Musíme však mít na paměti, že je také celkově víc obsazených hnízd i víc dobrovolníků, kteří se zapojují do sčítání. Do určité míry se tak na těchto číslech bude podílet i skutečnost, že jsme mnohem lépe schopni čápa na hnízdě zaznamenat,“ upozorňuje Dobruská.
I vy se můžete do sčítání čápů bílých v rámci programu Čapí hnízda zapojit. Přímo zde se lze přihlásit a vkládat pozorování – viz náhled níže, jak interaktivní mapa a aktuální data konkrétních míst vypadají.
Jen někteří čápi se vracejí z Afriky
Za brzkým příletem čápů stojí pravděpodobně změna migračního chování u části populace. „Část ptáků ze západních a jižních Čech se naučila zimovat v oblasti Středomoří, zejména ve Španělsku a Portugalsku, kde i během zimy nacházejí dostatek potravy například na místních skládkách. Tito čápi pak mají ke svým hnízdům podstatně blíž než zbytek populace, která zimuje až v subsaharské Africe. I proto bývají jako první obsazená hnízda právě v západní polovině republiky,“ vysvětluje Dobruská.
Dodává také, že někteří jedinci se každoročně pokoušejí přezimovat v Česku: „Tito otužilci pak bývají mezi úplně prvními, kteří se s příchodem jara vrací zpět na svá hnízdiště.“
Právě některé čápy zimující ve Španělsku zasáhla ke konci loňského roku ptačí chřipka. Že by ale nakažení jedinci mohli přiletět i do Česka, Dobruská důrazně vyvrací: „Jde evidentně o chybnou interpretaci článku, který jsme uveřejnili na našem webu během února. U některých jedinců ve Španělsku byla opravdu potvrzena ptačí chřipka, avšak to bylo již před několika měsíci, a tak není aktuálně důvod se bát, že by sem mohli ptáci nemoc zavléct,“ vysvětluje.
Dobrovolníci pomáhají s pozorováním 13. sezonu
„Díky každoročnímu obrovskému zapojení dobrovolníků po celém Česku se nám daří získávat unikátní data o početnosti i chování čápů, která bychom jinak neměli šanci shromáždit. Pravidelné sledování nám potvrzuje například i to, že se u nás čápům bílým v posledních letech daří – počet obsazených hnízd se během posledních deseti let zvýšil,“ říká Dobruská. Program Čapí hnízda totiž letos vstupuje už do 13. sezony.
Ta loňská se přitom do historie programu zapsala v počtu vyvedených mláďat jako druhá nejúspěšnější – dobrovolníci jich napočítali 2 373. Ve srovnání s prvním ročníkem programu jde o 50procentní nárůst.
„Každý rok se přitom zapojuje víc lidí, díky čemuž se nám daří data o populaci čápů výrazně zpřesňovat. Loňského sčítání se zúčastnil rekordní počet 1 262 dobrovolníků, kterým se podařilo zkontrolovat naprostou většinu hnízd. Je vidět, že se tito ptáci těší u veřejnosti obrovské oblibě a lidem jejich osud není lhostejný. Věříme, že ani letos zájem o sčítání neopadne a lidé budou svá pozorování posílat i nadále,“ věří ornitoložka, která vyzývá k zapisování i v případech, kdy je hnízdo aktuálně prázdné. „Díky tomu získáme přesnější data o tom, kdy čápi hnízda obsadili, a dozvíme se i o případech, kdy se na ně z různých důvodů nevrátili vůbec. Při zadávání prázdného hnízda do mapy stačí zaškrtnout kolonku – čáp nepozorován,“ upřesňuje.
Aby ornitologové získali co nejpřesnější údaje, je potřeba hnízda kontrolovat opakovaně, ideálně po celou sezonu. Jen tak získají ornitologové ucelený přehled o celém průběhu hnízdění – od prvního příletu na hnízdo přes páření a sezení na vejcích až po klíčovou informaci, zda se mláďatům podařilo úspěšně vylétnout z hnízda.
