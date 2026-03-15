Čápi přilétají dřív, můžete je sledovat. Pár se pozdraví a hned se páří

Martina Čermáková
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře, líný sedlák, který neoře. Tolik pranostika. Letos ovšem ornitologové k 12. březnu evidují už 141 obsazených čapích hnízd a s postupujícím jarem budou další navrátilci nepochybně rychle přibývat. Nejenže to vše lze pozorovat na interaktivní mapě, můžete se do sledování čápů bílých dokonce i zapojit.

K 12. březnu ornitologové evidovali už 141 obsazených hnízd. Kolik jich asi letos celkem bude, když to každoročně bývá 600 až 900? Není to sice třicet tisíc, což je číslo evidované v Polsku, ale buďme i za necelou tisícovku obsazených čapích hnízd v Česku rádi.

Desítky ptáků se na svá hnízda vrátily již během února. „První navrátilce jsme zaznamenali už před měsícem. Momentálně v mapě čapích hnízd evidujeme 141 hnízd aspoň s jedním pozorovaným čápem a na hnízdech se nám už sešlo i 34 čapích párů,“ uvedla Gabriela Dobruská, která v České společnosti ornitologické koordinuje program Čapí hnízda. Jen o den později už to bylo o deset hnízd a pět párů víc.

Čáp bílý je užitečný krasavec likvidující hraboše

čáp bílý, přílet 2026, hnízdění, hnízdo
Údaje ornitologů naznačují, že čápi se do Česka vracejí čím dál tím dřív. „Letos je už v Česku šestkrát víc čápů než ve stejný den před deseti lety. Musíme však mít na paměti, že je také celkově víc obsazených hnízd i víc dobrovolníků, kteří se zapojují do sčítání. Do určité míry se tak na těchto číslech bude podílet i skutečnost, že jsme mnohem lépe schopni čápa na hnízdě zaznamenat,“ upozorňuje Dobruská.

I vy se můžete do sčítání čápů bílých v rámci programu Čapí hnízda zapojit. Přímo zde se lze přihlásit a vkládat pozorování – viz náhled níže, jak interaktivní mapa a aktuální data konkrétních míst vypadají.

Jen někteří čápi se vracejí z Afriky

Za brzkým příletem čápů stojí pravděpodobně změna migračního chování u části populace. „Část ptáků ze západních a jižních Čech se naučila zimovat v oblasti Středomoří, zejména ve Španělsku a Portugalsku, kde i během zimy nacházejí dostatek potravy například na místních skládkách. Tito čápi pak mají ke svým hnízdům podstatně blíž než zbytek populace, která zimuje až v subsaharské Africe. I proto bývají jako první obsazená hnízda právě v západní polovině republiky,“ vysvětluje Dobruská.

Dodává také, že někteří jedinci se každoročně pokoušejí přezimovat v Česku: „Tito otužilci pak bývají mezi úplně prvními, kteří se s příchodem jara vrací zpět na svá hnízdiště.“

Právě některé čápy zimující ve Španělsku zasáhla ke konci loňského roku ptačí chřipka. Že by ale nakažení jedinci mohli přiletět i do Česka, Dobruská důrazně vyvrací: „Jde evidentně o chybnou interpretaci článku, který jsme uveřejnili na našem webu během února. U některých jedinců ve Španělsku byla opravdu potvrzena ptačí chřipka, avšak to bylo již před několika měsíci, a tak není aktuálně důvod se bát, že by sem mohli ptáci nemoc zavléct,“ vysvětluje.

Dobrovolníci pomáhají s pozorováním 13. sezonu

„Díky každoročnímu obrovskému zapojení dobrovolníků po celém Česku se nám daří získávat unikátní data o početnosti i chování čápů, která bychom jinak neměli šanci shromáždit. Pravidelné sledování nám potvrzuje například i to, že se u nás čápům bílým v posledních letech daří – počet obsazených hnízd se během posledních deseti let zvýšil,“ říká Dobruská. Program Čapí hnízda totiž letos vstupuje už do 13. sezony.

Ta loňská se přitom do historie programu zapsala v počtu vyvedených mláďat jako druhá nejúspěšnější – dobrovolníci jich napočítali 2 373. Ve srovnání s prvním ročníkem programu jde o 50procentní nárůst.

„Každý rok se přitom zapojuje víc lidí, díky čemuž se nám daří data o populaci čápů výrazně zpřesňovat. Loňského sčítání se zúčastnil rekordní počet 1 262 dobrovolníků, kterým se podařilo zkontrolovat naprostou většinu hnízd. Je vidět, že se tito ptáci těší u veřejnosti obrovské oblibě a lidem jejich osud není lhostejný. Věříme, že ani letos zájem o sčítání neopadne a lidé budou svá pozorování posílat i nadále,“ věří ornitoložka, která vyzývá k zapisování i v případech, kdy je hnízdo aktuálně prázdné. „Díky tomu získáme přesnější data o tom, kdy čápi hnízda obsadili, a dozvíme se i o případech, kdy se na ně z různých důvodů nevrátili vůbec. Při zadávání prázdného hnízda do mapy stačí zaškrtnout kolonku – čáp nepozorován,“ upřesňuje.

Aby ornitologové získali co nejpřesnější údaje, je potřeba hnízda kontrolovat opakovaně, ideálně po celou sezonu. Jen tak získají ornitologové ucelený přehled o celém průběhu hnízdění – od prvního příletu na hnízdo přes páření a sezení na vejcích až po klíčovou informaci, zda se mláďatům podařilo úspěšně vylétnout z hnízda.

Čápi přilétají dřív, můžete je sledovat. Pár se pozdraví a hned se páří

