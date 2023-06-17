náhledy
Odborníci identifikovali kompletní seznam psích plemen, u kterých hrozí vážné dýchací problémy, a varují, že roztomilé ploché obličeje vedou k celoživotnímu utrpení. Jejich zkrácený tvar lebky, nazývaný brachycefalie, může způsobovat děsivé sípání a potíže s dýcháním. Studii publikovali v časopise PLOS One. Stručné charakteristiky psů pocházejí z našeho atlasu psů.
Buldog: Plemeno má jako zemi původu uvedenu Velkou Británii. Jeho předci se ale do ostrovní země dostali s římskými legiemi. Anglický buldok byl původně chován jako pes pastevecký a honácký. Jeho úkolem bylo zvládnout a ochránit stádo. Postupem doby se přesunul do měst a vzhledem ke své nebojácné povaze vstoupil do zápasnických arén.
Mops je velmi staré společenské plemeno, které pravděpodobně pochází z Číny. Do Evropy ho údajně dovezli Holanďané v 16. století. Jen o něco později se dostal na české území. Plemeno bylo oblíbeno na šlechtických dvorech a ve Velké Británii se těšilo velké přízni v době vlády královny Viktorie.
Pekingský palácový psík, kterému se říká i pekinéz, má kořeny už ve staré Číně. Zakladatelkou hlavního chovu a jeho patronkou byla císařovna Cch’-si. Psík byl velmi ceněn a dostávalo se mu božských poct. Vlastnit ho směli pouze členové dvora. Kolem roku 1860 byl dovezen do Evropy, kde jeden exemplář dostala královna Viktorie.
Japan-chin byl od roku 1868 oblíben jako domácí psíček dámami z vyšších tříd. Předkové japan-china byli v roce 732 dovezeni k japonskému dvoru jako dar od vládců Koreje. V průběhu následujících sto let bylo do Japonska zřejmě dovezeno mnoho dalších psů. Historické záznamy také ukazují, že poslové vysílaní do Číny a Severní Koreje přiváželi zpět psíky tohoto plemene. Během vlády šóguna Cunajoši Tokugawy (1680–1709) bylo plemeno chováno jako palácový psík v paláci v Edu.
Shih-tzu pochází z Tibetu, kde byl vyšlechtěn křížením jiných plemen z této oblasti. Plemeno se zajímavou historií bylo poměrně dlouhou dobu pro evropské chovatele velkou neznámou. Literatura uvádí, že shih-tzu vznikl křížením plemen lhasa apso a pekingský palácový psík, ke kterému docházelo na dvoře čínských císařů. Jméno shih-tzu by se dalo přeložit jako lví pes.
Bruselský grifonek je velmi vnímavý a patří mezi nejlepší canisterapeutická plemena. Pochází z malého hrubosrstého plemene nazývaného smousje, které bylo po staletí chováno v okolí Bruselu. V 19. století vnesení krevních linií King Charles španělů ruby a mopsů vytvořilo krátkou černou srst a upevnilo současný typ plemene. Tito malí psi jsou dobří hlídači a chovali se pro hlídání kočárů a ochranu stájí před hlodavci.
Bostonský teriér: Tento pes byl původně bojovníkem v psích zápasech, dnes je spíš skvělým společníkem všech věkových kategorií. Boston teriér je praktickým příkladem toho, jak se postupně mění využití psa. Teriérské předky plemene přivezli do Nové Anglie přistěhovalci. Mezi dělníky v Bostonu byly v 19. století velmi oblíbené psí zápasy a vůbec nevadilo, že bojují psi menší velikosti. Později byly zápasy zakázány, v chovu plemene byli použiti francouzští buldočci a výsledkem byl příjemný pes s takřka lidským pohledem, který se postupem doby stal jedním z neoblíbenějších plemen v USA.
Bordeauxská doga: Dřív bojový pes se hodí pro hlídání, které splňuje s pozorností a odvahou, ale bez agresivity. Patří mezi nejstarší plemena Francie a pochází pravděpodobně ze psů Alanů, zvlášť psů používaných k lovu divočáků. Zmiňuje se o nich Gaston Phébus (nebo Fébus), hrabě z Foix, ve 14. století v Knize o lovu: „Drží svoji kořist lépe, než dokážou tři chrtové“. Na snímku porovnání s buldočkem.
Francouzský buldoček dělal údajně společníka kurtizánám i pomocníka chudým lidem. Patří mezi společenská plemena, je ale ve své podstatě malým molossem, tedy dogovitým psem. Historie jeho chovu je velmi dlouhá, předky lze vystopovat až do doby římského císařství. Francouzští buldočci v podobě, jaké je dnes známe, vznikli v Paříži. Jejich původními chovateli a majiteli byli spíš lidé chudší. Malé psy schopné odnést těžší břemeno i ochránit člověka a jeho majetek před dvou či čtyřnohým nebezpečím používali řezníci, zaměstnanci proslulé tržnice i ti, kdo se starali o koně.
Staffordšírský bullteriér: V zemi původu se tomuto psovi říká „baby dog“. U nás se uplatňuje jako pes canisterapeutický. Stafbulíček, jak mu někdy chovatelé říkají, je typickým příkladem toho, jak se mění využití plemen psů. Je potomkem anglického černotříslového teriéra a staroanglických buldoků. Snoubí se v něm síla a mrštnost obou výchozích plemen. Staffordšírský bullteriér byl vyšlechtěn pro zápasnické arény. Soupeřil s jinými zvířaty, vůči lidem ale musel být vysloveně přátelský.
Kavalír King Charles španěl má všechny povahové i exteriérové vlastnosti správného „kavalíra“. Na anglickém královském dvoře bývali již ve 14. a 15. století v oblibě malí španělé, miniaturní příbuzní španělů loveckých. Vznik kavalírů je ale kladen o něco později, do doby vlády králů Karla I. a II., kdy se malí a roztomilí psi těšili velké oblibě. Dokonce prý existoval zákon, který zakazoval před psem tohoto plemene „zavřít jakékoli dveře“. Po královských příznivcích získalo plemeno jméno King Charles španěl. Má skoro jmenovce: King Charles španěl, tedy bez toho kavalírského přídomku. Kavalírský King Charles španěl je o něco větší, obvykle váží až 8,2 kg, ve srovnání s 6,4 kg King Charles španěla. Kavalírský King Charles španěl měří asi 30–33 cm, zatímco King Charles španěl je menší, měří kolem 23–28 cm. To nic nemění na tom, že oba patří do stejné kategorie ohrožených psů.
Čivava je nejmenším plemenem psů na světě a nese název největší provincie republiky Mexiko (Chihuahua). Předpokládá se, že tito psi tam dřív žili volně a v době existence civilizace Toltéků byli domorodci chytáni a domestikováni. Vyobrazení trpasličího psa, který se nazýval „Techichi“ a žil v Tule, bylo použito na dekoraci městské architektury; tyto malé sošky se velmi podobají dnešním čivavám.
Dnešní německý boxer je sportovní pes s atletickou postavou, vynikající společník a rodinný pes. Za bezprostředního předka boxerů se pokládá malý, takzvaný brabantský býkohryz. Tehdejší chov býkohryzů spočíval především v rukou myslivců, protože býkohryz sloužil hlavně k lovu. Jeho úlohou bylo uchopit zvěř štvanou psy a přidržet ji do příchodu lovce, který ji skolil. Proto musel mít pes co nejširší tlamu s široce postavenými zuby, aby se mohl důkladně zakousnout a aby mohl zvěř také dobře přidržet.
Affenpinscher (opičí pinč) je německé plemeno malého psa pinčového typu. Affenpinscher, původně vyšlechtěný jako lovec myší, se dnes běžně vyskytuje jako společník po celém světě. Psi tohoto typu, jak drsnosrstí, tak hladkosrstí, byli tradičně chováni jako kočároví psi nebo psi do stájí, a proto byli někdy známí jako stallpinscherové; byli to schopní krysaři. Až do konce devatenáctého století byly drsnosrstí i hladkosrstí typy známé jako Deutscher Pinscher a pocházeli ze stejné linie; štěňata obou typů se mohla vyskytovat ve stejném vrhu.
