Když vzhled zabíjí. Seznam psích plemen, pro která je dýchání stálým bojem

Marek Burza
Odborníci identifikovali kompletní seznam psích plemen, u kterých hrozí vážné dýchací problémy, a varují, že roztomilé ploché obličeje vedou k celoživotnímu utrpení. Jejich zkrácený tvar lebky, nazývaný brachycefalie, může způsobovat děsivé sípání a potíže s dýcháním. Studii publikovali v časopise PLOS One.
Francouzský buldoček, ilustrační snímek (29. června 2017)

24. února 2026

24. února 2026

23. února 2026

23. února 2026

22. února 2026

22. února 2026

vydáno 21. února 2026

20. února 2026

20. února 2026

19. února 2026

vydáno 19. února 2026

18. února 2026

