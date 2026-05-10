Jen pět procent blech žije na psovi. Zbytek armády se schovává v obýváku

Marek Burza
Mírná zima, teplo z radiátorů a první jarní slunce. Kombinace, která vypadá nevinně, jenže pro nezvané hosty jsou to ideální podmínky. Spousta majitelů psů a koček zažívá po zimě to samé. Zvíře, které celé měsíce v klidu spalo u nohou, se najednou začne drbat a kousat. Jak je to možné? A proč jednorázové odblešení obvykle nestačí?
S podzimem bohužel nepřichází konec parazitů. Blechy jsou aktivní celoročně, klíšťata aktivují kdykoliv je pět až deset stupňů nad nulou a vlhko.

Většina chovatelů netuší, že na samotném zvířeti parazituje jen asi 5 % bleší populace. Krev sají jen dospělci, zbylých 95 % se schovává v bytě. „Častým mýtem je přesvědčení chovatelů, že když na zvířeti blechu nevidí, tak ji mazlíček nemá. Blecha ale tráví na zvířeti jen minimum času při krmení, zbytek života prožije v prostředí domácnosti,“ upozorňuje veterinářka Lucia Široká.

Proč se blechy objevují zničehonic

Tajemstvím přežití blech v bytech je kukla. Larva se v ní zabalí do odolného kokonu a vydrží několik měsíců, výjimečně i celý rok. Vylíhne se ve chvíli, kdy ucítí teplo a vibrace, tedy signály, že se blíží hostitel.

Díky vytápěným domácnostem se blechám daří celoročně, jen na jaře a na podzim bývá invaze nejviditelnější. Samice naklade až 50 vajíček denně a kompletní vývojový cyklus trvá čtyři až pět týdnů. Právě to vysvětluje, proč se problém často vrací měsíc po prvním ošetření. Z kukel, které ošetření nezasáhlo, se vylíhne nová generace.

Co funguje při ošetření zvířete a kde se nejvíc chybuje

Trh dnes nabízí hned několik forem ochrany, přičemž jako nejspolehlivější volba se dnes nejčastěji doporučují tablety nebo pravidelně aplikované spot-on pipety.

Přípravky s obsahem novějších látek ze skupiny isoxazolinů, které mají podobu ochucených tablet pro psy, případně speciálních spot-onů pro kočky, jsou dostupné pouze na předpis od veterináře.

Jejich hlavní výhodou je velmi rychlý nástup účinku a vysoce spolehlivá ochrana na jeden až tři měsíce. Běžné volně prodejné spot-on pipety se aplikují přímo na kůži za krk a podle zvolené účinné látky chrání zvíře zpravidla tři až čtyři týdny.

Další variantou s dlouhou výdrží jsou antiparazitní obojky. Vydrží působit několik měsíců a navíc si umí poradit i s vývojovými stadii blech. Nejsou však vždy nejspolehlivější formou ochrany, protože jejich funkčnost silně závisí na správném použití.

Vyžadují neustálý a dostatečně těsný kontakt s kůží zvířete. Spreje a šampony naopak slouží spíš jako první pomoc k okamžité likvidaci parazitů přímo v srsti a dlouhodobou ochranu nenabízejí.

„Přípravky z běžné drogerie jsou často postaveny na starších účinných látkách, na které si blechy již vytvořily rezistenci. Veterinární léky jsou naproti tomu modernější a účinnější. Levný obojek ze zverimexu nebo z drogerie často nefunguje a majitelům se to paradoxně prodraží,“ vysvětluje Lucie Brabcová ze zákaznické platformy Vetstor.

„Chybuje se ale i při samotné aplikaci. Někdo řeší situaci až ve chvíli, kdy blechu objeví, jiný nedodržuje intervaly mezi dávkami a další psa vykoupe těsně před či po nasazení spot-on pipety. Tím z kůže smyje ochrannou mastnou vrstvu nutnou ke vstřebání látky,“ doplňuje.

Vážné nebezpečí pro kočky – pozor na permetrin

Pokud máte doma víc zvířat, musíte si dát pozor. Permetrin, běžně používaná látka v antiparazitikách pro psy, je totiž pro kočky vysoce toxický. Napadá nervový systém, způsobuje třes a záškuby, v těžších případech až záchvaty.

Záměna přípravků a podání psí dávky kočce často končí smrtí. V domácnosti, kde žije kočka, se přípravky s permetrinem nesmí používat vůbec.

Nebezpečné přitom není jen přímé použití přípravku. Riziková je už samotná situace, kdy ošetřený pes a kočka sdílejí domácnost. V domácnostech s kočkou je proto lepší prostředí ničím nestříkat a spolehnout se na mechanický úklid.

„Pro kočky jsou bezpečné účinné látky fipronil, imidakloprid, selamectin a fluralaner. Pokud doma žije kočka i pes, je nezbytné rovnou volit i pro psa antiparazitikum bez permetrinu,“ vysvětluje Lucia Široká.

Jak se zbavit parazitů v domácnosti

Protože drtivá většina bleší populace žije roztroušená po bytě, ošetření samotného zvířete nestačí. Spoléhat se nedá ani na běžné čisticí prostředky, jako jsou Savo a saponáty, které na blechy nefungují.

Pozor si dejte i na „zaručené“ přírodní metody. Esenciální oleje nebo ocet fungují jen jako velmi slabý a krátkodobý repelent a pro psy i kočky mohou být dráždivé až toxické.

Základem je pečlivé vysávání všech ploch, od koberců a čalounění až po podlahové lišty a úzké spáry. „Samotné vysávání však při skutečné invazi všechny kukly z hlubokých škvír neodstraní, je to spíše skvělý doplněk. Čištění parou naopak vůbec nedoporučuji. Blechy totiž milují vlhkost a jejich množení by to mohlo paradoxně prospět,“ upřesňuje Široká a dodává, že úklid musí jít vždy ruku v ruce se správným ošetřením všech zvířat.

Obsah vysavače musíte bezprostředně po úklidu vyhodit do popelnice mimo dům, jinak se blechy vylíhnou rovnou v něm. Pelíšky, deky a povlečení pak vyperte minimálně na 60 °C, ideálně až na 90 °C.

„Kompletní likvidace bleší populace v zamořené domácnosti trvá 6 až 12 měsíců. Důvodem je životní cyklus blechy a právě extrémně odolná stadia kukel, která dokážou v mezerách v podlaze přežívat opravdu dlouho,“ varuje veterinářka.

Podceňovaná zdravotní rizika

Bleší sliny i samotný kontakt s parazitem mohou u zvířat vyvolat komplikace, které vyžadují odbornou péči. Nejčastějším problémem je bleší alergická dermatitida, nejrozšířenější kožní alergie psů a koček. Spustit ji dokáže jediné kousnutí.

„Návštěvu veterináře neodkládejte, pokud se zvíře úporně drbe, objevila se mu vyrážka nebo strupy či mu začne vypadávat srst. Nečekejte ani u silných invazí, nebo pokud se problém týká štěňat a koťat. U těch totiž hrozí anémie, tedy velmi nebezpečná chudokrevnost,“ upozorňuje Široká.

Dalším důsledkem může být tasemnice, pro kterou je blecha mezihostitelem – zvíře ji spolkne při vykusování srsti, takže po odblešení by mělo následovat i odčervení. Riziková je i bartonelóza, přenosná přes bleší trus i na člověka (tzv. nemoc z kočičího škrábnutí). U samotných koček přitom toto onemocnění probíhá většinou zcela bez příznaků.

Nejdůležitější je celoroční ochrana

Ústřední topení udělalo z blech celoroční téma, chránit zvíře jen v letních měsících je tedy krátkozraké. „Nejúčinnější zbraní je kontinuita. Ochrana musí být ideálně nepřerušená, přičemž nejlepších výsledků dosahují přípravky, které nejen hubí dospělé jedince, ale zároveň aktivně brání i vývoji dalších vajíček,“ uzavírá Brabcová.

