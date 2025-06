Mezinárodní výstava koček, na niž se mohou o nadcházejícím víkendu těšit brněnské Vinohrady, se každoročně sjíždějí vystavovatelé téměř z celé Evropy. Letos navíc nabídne návštěvníkům speciální nahou podívanou – na jednom místě by se tu mělo sejít tolik bezsrstých a vlkodlačích koček, aby to stálo za zápis do České knihy rekordů.