Bella Ewens se na svých účtech na TikToku a Instagramu dělí o roztomilá videa svých králíků, kteří tančí v nejrůznějších oblečcích na populární písně. Jak sama říká, inspirací pro tvorbu je její celoživotní láska ke zvířatům a radost, kterou jí přináší pozorovat své mazlíčky.
Jedno z nejoblíbenějších videí s více než 20 miliony zhlédnutí ukazuje králíka jménem Bubble, jak si hupsá do rytmu hitu „Girls Just Want To Have Fun“ od Cyndi Lauperové. Toto video nasbíralo již 4,5 milionu lajků a tisíce komentářů, kde uživatelé vyjadřují, jak jim roztomilý obsah zlepšil den.
Rostoucí popularita králíků na internetu odráží i jejich oblibu v reálném životě. Americká veterinární lékařská asociace je popisuje jako čistotné, přítulné a společenské domácí mazlíčky.
Podle průzkumu Americké asociace pro produkty pro domácí mazlíčky vlastní malá zvířata, mezi které patří i králíci, pět procent amerických domácností. Z malých zvířat jsou králíci dokonce nejoblíbenější, přičemž je chová 28 procent majitelů těchto mazlíčků.
Bella Ewens, která působí v Los Angeles, využívá svůj vliv k dobrým účelům. Kromě tvorby videí a provozování internetového obchodu Paws Mood pomáhá s adopcemi králíků a koťat.
Její obchod nabízí originální produkty pro mazlíčky i jejich majitele, přičemž pět procent čistého zisku věnuje útulkům pro zvířata. Naposledy podpořila organizaci Much Love Animal Rescue, která se zaměřuje na záchranu zvířat z eutanazních seznamů a jejich umísťování do nových domovů.
Díky své práci a pravidelným příspěvkům tančících králíků, kteří nosí doplňky jako sluneční brýle nebo růžové mašle, si Ewens udržuje věrnou komunitu, která se radostně podílí na sdílení pozitivního obsahu.