Vědci zveřejnili online atlas ptáků s podrobnými údaji i migračními mapami

Do atlasu (podívejte se zde), který je výsledkem spolupráce 11 skupin zabývajících se shromažďováním a analýzou údajů o ptačí migraci, lze nahlédnout bezplatně. Mezi autory jsou odborníci z Cornellovy ornitologické laboratoře, Smithsonovo středisko pro studium migrujících ptáků, Americká geologická služba (USGS) nebo Georgetownská a Coloradská univerzita.

Poprvé se na jednom místě nacházejí údaje ze stovek výzkumů, při nichž se přesuny ptáků sledovaly technologií GPS, a informace shromažďované 100 let metodou kroužkování ptáků.

„Minulých 20 let přineslo opravdovou renesanci v nejrůznějších technologiích používaných ke sledování migrace ptáků po světě v takové míře, jaká do té doby nebyla možná,“ řekl Peter Marra, který se věnuje migrační problematice na Georgetownské univerzitě a podílel se na projektu.

V atlase je možné zvolit určitý druh, například orlovce, a podívat se, jak se tento dravec během roku přemísťuje. Kromě toho si lze také poslechnout i zvuky, jaké vydává.

Uživatel může rovněž udat město, kde bydlí, kliknout kamkoli jinam na mapě a získá seznam ptáků migrujících mezi oběma lokalitami. Například mezi Washingtonem a brazilským Fonte Boa migruje nejméně 14 druhů včetně orlovců a bobolinků.

Jak budou přibývat údaje, bude se atlas rozšiřovat, řekla programová ředitelka projektu Melanie Smithová. Teď se počítá s rozšířením sekce mořských ptáků.

Michael Herrera z Washingtonu začal pozorovat ptáky před čtyřmi měsíci a už ho to nepustilo. „Máte před očima dosud ukrytý svět. Jakmile se na to soustředíte, začne ten zvuk, co slyšíte v pozadí, dávat smysl,“ řekl. Chtěl by se dovědět více o migračních trasách vodních ptáků, jako jsou volavky.

Marra doufá, že zapojení veřejnosti pomůže zaměřit pozornost lidí na problémy, s nimiž se ptačí populace potýká – na ztrátu původního prostředí a klimatické změny. V USA a Kanadě se v minulých 50 letech zmenšila velikost ptačí populace téměř o 30 procent, přičemž největší úbytek je právě mezi migrujícími druhy.

Ptáci fascinují vědce po celém světě, podívejte se, jak statisíce špačků v Izraeli vytvořily nad krajinou úžasné obrazce: