náhledy
Bobři jsou považováni za klíčové „ekosystémové inženýry“, jejichž stavby mají zásadní vliv na zadržování vody v krajině. Následující přehled mapuje nejzajímavější lokality od České republiky až po největší světové unikáty, které stojí za to zdokumentovat. Jedním z nejslavnějších míst současnosti je CHKO Brdy, konkrétně oblast pod Dolejším Padrťským rybníkem na řece Klabavě. Zdejší bobří hráz se v roce 2025 dokonce dostala do světového žebříčku pozitivních zpráv, protože bobři svou prací ušetřili státu miliony korun za plánovanou revitalizaci, kterou provedli sami a mnohem efektivněji.
Autor: CHKO Brdy
Národní park Wood Buffalo v Kanadě (Alberta). Zde se nachází největší bobří hráz na světě, která měří neuvěřitelných 850 metrů; tato stavba je výsledkem práce několika generací bobrů od 70. let minulého století.
Další významnou oblastí je Český les, kde v rámci naučné stezky Vodní svět u obce Lesná můžete pozorovat rozsáhlé systémy hrází, které proměnily původní smrčiny v bohaté mokřady.
Autor: Vodní svět
Výjimečné stavby najdete také na Ašsku v údolí Pekelského potoka, kde bobři vytvořili přeshraniční mokřadní ráj.
Autor: Muzeum Cheb
V Pomezí nad Ohří jejich hráze u Výhledského potoka přitahují pozornost přírodovědců i fotografů.
Autor: Visitcheb.cz
Jeden z nejcennějších tuzemských romantických parků v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem má nečekaného nepřítele. Je jím bobří rodina, která se nedávno nastěhovala ke zdejšímu velkému rybníku. Správa parku nyní vymýšlí, jak před chráněným zvířetem zabezpečit rovněž památkově chráněné stromy.
Autor: Stanislav Heloňa, MAFRA
Divoké stavby v horském terénu NP Šumava (údolí Křemelné), - bobři musí čelit prudšímu proudu vody pomocí masivnějších základů.
Autor: Tomáš Čamra
V Evropě stojí za pozornost i německý Spessart v Bavorsku, kde jsou bobří hráze na místních potocích tak masivní, že tvoří kaskády připomínající malé vodopády.
Autor: Komoot.com
V Pomezí nad Ohří jejich hráze u Výhledského potoka přitahují pozornost přírodovědců i fotografů.
Autor: Muzeum Cheb
Podobně impozantní lokality nabízí polský Biebrzański Park Narodowy, kde bobři využívají rozsáhlé říční nivy k budování hrází, které během jarních záplav regulují tok celých ramen řeky Biebrza.
Autor: Polsko Travel
Hráze v lužních lesích v Povodí Odry (CHKO Poodří) pomáhají zpomalovat odtok vody během jarních tání.
Autor: Povodí Odry
Podle některých zpráv se bobři objevili i v deltě řeky Ebro (Španělsko), která je spíš známá jako lokace pro rybolov Tam bobři staví hráze v suchém prostředí k udržení drahocenné vody.
Autor: Eresus.nature.com
Sierra Nevada (Kalifornie, USA): Hráze ve vysokohorském prostředí, které slouží jako přirozená protipožární ochrana krajiny.
Autor: Sierrarecmagazine.com
Yellowstonský národní park (USA): Hráze, které se po návratu vlků do parku začaly znovu objevovat díky regulaci stavu jelenů.
Autor: nsf.gov.com
Na začátku 20. století se populace v řece Rhôna (Francie) odhadovala na maximálně několik desítek jedinců lokalizovaných v dolním toku. Ve snaze zabránit vyhynutí byl v roce 1909 chráněn v Bouches du Rhône, la Gard a le Vaucluse a docházelo k pomalé rekolonizaci, dokud se v roce 1960 jeho výskyt nedostal až na jih od Lyonu. Od poloviny 60. let do poloviny 80. let 20. století bylo v 15 různých departementech ve střední a severovýchodní části země a v Bretani vypuštěno více než 250 jedinců.
Autor: Wildlifeinfrance.com