ANKETA: Psí jména ovlivňují celebrity. Bude to Billie, Taylor anebo Maxík?

Marek Burza
Společnost Guide Dogs zveřejnila své předpovědi ohledně nejoblíbenějších psích jmen ve Velké Británii a seznam 15 nejoblíbenějších přezdívek překypuje inspirací ze světa hudby, televize, filmu a sportu.

Které psí jméno se vám líbí? | foto: Gemini

Podle nového výzkumu, který si zadala charitativní organizace, se každý pátý majitel psa v příštím roce při pojmenování svých chlupatých společníků obrátí na populární hudební umělce. Není divu, že Billie (Eilish) se chystá obsadit první místo v žebříčku nejoblíbenějších psích jmen roku, což odráží globální vliv této zpěvačky.

Těsně za ním následuje jméno Taylor – inspirované popovou superstar Taylor Swift – které se podle předpovědí umístí na třetím místě.

Mnoho lidí však zůstává u běžných psích jmen. Zatímco ve Velké Británii je to Teddy nebo Poppy, u nás je populární Maxík nebo Bella. Max je krátké a snadno zapamatovatelné jméno, které dobře funguje pro psy s velkou osobností. Bella zase znamená v italštině „krásná“ a vyjadřuje jemnost a eleganci.

Deset psích plemen, která Češi milují: jezevčík, stafbulík i malinois

Jaké je podle vás ideální jméno pro psa? Dáváte přednost klasice, anebo byste dali jméno po slavné osobnosti, ať už je to zpěvák, sportovec nebo herec?

Existují neoficiální žebříčky sestavené na základě dat z chovatelských stanic, veterinárních ordinací nebo online průzkumů, které odrážejí aktuální trendy v pojmenovávání psů. Tyto žebříčky často kombinují jména pro psy i feny, aby nabídly ucelený pohled na popularitu.

Jaké jméno preferujete vy?

Které psí jméno se vám nejvíce líbí?

celkem hlasů: 0
