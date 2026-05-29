Blonďatá studentka se líbala s aligátorem. Podívejte se, jak to dopadlo

Studentka přírodních věd z louisianské McNeese State University si po úspěšném dokončení studia udělala radost focením v rezervaci Gator Country, v níž taktéž pracuje. Před objektivem stanula po boku dvou aligátorů Big Ala a Texa.
„S nápadem přišla moje šéfová a mně se to okamžitě zalíbilo,“ říká Katalina s tím, že focení bylo v podstatě součástí její práce. „Už jsem byla vyškolena k práci s oběma aligátory. To, co vidíte, není neobvyklá interakce,“ vysvětluje Katalina.
Zároveň však přiznává, že sama by si podobně riskantní krok provést netroufla. I proto poblíž stála řada profesionálů, kteří byli připraveni v případě problémů okamžitě zasáhnout. Je však samozřejmě otázkou, nakolik by byla jejich pomoc rychlá.
V dospělém věku nejde přitom o žádné drobečky, váha aligátora může dosahovat až několik set kilogramů. „Je důležité pamatovat si, co dokážou,“ míní Delayová.
Snímky pořídila Katalina v dubnu a reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Vedle pár kritických komentářů jsou podle studentky prý překvapivě pozitivní.
Cílem focení nebylo jen vzbudit pozornost. Katalina totiž věří, že díky takové prezentaci začnou lidé aligátory vnímat pozitivněji. „Nejsou to krvežíznivé příšery. Nejradši by se lidem úplně vyhnuli,“ dodává.