V září 2023 napadlo stádo padesáti divokých slonů indickou vesnici Dumurkota. Cílem útoku byla výrobna lokálního likéru mahua, vyráběného z květů stromu madhuka dlouholistá. Alkoholický nápoj s oříškovou příchutí a výraznou vůní lákal chobotnatce natolik, že padesát mohutných zvířat našlo místo, kde mahua kvasila. Zloději asi 500 litrů likéru vypili a rozbili hliněné nádoby. Většina zvířat pak na místě usnula, včetně slůňat.
Bodlináči sežerou slimáky nasáklé pivem a jako bonus vylemtají tekutý obsah pastí.